Agências e empresas oferecem 338 vagas de emprego

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» OUTBACK

VAGAS EM BRASÍLIA

O Outback Steakhouse abriu diversas vagas para o restaurante localizado no Shopping Pier 21 em Brasília. São oportunidades para quem quer atuar como auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, recepcionista e atendente de restaurante. Os interessados deverão comparecer em 10 de agosto, das 14h às 16h, no próprio restaurante para participar do processo seletivo de acordo com o cargo pretendido. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes (universitários, pessoas com ensino médio/técnico completo).



» PROVI

DIVERSAS ÁREAS

A Provi está com novas oportunidades de emprego. Ao todo são 15 vagas, que variam entre os regimes CLT e PJ, para serem realizadas de maneira remota ou presencial, dependendo do cargo. Estão sendo disponibilizadas vagas nas áreas de tecnologia, crédito, cobrança, financeiro, legal & compliance, operações, produto, customer success e comercial. Interessados devem acessar o link: https://www.notion.so/provicapital/Carreiras-na-Provi-0db6d02b3f114837aac361adf8dad9ff



» TRACTIAN

DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE DADOS

A Tractian, startup tecnológica, está com mais de 30 vagas abertas. Os postos são voltados, majoritariamente, às áreas de software e ciência de dados. Entre os principais postos estão engenheiros de software, engenheiro de dados, cientista de dados; programadores front-end e back-end, desenvolvedores Full Stack, diretor de arte, gerente de sucesso do cliente, especialista em customer success, entre outros.Todos os candidatos deverão possuir inglês fluente.Inscreva-se: https://careers.tractian.com/



» FEDEX

MOTORISTA

A FedEx anuncia abertura de 50 vagas para motoristas de carreta para operação de transferência (linehall). O contrato é CLT e a empresa oferece como benefício assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição e diária de viagem de acordo com a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) local. Das vagas: São Paulo capital (4); Campinas, SP (18); Fortaleza, CE (8); Feira de Santana, BA (10); Belo Horizonte, MG (3); Governador Valadares, MG (3), Porto Alegre, RS (2); e Joinville, SC (2). Os interessados deverão enviar o currículo para o email: motoristasviagem@corp.ds.fedex.com .



» 99

MULHERES E PESSOAS PRETAS

A 99, empresa de tecnologia, transporte e conveniência, está com 24 vagas abertas para mulheres e pessoas pretas nas áreas de experiência do cliente, operações, estratégia e performance. Os cargos são para os níveis de analista, especialista, gerente e gerente sênior. As inscrições podem ser feitas pelo site de carreiras: https://jobs.lever.co/didi-global



CHANCES DE TRAINEE

» BUNGE

ESPÍRITO EMPREENDEDOR

A Bunge, uma das líderes globais em agronegócio, alimentos e ingredientes, abriu inscrições para o Programa de Trainee 2022. As vagas são para atuação nas áreas Corporativa e de Agronegócios da empresa, em unidades localizadas em diversos estados brasileiros. As inscrições vão até 18 de agosto e podem ser realizadas pelo site da Cia de Talentos: https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/traineebunge2022



» GRUPO BOTICÁRIO

TRAINEE e ESTÁGIO

O Grupo Boticário abre inscrições para processo seletivo do programa de trainee e estágio, com 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Até 3 de setembro, estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil que queiram transformar o mundo por meio da beleza terão a chance de se inscrever no Programa "Geração B". 50% das vagas estão reservadas para negros. As inscrições e etapas do processo estão disponíveis no site do programa: www.eufacobonito.com.br



» MAZARS

JOVENS PROFISSIONAIS

A Mazars, auditoria e consultoria empresarial, está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de trainee nas unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba. As vagas disponíveis são para estudantes dos seguintes cursos: ciências contábeis, a partir do 4º período; economia, administração, direito, ciências atuariais, engenharia da computação, tecnologia da informação e engenharia de produção, a partir do último período. O pré-requisito é inglês intermediário a avançado. Os interessados podem fazer a inscrição até 13 de agosto pelo link: https://por.mazars.com.br/ Pagina-Inicial/Junte-se-a-nos2/Geracao-Mazars/Programa-de-Trainee-Mazars-2021

Cargo Vagas Salario

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 16 ENTRE R$ 1.400,00 E R$ 2.100,00 BENEFÍCIOS

ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 1.800,00 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 3 R$1.100,00 BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.427,00 BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 3 R$ 1.100,00 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 3 R$ 1.300,00 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE DEPÓSITO 3 R$1.100,00 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.100,00 BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS SANEAMENTO 2 R$ 1.800,00 BENEFÍCIOS

BALCONISTA DE AÇOUGUE 2 R$ 1.164,64 BENEFÍCIOS

BARISTA 2 R$ 1.200,00 BENEFÍCIOS

CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO 10 R$ 2.200,00 BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 15 R$ 1.804,00 BENEFÍCIOS

CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃ-CARRETA) 3 R$1.480,00 BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.200,00 BENEFÍCIOS

CHEFE DE LAVANDERIA 1 R$ 1.500,00 BENEFÍCIOS

COBRADOR DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM) 25 R$ 1.401,85 BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

CUMIM 4 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) 3 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 2 R$ 1.975,60 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 52 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.800 BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS 3 R$ 2.200,00 BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE PADARIA 1 R$ 1.500,00 BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 2 R$1.200,00 BENEFÍCIOS

FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) 3 R$ 1.100,00 BENEFÍCIOS

GARÇOM 2 R$ 1.188,00 BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 1.872,72 BENEFÍCIOS

LUBRIFICADOR INDUSTRIAL 1 R$ 1.440,00 BENEFÍCIOS

MAÇARIQUEIRO 3 R$1.200,00 BENEFÍCIOS

MAITRE 2 R$ 1.188,00 BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 1.800,00 BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 2 R$1.200,00 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 2.000,00 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.100,00 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL 4 ENTRE R$ 1.500 E R$ 3.000,00 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 2 R$ 1.909,25 BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 R$ 1.300,00 BENEFÍCIOS

MONTADOR DE APARELHOS ELETRÔNICOS 1 R$ 1.300,00 BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MAQUINAS 10 R$ 2.200,00 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ATENDIMENTO RECEPTIVO (TELEMARKETING) 10 R$ 1.150,00 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.500,00 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA DE DOBRAR CHAPAS 15 R$ 1.500,00 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE NEGÓCIOS 1 R$ 1.200,00 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 1 R$ 1.750,00 BENEFÍCIOS

PADEIRO 5 R$ 1.100,00 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 15 R$ 1.804,00 BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 1 R$ 1.700,00 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.500,00 BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS 2 R$ 20.00 (POR HORA)

PROMOTOR DE VENDAS 30 R$ 1.350,00 BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE DE CONTROLE DE PERDAS 4 R$1.200,00 BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 1 R$ 1.400,00 BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 5 ENTRE R$ 1.500 E R$ 2.000 BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 2.500,00 BENEFÍCIOS

SOLDADOR 5 R$ 2.200,00 BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 1.530,00 BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 2 R$ 1.300,00 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 4 ENTRE R$ 1.800 E R$ 2.779,44 BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 1.900,00 BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO 1 R$ 2.000,00 BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 31 ENTRE 1.100 R$ 1.200,00 BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste