Saiba quais instituições oferecem formação em tecnologia

AL Ana Luisa Araujo

Prédio do Senac-DF, voltado somente para a área de tecnologia, acaba de ser inaugurado - (crédito: Senac-DF/Divulgação)

Desenvolvedores do mundo todo buscam as melhores vagas de emprego e escolhem onde vão trabalhar porque as empresas estão disputando profissionais. A escassez da mão de obra decorre da pandemia, que obrigou organizações a passarem por uma transformação digital que adiavam há algum tempo. A solução encontrada, pelo próprio setor, passa por cursos rápidos, profissionalizantes e a distância, para que, assim, o mercado consiga se estabilizar.

Instituições de ensino do Distrito Federal e do Brasil iniciaram essa movimentação, e representantes afirmam a importância de trazer novas maneiras de o público interessado no setor conseguir ingressar na carreira e daqueles que já fazem parte obterem maior qualificação.

Não se pode apontar uma falha específica no processo de formação, porque há diversas maneiras de ingressar no mercado, segundo Renata Soares, 24 anos, engenheira de software. Depende de como o profissional estudou, de acordo com ela, que realiza processos seletivos na empresa para a qual trabalha.

A profissional reconhece que o problema pode estar no acesso a uma boa formação ou na falta de foco nas qualificações que o mercado exige. “Um ponto que eu percebo, fazendo entrevistas, é que falta um conhecimento sólido da base: estrutura de dados, lógica de programação para solução de problemas, padrões de arquitetura, entre outros”, diz.

A engenheira de software afirma que, escolhendo a carreira, o interessado poderá atuar como programador, engenheiro de confiabilidade, engenheiro de dados e outras funções. Segundo ela, a remuneração do mercado brasileiro é ruim quando comparada a que é oferecida por empresas techs, voltadas para produtos digitais. “Existem muitas vagas em empresas techs, assim como existem muitas vagas precárias em empresas que não têm foco na área de tecnologia, mas que precisam desenvolver um produto digital para o negócio”, conta.

Qualificação



O conhecimento pode vir dos cursos, e cinco deles acabam de ser criados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF). São eles: tecnologia em banco de dados; tecnologia em segurança da informação, análise e desenvolvimento de sistemas e gestão da tecnologia da informação. De acordo com a empresa, todos os cursos têm 60 vagas, com turmas de 30 alunos, nos turnos matutino e noturno. Entretanto, as aulas vão começar de forma remota até que o cenário da educação e saúde se estabilize.

Os cursos oferecidos são pensados para o cenário atual do Brasil e para as necessidades da população, segundo o professor e diretor da faculdade Luís Afonso Bermúdez. Ele diz, também, que as grades foram adaptadas para serem mais responsivas ao que é exigido pelo mercado. “O segmento de TI é um dos que mais precisa de mão de obra qualificada”, afirma.

O representante da instituição não está errado. O colapso está ligado à falta de pessoas, mas os profissionais que estão atualmente no mercado precisam ter a preocupação de refinar suas habilidades.

O coordenador dos cursos de pós-graduação em inteligência artificial do Centro Universitário IESB, Alexandre Loureiro, explica que há vagas precárias. Outras, no entanto, pagam bem e permitem trabalhar de forma remota, inclusive antes da pandemia. Para ele, o que falta é paciência, porque, na medida em que o profissional se capacita e se especializa em determinada área, ele encontra um espaço melhor no mercado e, consequentemente, ascende na carreira.

Loureiro, que também é coordenador da pós-graduação em aplicativos móveis do IESB, explica que a tecnologia traz redução de custo, facilidades e qualidade de vida. Portanto, essa necessidade de bons serviços digitais aumenta a cada dia, inclusive fazendo parte do cotidiano de algumas profissões. O coordenador cita a área médica e o entretenimento como setores que se digitalizaram nos últimos tempos.

“E, a cada ano que passa, mais novidades vão surgindo. Então, não é só a pandemia e a internet. É tudo. Carro autônomo, drones, energia solar, exploração do espaço, tecnologia 5G e etc. Tudo isso demanda TI”, afirma.

Necessidade do mercado

Apesar do novo local, as aulas do Senac estão sendo on-line, por enquanto (foto: Senac-DF/Divulgação)

Leonardo Queiroz, vice-presidente de Crescimento da Kroton, falou ao Correio. A empresa da qual ele faz parte integra a Cogna Educação, uma companhia brasileira de capital aberto que está entre as principais organizações educacionais do país. Ele afirmou que, por meio das marcas que representam a Kroton — Anhanguera, Unopar, Pitágoras, Unime, Fama, Unic, Uniderp e Ampli —, está sendo lançada a Academia Tech, um acordo de 19 cursos em tecnologia da informação para o ensino superior, com duração máxima de cinco semestres.

De acordo com ele, os cursos foram construídos pensando na necessidade que o mercado enfrenta atualmente. “Para a construção desses cursos, consultamos mais de dez empresas do ramo, que apontaram as lacunas entre o recém-formado e o profissional mais preparado. Esse processo nos permitiu criar uma grade curricular alinhada às necessidades dos empregadores”, explica o vice-presidente de Crescimento da Kroton.



Confira detalhes dos vestibulares

Senac-DF

Mensalidade: Entre R$ 407,20 e R$ 505,60.

Taxa de inscrição: Não há.

Local de prova: df.senac.br/faculdade/graduacao .

Encerramento das inscrições: 15 de agosto.

Cursos: tecnologia em banco de dados; tecnologia em segurança da informação, análise e desenvolvimento de sistemas e gestão da tecnologia da informação.



IESB

Mensalidade: Entre R$ 139,00 e R$ 416,80.

Taxa de inscrição: Não há.

Local de prova: iesb.br.

Encerramento das inscrições: 19 de setembro (graduação) e 20 de setembro (pós-graduação).

Cursos de graduação: análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, ciência de dados e da inteligência artificial, engenharia da computação, jogos digitais, banco de dados e armazenamento de big data, big data e inteligência analítica, engenharia de software, internet das coisas, segurança da informação.

Cursos de pós-graduação: análise e desenvolvimento de sistemas, aplicativos móveis, banco de dados, ciência de dados, engenharia de big data, engenharia de software – qualidade e produtividade, inteligência artificial, mba em data protection officer, rede de computadores corporativas, segurança da informação, tecnologias emergentes para sociedade digital, tecnologias disruptivas, blockchain e criptomoedas, mba em comércio eletrônico (e-commerce).



Kroton - Anhaguera e Unopar

Mensalidade: A partir de R$ 169.

Taxa de inscrição: Não há.

Local de prova: Sites das instituições.

Encerramento das inscrições: Não acabam.

Cursos: engenharia de software, processamento de dados, blockchain, criptomoedas e finanças na era digital tecnologia em jogos digitais, gestão da tecnologia da informação, gestão de sistemas de informação, sistemas para internet, redes de computadores, computação em nuvem, inteligência de mercado e análise de dados, arquitetura de dados, ciência de dados, cibersegurança, análise e desenvolvimento de sistemas, marketing digital, devops, desenvolvimento web, desenvolvimento back end e desenvolvimento mobile.