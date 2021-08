Agências e empresas oferecem 335 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» PONTOMAIS

GESTÃO DE CONTROLE

A Pontomais, empresa de gestão de controle de ponto online e soluções de otimização para os RHs, está com 17 vagas abertas. A startup é uma plataforma SaaS (Software como serviço) que surgiu em 2016 para desburocratizar processos. Atualmente, são 17 vagas abertas nos setores de tecnologia, inside sales, customer experience, marketing e financeiro, disponíveis no site vemparapontomais.gupy.io .



» ALTIO TECNOLOGIA

HOME OFFICE

A Altio Tecnologia está com 120 vagas na área de tecnologia como desenvolvedor de salesforce, para diversos níveis de experiência, todas em regime home-office. O modelo de contratação é PJ, com 8h de trabalho e horário flexível. Com o início do trabalho no Brasil, o profissional ainda tem chances de efetivação após o sexto mês e oportunidade de mudança para Portugal com toda a família. Tudo dentro da legislação trabalhista de PT e com apoio da empresa parceira.



» BURGER KING

1000 VAGAS

O Burger King anunciou 1000 vagas de emprego distribuídas em todo o país. As oportunidades estão disponíveis para o time de liderança dos restaurantes - coordenador de turno e gerente de restaurante, com exigência de nível superior cursando ou completo; atendimento, que estejam cursando ou tenham terminado o ensino médio, e Jovem Aprendiz. Mande o currículo pelo Whatsapp: (11) 94317 6360.



» CAIXA

10 MIL EMPREGADOS

A Caixa anunciou a contratação de 10 mil novos colaboradores, entre empregados e terceirizados, para fortalecer a rede de atendimento do banco. Serão 4 mil empregados, 5,2 mil estagiários e adolescentes aprendizes e cerca de 800 recepcionistas e vigilantes.



» TAKE BLIP

DESENVOLVEDORES

A Take Blip tem mais de 290 vagas abertas na área de Tecnologia. Dessas, 63 são especificamente para pessoas desenvolvedoras. As vagas contemplam todos os níveis de senioridade, Chapter Leader e Tech Lead — umas das posições mais buscadas atualmente. As vagas estão disponíveis no link https://takeblip.gupy.io



» HILAB

EXAME LABORATORIAL

A Hilab, healthtech especialista em exames laboratoriais remotos, anuncia a abertura de 100 vagas de emprego para as cidades de Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Grande parte das vagas são direcionadas para o departamento de sucesso do cliente da empresa, mas a startup também conta com posições nos setores de marketing e no time de tecnologia. Todas as oportunidades anunciadas são para trabalho presencial. Mande o currículo por meio do site https://hilab.gupy.io/ .



» GRUPO SBF

INCLUSÃO

O Grupo SBF, detentor das marcas Centauro, Fisia (distribuidora exclusiva da Nike no Brasil) e NWB (canais digitais Desimpedidos, Acelerados e Falcão 12, entre outros) abre mais de 35 vagas de emprego para pessoas com deficiência por meio do programa de inclusão na página “SBF Sem Limites", criado especialmente para atender esses candidatos. Interessados podem se inscrever no site https://jobs.kenoby.com/sbfsemlimites .

CHANCES DE TRAINEE

» RED BULL

JOVENS APAIXONADOS

Até o dia 10 de setembro as inscrições para o Graduate Programme 2022, programa de trainee da Red Bull, estarão abertas. Este é o 11° ano do programa, que busca jovens profissionais que sejam apaixonados pelo que fazem, estejam em busca da inovação e que queiram se integrar à missão da marca: dar asas à pessoas e ideias. Inscreva-se: https://win.gs/3xexH4z .



» GRANT THORNTON

GRADUANDOS E GRADUADOS

A Grant Thornton, empresa de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para seu programa de trainee. Os cursos que estão com oportunidades abertas são os de administração de empresas, análise de sistemas, ciências atuariais, ciência da computação, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, engenharia da computação, sistemas de informação e tecnologia da informação. Os interessados poderão se inscrever no site grantthornton.com.br .



» RUSSELL BEDFORD

AUDITORIA BRITÂNICA

A Russell Bedford Brasil, empresa referência em consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para o seu primeiro programa de trainee. O processo é direcionado a graduandos a partir do 4º semestre e graduados a partir de 2019 do curso de ciências contábeis. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. As inscrições estão abertas até 13 de agosto e podem ser feitas no site bit.ly/3qvqn2H.



» MARSH 2021

3ª TEMPORADA

O Programa de Trainees da Ma rsh busca profissionais que tenham concluído sua formação acadêmica em administração, economia, engenharias, direito, ciência atuarial, estatística, matemática ou áreas correlatas, no máximo, há dois anos. A admissão dos aprovados na 3ª temporada de 2021 será no mês de agosto. Inscrições devem ser feitas no site bit.ly/3daMQwK .





EMPREGO

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 3 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 23 ENTRE R$ 1.330 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.198,92 + BENEFÍCIOS

ARTE EDUCADOR 1 R$ 2.010 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 20 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 25 (POR DIA)

AUXILIAR DE CONFEITARIA 1 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COORDENADOR ESCOLAR 1 R$ 2.345 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.155 + BENEFÍCIOS

BARISTA 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 3 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.220 + BENEFÍCIOS

CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO 10 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE LAVANDERIA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

COBRADOR DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM) 25 R$ 1.401,85 + BENEFÍCIOS

COLORISTA 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 9 ENTRE R$ 1.110,50 E R$ 1.261 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CUMIM 4 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) 3 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

EDUCADOR SOCIAL 1 R$ 2.356,23 + BENEFÍCIOS

ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 2 R$ 8,98 (POR HORA)

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE PADARIA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 3 R$ 1.232,97 + BENEFÍCIOS

FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE CAPTAÇÃO (FUNDOS E INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS) 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 2 R$ 140 (dia) + BENEFÍCIOS

LUBRIFICADOR INDUSTRIAL 1 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

MAITRE 2 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 ENTRE R$ 1.800 E R$ 1.886,31 + BENEFÍCIOS

MARMORISTA (CONSTRUÇÃO) 1 R$ 1.178 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.290 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE BOMBAS HIDRÁULICAS 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 2 R$ 1.909,25 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE APARELHOS ELETRÔNICOS 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÁQUINAS 10 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) 1 R$ 1.155 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 4 R$ 5.32 (POR HORA)

OPERADOR DE ATENDIMENTO RECEPTIVO (TELEMARKETING) 10 R$ 1.150 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA DE DOBRAR CHAPAS 15 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 1 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 10 R$ 20 (POR DIA)

PADEIRO 12 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

PANFLETEIRO 4 R$ 30 (POR DIA)

PEDAGOGO 1 R$ 37.50 (POR DIA)

PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 2 R$ 1.355 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 3 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE EDIFÍCIOS 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE LÍNGUAS ESTRANGERIAS MODERNAS 2 R$ 20 (POR HORA)

PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE COMPUTADOR 1 R$ 4.665,99 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 13 ENTRE R$ 1.800 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 6 ENTRE R$ 1.200 E R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) 1 R$ 2.852 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1 R$ 1.911 + BENEFICIOS

TÉCNICO DE GARANTIA DE QUALIDADE 2 R$ 8,98 (POR HORA)

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 1 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO EM AUTOMAÇÃO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR DE PREPARAÇÃO DE PESCADOS (LIMPEZA) 1 R$1.188 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.133 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 15 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.980 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste