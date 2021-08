Cebraspe está com inscrições abertas para colaboradores externos

E EuEstudante

(crédito: Divulgação/Vojtech Okenka)

O Cebraspe está com inscrições abertas até 20 de agosto para o Programa de Aperfeiçoamento, Qualificação e Seleção (PAQS). Para participar é preciso ter idade mínima de 18 anos, ter sido aprovado no PAQS, possuir certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de nível superior em qualquer área do conhecimento, além de residir preferencialmente no Distrito Federal ou entorno e não possuir vínculo com cursos preparatórios para concursos, seleções, avaliações e certificações. Venha fazer parte do time Cebraspe. Acesse mais detalhes na seção “Trabalhe Conosco” no site do Centro, na aba “Chamadas Públicas”.

Inscreva-se: https://www.cebraspe.org.br/trabalhe-conosco/.