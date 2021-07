UnB abre cinco processos seletivos para contratação de professores

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Universidade de Brasília (UnB) abriu cinco editais para a contratação de professores especializados. Três cargos são destinados à contratação temporária de candidatos capacitados em educação infantil (1 vaga) e engenharia civil (2 vagas). Para a efetivação de magistrados na instituição, são oferecidas uma oportunidade para professores de geologia (1 vaga) e física (1 vaga). Para conferir os editais, é necessário acessar o site www.concursos.unb.br. Para se inscrever, o interessado deve acessar o SIGRH da UnB.



Os salários variam entre R$ 2.236,32 para graduados que atuarão como professores substitutos até R$ 9.616,19 para doutores que serão efetivados no corpo docente da instituição. O prazo de inscrições para os processos seletivos são: 4 agosto (engenharia - substituto); 6 de agosto (física - efetivo); 10 de agosto (educação infantil - substituto) e 20 de agosto (geologia - efetivo).



Os inscritos deverão apresentar as suas titulações e realizar quatro provas, escrita, didática, oral e prática. Todas possuem o caráter eliminatório e classificatório. A nota final do participante do processo seletivo será a soma dos resultados de todas as avaliações juntamente com a sua titulação.



Essas e mais vagas estão presentes na lista semanal de concursos do Eu, Estudante.



Confira os processos seletivos:



Professor efetivo de geologia

Vaga: 1

Prazo para as inscrições: até 20 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 240,40

Salário: R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18

Edital: https://bit.ly/EditalUnB1



Professor efetivo de física

Vaga: 1

Prazo para as inscrições: até 6 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 240,40

Salário: R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18

Edital: https://bit.ly/EditalUnB2



Professor substituto de engenharia civil, na área de hidráulica

Vaga: 1

Prazo para as inscrições: até 4 de agosto

Salário: R$ 2.236,32 e R$ 2.795,40

Taxa: Não há.

Edital: https://bit.ly/EditalUnB3



Professor substituto de engenharia civil, na área de qualidades do ar, das águas e do solo

Vaga: 1

Prazo para as inscrições: até 4 de agosto

Salário: R$ 2.236,32 e R$ 2.795,40

Taxa: Não há.

Edital: https://bit.ly/EditalUnB4



Professor substituto de educação infantil

Vaga: 1

Prazo para as inscrições: até 10 de agosto.

Salário: R$ 2.236,32 e R$ 2.795,40

Taxa: Não há.

Edital: https://bit.ly/EditalUnB5