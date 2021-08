Prepare-se para o concurso do BRB

MA Maryanna Aguiar*

Josis Alves de Souza Filho, licenciado em computação (Unigranrio), especialista em segurança da informação (UnB) - (crédito: Arquivo Pessoal)

O Banco de Brasília (BRB) irá preencher 50 vagas de analista de tecnologia da informação (contratação imediata) e mais 50 vagas de cadastro reserva nas próximas semanas. Os candidatos que passarem na prova receberão um salário inicial de R$ 8.142. Para ajudar os interessados, o Correio separou algumas dicas essenciais para serem levadas em conta na hora da realização das questões.

Victor Nunes, 27 anos, é um dos candidatos. O gerente de projetos está focado nas matérias de conhecimentos gerais. Segundo ele, os conteúdos de conhecimento específico estiveram presentes em suas experiências profissionais anteriores.

O gerente trabalha no setor privado desde 2016, começou como estagiário e foi contratado após se formar em engenharia de telecomunicações na Universidade de Brasília (UnB), em 2018. Agora, ele atua como gerente de projetos do setor e presta serviços de instalação e modernização de equipamentos para as grandes operadoras de telefonia do Brasil.

Com uma rotina corrida de trabalho, ele busca estudar, ao menos, duas horas após o fim do expediente. Ainda aproveita o tempo livre dos fins de semana e estuda em um cursinho on-line, no qual tem acesso a videoaulas e material em PDF para auxiliar.

Victor é um dos candidatos ao concurso do BRB (foto: Arquivo Pessoal)

“As minhas expectativas para esse concurso são: alcançar um posto de trabalho com maior estabilidade e maior salário do que recebo atualmente, bem como me desenvolver na área de TI. Isso é algo que venho pensando há um bom tempo, além de tudo, a carga horária de seis horas diárias é muito atrativa. O fato de ter um plano de carreira é algo que também me chama muito a atenção”, enfatiza Victor.

Segundo o edital do concurso, o aprovado no cargo irá desenvolver e implantar sistemas informatizados. Além de dimensionar requisitos e funcionalidades, especificar sua arquitetura, escolher ferramentas de desenvolvimento e codificar aplicativos. Os candidatos também irão administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao cliente e elaborar documentação técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisas tecnológicas em informática também serão algumas das funções do concursado.



Questão comentada

Ano: 2019 Banca: IADES Órgão: AL-GO Prova: IADES - 2019 - AL-GO - Segurança da Informação

Metodologias de autenticação envolvem três fatores básicos para autenticar um usuário, que são algo que o usuário

A) sabe; algo que o usuário tem; e algo que o usuário é.

B) quer; algo que o usuário tem; e algo que o usuário é.

C) sabe; algo que o usuário quer; e algo que o usuário é.

D) sabe; algo que o usuário tem; e algo que o usuário quer.

E) não sabe; algo que o usuário tem; e algo que o usuário quer.

Comentário: A alternativa correta é a letra "A", há os seguintes fatores de

autenticação implementados nos sistemas computacionais:

1 – Baseado em conhecimento (algo que sabemos), exemplo: uma senha.

2 – Baseado no que temos posse (um token, objeto), exemplo: um smartcard.

3 – Baseado em características pessoais, o que a pessoa é/faz (biometria), exemplo: íris dos olhos, digital.

Os fatores de autenticação podem ser usados isolados ou conjuntamente (MFA – múltiplo fator de autenticação).

*Comentada pelo professor Josis Alves de Souza Filho, Licenciado em Computação (Unigranrio)

e Especialista em Segurança da Informação (UnB).



O que se deve estudar

» A prova do BRB contará com 60 questões, divididas em conhecimentos gerais: língua portuguesa; raciocínio lógico e matemático; governança corporativa e compliance; inovação; Lei Orgânica do Distrito Federal e Regime Jurídico dos Servidores do Distrito Federal; conhecimentos sobre o Distrito Federal e sobre a RIDE, e conhecimentos específicos em tecnologia da informação.

Rebecca Guimarães é pós-graduada em docência do ensino superior no UniCeub (foto: Arquivo Pessoal)

» A professora Rebeca Guimarães, que dá aula de atualidades no Gran Cursos Online, aponta para quais questões da área específica em TI os candidatos devem se atentar: “Brasília é a terceira cidade mais populosa e rica do Brasil. Os conteúdos mais cobrados são aqueles relacionados aos aspectos históricos, como por exemplo, a importância de nomes como Tiradentes, José Bonifácio de Andrada e Silva, Francisco Adolfo de Vanhagen e Dom Bosco para a construção da nova capital. Aspectos geográficos também são cobrados, como por exemplo, clima, vegetação e hidrografia”.

» Segundo ela, é importante observar os principais setores da economia e ter em mentes que o DF e Brasília correspondem ao mesmo território, (Região Administrativa I se chama

Plano Piloto).

» O professor Josis Alves de Souza Filho, licenciado em computação (Unigranrio) e especialista em segurança da informação (UnB), orienta que todos os tópicos sejam vistos sem aprofundamento. Saber as diferenças entre os frameworks de governança e gestão de TI apresentados, como ITIL 3 e 4, Cobit 5 e 2019. Segundo ele, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) possivelmente cairá em alguma questão, pois a legislação passou a valer recentemente e tem relação com as atividades desempenhadas pela categoria.

» O candidato deve observar os critérios de eliminação do concurso para pautar seus estudos.

» “A IADES é uma banca que não apresenta surpresas em relação ao conteúdo cobrado, e suas questões são bem elaboradas e sem muita complexidade”, garante o professor.



O que diz o edital

» Órgão: Banco de Brasília

» Inscrições: encerradas (foram até 15 de julho)

» Taxa: R$ 98

» Cargo: analista de tecnologia da informação

» Vagas: 100

» Data da prova: 8 de agosto

» Salário: R$ 8.142

» Requisito: graduação em tecnologia da informação

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá