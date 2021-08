Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 prevê retomada de concursos públicos

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 prevê a retomada de concursos públicos, "como forma de melhorar ainda mais a prestação de serviços à população do Distrito Federal", segundo nota da Secretaria de Economia do Distrito Federal.

Na proposta há previsão de despesas para mais de 11,5 mil novos servidores, com a realização de concursos e nomeações de aprovados. São concursos para 23 categorias, com vagas nas áreas estratégicas do governo, além de setores da administração pública.

Contudo, a nota pondera que as previsões da LDO são estimativas e têm caráter autorizativo. A contratação de fato depende da demanda dos órgãos e outros fatores como necessidade de servidores em cada local.

O governo do DF suspendeu os concursos públicos em agosto de 2020, durante a pandemia. Dessa forma, garantiu que o período não afetasse a validade dos certames aprovados ou a posse de aprovados em concursos realizados.

O Decreto nº 40.572/2020 já havia suspendido, por tempo indeterminado, a posse e o exercício de aprovados, com exceção dos profissionais necessários para atuar no enfrentamento da pandemia da Covid-19.