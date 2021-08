Confira lista com 86 concursos abertos e 30.326 vagas em todo o país

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 86 concursos e 30.326 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há cinco editais abertos para 259 vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há uma seleção aberta com quatro oportunidades. Nos conselhos regionais, há três concursos com 67 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 199 oportunidades. Há ainda 30 seleções para outras regiões com 29.298 vagas. Nas universidades federais, são 39 processos seletivos e 298 oportunidades. Os institutos federais oferecem três concursos e 282 postos vagos.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL



CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - LOTAÇÃO DF

Inscrições até 13 de setembro no site: https://bit.ly/3xheKyc. Concurso com 255 vagas, sendo 22 de provimento imediato e o restante para o cadastro reserva. Salário: entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil. Taxa: entre R$ 49 e R$ 69.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições de 16 de agosto a 17 de setembro no site: https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf . Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor de magistério superior no Departamento de Psicologia Clínica. Salário: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições até 18 de agosto no site: https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com vagas para o Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas e Faculdade de Medicina. Salário: entre R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 3

Inscrições até 27 de agosto no site: https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com vaga para professor de Magistério Superior, a fim de atuar no Instituto de Geociências. Salário: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 4

Inscrições até 20 de agosto no site: https://sig.unb.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor de geologia. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

NACIONAIS



CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

Inscrições até 13 de setembro no site: https://bit.ly/3xnsojd. Concurso com 55 vagas ao todo, sendo 22 de provimento imediato e o restante para o cadastro reserva. As oportunidades são para assistente administrativo, assistente de marketing, assistente de tecnologia da informação, secretário, técnico industrial júnior, advogado júnior, analista de tecnologia da informação, analista técnico júnior e jornalista. Salário: entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil. Taxa: entre R$ 49 e R$ 69.



SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA (SSPM)

Inscrições de 24 de agosto até 26 de setembro no site: https://bit.ly/Marinha2021. Concurso com 24 vagas para eletrotécnica - técnico em automação industrial; técnico em eletroeletrônica; técnico em eletromecânica; técnico em eletrônica; técnico em eletrotécnica; técnico em mecatrônica (10) e mecânica - técnico em manutenção automotiva; técnico em manutenção de máquinas industriais; técnico em manutenção de máquinas navais; técnico em manutenção de máquinas pesadas; técnico em mecânica; técnico em mecânica de precisão; técnico em mecatrônica; técnico em refrigeração e climatização (14). Salário: R$ 1.414,82. Taxa: R$ 70..

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO EXÉRCITO (DCT)

Inscrições até 31 de agosto no site: http://www.ime.eb.mil.br. Concurso com 22 vagas para engenharia de comunicações (4); engenharia da computação (4); engenharia elétrica (1); engenharia eletrônica (2); engenharia de produção (2); engenharia de fortificação e construção engenharia civil (4); engenharia mecânica (4) e engenharia metalúrgica (1). Salário: R$ 8.245. Taxa: R$ 100:



FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP)

Inscrições até 31 de agosto no site: https://bit.ly/EditalENAP. Concurso com uma vaga para consultor. Salário: não informado pelo Edital. Taxa: Não há.



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO (IME)

Inscrições até 17 de agosto no site: http://www.ime.eb.mil.br. Concurso com 98 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa (77) e para o Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Quadro de Engenheiros Militares (21). Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.

LOCAIS - CENTRO-OESTE



MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

Inscrições até 10 de setembro no site: http://www.mpgo.mp.br. Concurso com quatro vagas para: Secretário Auxiliar (03);Oficial de Promotoria (01). Salário: R$3.549,56. Taxa: R$ 62,02.

CONSELHOS REGIONAIS



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA PARAÍBA

Inscrições até 8 de setembro no site: https://bit.ly/2VNSAae. Concurso com vagas para nível médio e superior. Salário: entre 1.192,20 e R$ 4.386,24. Taxa: R$ 39.



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12ª REGIÃO

Inscrições até 13 de setembro no site: https://bit.ly/3rPXbEa. Concurso com uma vaga para o cargo de agente fiscal, que exige nível técnico em radiologia e CNH de, no mínimo, tipo “B”. Salário: R$ 2.256,28. Taxa: R$ 60.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 13ª REGIÃO PARAÍBA (PB)

Inscrições até 09 de setembro no site: http://www.quadrix.org.br. Concurso com 65 vagas: Assistente administrativo (30); Agente Fiscal (30); Assessor(a) de Comunicação (05). Salário: entre R$ 1.192,20 e R$4.386,24, Taxa: entre R$ 39 e R$ 44.



LOCAIS - OUTRAS REGIÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM (PA)

Inscrições de 16 de agosto a 16 de setembro no site: www.institutovicentenelson.com.br. Concurso com 158 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário R$ 5.500. Taxa: entre R$ 50 e R$ 75.



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS (Funprev)

Inscrições de 23 de agosto a 3 de setembro no site: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/. Concurso com uma vaga de assistente em manutenção, conservação e transporte - servente de limpeza. Salário: R$ 1.079. Taxa: R$ 32,40.



PREFEITURA DE CARAPICUÍBA (SP)

Inscrições de 16 de agosto a 14 de setembro no site: http://www.rboconcursos.com.br. Concurso com uma vaga para nível médio no cargo de topógrafo. Salário: R$ 1.291,63. Taxa: R$ 25,44.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ (PA)

Inscrições até 13 de outubro no site: https://www.fundacaocetap.com.br/informacoes/139/. Concurso com 36 vagas: assistente de procuradoria (05); assistente de procuradoria - informática (6);

assistente de procuradoria - contabilidade (1); técnico de procuradoria - administração (1); técnico de procuradoria - biblioteconomia (1); técnico de procuradoria – ciências contábeis (3); técnico de procuradoria – direito (14); técnico de procuradoria – informática (3); técnico de procuradoria – matemática / estatística / economia (01); técnico de procuradoria – técnico em gestão de procuradoria (1). Salário: R$ 1.257,30 e R$ 3.238,47. Taxa: entre R$ 48 e R$ 59,99.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MINAS GERAIS - 4ª REGIÃO (MG)

Inscrições até 13 de setembro no site: http://www.quadrix.org.br/default.aspx. Concurso com vagas para: Profissional de apoio técnico 1 -PAT 1 (30); apoio técnico 2 -PAT 2 (30).



PREFEITURA DE IMBITUMA (SC)

Inscrições até 18 de agosto no site: https://www.imbituba.sc.gov.br/. Concurso com vaga para reserva técnica em Técnico em agrimensura e Arquiteto/a. Salário: entre R$ 1.577,00 a R$ 2.353,17.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Inscrições até 8 de setembro no site: http://www.glconsultoria.com.br. Concurso com 16 vagas para agente de serviços gerais; copeiro; porteiro (2); zelador; auxiliar administrativo (2); auxiliar de plenário; recepcionista telefonista (3); técnico em informática; assistente de comunicação; contador e procurador jurídico. Salário: entre R$ 1.233,94 e R$ 4.442,99. Taxa: entre R$ 11 e R$ 15.



ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JORNALISTA ROBERTO MARINHO (ETEC)

Inscrições até 12 de agosto no site: https://bit.ly/EditalETEC. Concurso com uma vaga para professor substituto de ensino médio. Salário: R$ 18,35 (hora-aula). Taxa: Não há.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BURI-SP (BURIPREV)

Inscrições até 23 de agosto no site: https://bit.ly/BuriSP. Concurso com três vagas para ajudante geral (1), contador (1) e escriturário (1). Salário: entre R$ 1.115,70 e R$ 5.612,39. Taxa: entre R$ 20 e R$ 32.



PREFEITURA DE ALTO BELA VISTA (SC)

Inscrições até 30 de agosto. Concurso com três vagas para farmacêutico, odontólogo, psicólogo e técnico de enfermagem. Salário: entre R$ R$ 2.421,14 e R$ 7.263,41.



PREFEITURA DE BORBOREMA (SP)

Inscrições até 24 de agosto no site: https://bit.ly/3jjtLdZ. Concurso com 11 vagas para profissionais da área de saúde, com cargos de níveis fundamental, médio e superior. Salário: entre R$ 1.100 e R$ 11.384,09. Taxa: entre R$ 30 e R$ 80.



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL (RS)

Inscrições até 22 de agosto no site: https://bit.ly/3xmuiRa. Concurso com nove vagas para níveis fundamental, médio e superior. Salário: entre R$ 1.860,94 e R$ 14.267,30. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.



PREFEITURA DE ALTINÓPOLIS (SP)

Inscrições até 17 de agosto no site: https://bit.ly/Altinopolis. Concurso com uma vaga para Controlador Interno I. Salário: R$ 7.908,75. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE JAGUARIÚNA (SP)

Inscrições até 20 de agosto no site: https://www.vunesp.com.br/PJAG1901. Concurso com 88 vagas para agente de manutenção (2); agente de serviços gerais (4); agente operacional (2); jardineiro (1); sepultador (2); agente de apoio à saúde (1); eletricista (1); motorista cnh c (1); motorista cnh d (2); operador de máquinas (1); operador locutor de rádio (1); vigilante patrimonial (8); agente de desenvolvimento infantil (1); auxiliar de saúde bucal (1); desenhista (1); inspetor de alunos (1); operador de bombas; operador de estação de tratamento de água - eta (2); professor de educação básica i - ensino fundamental (1); técnico de enfermagem (2);técnico de gravação (1);técnico de saúde bucal; técnico de segurança do trabalho (1); topógrafo (1); analista de saneamento (1); arquiteto (1); assistente social (2); bibliotecário; contador (1); dentista - clínico geral ou generalista (1); dentista - especialista em pacientes especiais (1); dentista - odontopediatra (1); dentista- protesista (1); educador esportivo (2); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico; fiscal (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); jornalista (1); médico clínico especialista em saúde mental (1); médico clínico geral (1); médico ginecologista (1); médico infectologista; médico pediatra; médico de família generalista (1);médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); pedagogo (1); professor de educação básica ii - artes (1); professor de educação básica ii - ciências (1); professor de educação básica ii - educação especial generalista (1); professor de educação básica ii - educação especial - professor de braile (1); professor de educação básica ii - educação especial - professor de libras (1); professor de educação básica ii - educação física (1); professor de educação básica ii - geografia (1); professor de educação básica ii - história (1); professor de educação básica ii - inglês (1); professor de educação básica ii - língua portuguesa (1); professor de educação básica ii - matemática (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional. Salários: entre R$ 1.689,83 e R$ 12.210,51. Taxa: R$ 45 e R$ 95.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Inscrições até 18 de agosto no site: www.ibamsp-concursos.org.br. Concurso com 60 vagas para guarda civil municipal. Salário: R$ 2.241,94. Taxa: R$ 74.

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ (SAEG - SP)

Inscrições até 22 de agosto no site: www.vunesp.com.br. Concurso com 33 vagas para agente de saneamento - auxiliar de estação de tratamento de água (2), ajudante geral (4), encanador (4), pedreiro (1), operador de máquinas (1), assistente de serviços administrativos (4); atendente (5), motorista (2), técnico eletromecânico (1), técnico em mecânica (1), técnico em saneamento - estação de tratamento de água (1), técnico em saneamento - meio ambiente (1), advogado (1), assistente social (1), analista de compras (1), analista de tecnologia da informação (1), contador (1) e engenheiro químico (1). Salários: entre R$ 2.078,50 e R$ 10.187,56 . Taxas: entre R$ 55 e R$ 95.



PREFEITURA DE UMUARAMA (PR)

Inscrições até 23 de agosto no site: http://www.unioeste.br/concursos. Concurso com 70 vagas para professor de anos iniciais (53), educação física (3), educação infantil (11) e secretário escolar (3). Salários: entre R$1.487,46 e R$2.974,91. Taxas: entre R$ 60 e R$ 80.



POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

Inscrições até 30 de agosto. Concurso com 25 vagas destinadas para candidatos do sexo masculino e cinco destinadas a candidatas do sexo feminino. Salário: entre R$ 3.124,23 a R$ 7.791,20. Taxa: R$ 100.



POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ

Inscrições de 16 de agosto a 15 de setembro no site: https://bit.ly/3fsl2VD. Concurso com 2.000 vagas, 1.360 para o sexo masculino e 240 para os sexo feminino. Dentro do total, há ainda 400 vagas reservadas para a cota de negros. Os candidatos inscritos irão passar por provas objetivas previstas para o dia 7 de novembro. Salário: até R$ 4,5 mil. Taxa: R$ 120.

PROCURADORIA GERAL DE ALAGOAS (PGE-AL)

Inscrições até 20 de agosto no site: www.cebraspe.org.br/concursos/pge_al_21_procurador. Concurso com 15 vagas para o cargo de procurador do estado de Alagoas. Salário: R$ 30.404,42. Taxa: R$ 450.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS (SEFAZ-AL)

Inscrições até 18 de agosto no site https://bit.ly/EditalSefaz. Concurso com 35 vagas para auditor. Salários: entre R$ 8.368,75 e R$ 9.899,81. Taxa: R$ 200.



Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (SEDUC-AL)

Inscrições até 20 de agosto no site: http://www.cebraspe.org/concursos/seduc_al_21. Concurso com 3.000 vagas para professor de educação especial (342), anos iniciais (141), ensino religioso (29), artes (140), biologia (125), ciências (71), educação física (214), filosofia (88), física (223), geografia (173), história (147), inglês (194), matemática (547), português (320), química (165) e sociologia (81). Salário: R$ 2.433,95. Taxa: R$ 95.



FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 1

Inscrições até 19 de agosto no site: conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21. Concurso com 13.623 vagas, sendo 4.541 vagas imediatas e 9.082 de cadastro reserva, para analista de patologia clínica, assistente social, cirurgião dentista-cirurgia e traumatologia buco-maxilo-faciais, cirurgião dentista - odontologia hospitalar,, enfermeiro – auditoria, enfermeiro – cardiologia – hemodinâmica, enfermeiro – dermatologia – estomaterapia, enfermeiro – nefrologia, enfermeiro - obstetrícia, enfermeiro – oncologia - hematologia, enfermeiro - saúde do trabalhador, enfermeiro - terapia intensiva, enfermeiro -terapia intensiva - neonatal, enfermeiro – transplante, enfermeiro assistencial, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta - terapia intensiva adulto, fisioterapeuta - terapia intensiva neonatal, fisioterapeuta - terapia intensiva pediatria, fonoaudiólogo, nutricionista, perfusionista, psicólogo - área hospitalar, psicólogo - área organizacional e do trabalho, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem - saúde do trabalhador, técnico de laboratório, técnico em farmácia, técnico em imobilização ortopédica, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal e terapeuta ocupacional. Salários: entre R$ 2.200 e R$ 9.000. Taxas: entre R$ 70 e R$ 150.

FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 2

Inscrições até 19 de agosto no site: conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21. Concurso com 1.239 vagas, sendo 419 imediatas e 820 de cadastro reserva, para advogado, analista administrativo - administração, analista administrativo - contabilidade, analista administrativo - economia da saúde, analista administrativo, analista administrativo - suprimentos, analista de pesquisa e informações - estatística, analista de recursos humanos, analista de tecnologia da informação e infraestrutura de informática, arquiteto, assistente administrativo, auditor administrativo, bibliotecário, engenheiro civil, engenheiro clínico, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, jornalista, técnico em contabilidade, técnico em segurança do trabalho, tecnólogo de suporte operacional em hardware e software, tecnólogo de suporte operacional em hardware e software e tecnólogo em engenharia clínica. Salários: entre R$ 2.200 e R$ 9.350. Taxas: entre R$ 70 e R$ 150.

FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 3

Inscrições até 19 de agosto no site: conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21. Concurso com 3.146 vagas, sendo 1.040 imediatas e 2.106 de cadastro reserva, para medicina nas áreas de anestesiologia, alergia e imunologia, médico – dor, auditor, endoscopia respiratória - broncoscopia, cardiologia, cardiologia -ergometria, cardiologia – estimulação cardíaca eletrônica implantável, médico –cardiologia –eletrofisiologia clínica invasiva, hemodinâmica e cardiologia intervencionista, cardiologia – pediatria, cirurgia cardiovascular adulto, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia de mão, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, cirurgia oncológica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, ecocardiografia adulto, ecocardiografia - pediatria, endocrinologia e metabologia, endocrinologia e metabologia, endoscopia/endoscopia digestiva, epidemiologia clínica, gastroenterologia, genética médica, ginecologia e obstetrícia, geriatria, hematologia e hemoterapia, hepatologia, infectologia, mastologia, medicina de emergência, medicina do trabalho, medicina do sono, medicina em família e comunidade, medicina intensiva, medicina paliativa, nefrologia, neonatologia, neurocirurgia, neurofisiologia clínica, neurologia, neurorradiologia, nutrologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, patologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem, radiologia intervencionista e angiorradiologia, reumatologia e urologia.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)

Inscrições até data não informada no site: www.funrio.org.br. Concurso com 3.000 vagas para soldado BM temporário voluntário (2.548) e tenente BM temporário voluntário (452). Salários: entre R$ 1.226,94 e R$ 7.940,78. Taxas: entre R$ 71,53 e R$ 95,31.



SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO DO ESTADO DE RORAIMA (SEED-RR)

Inscrições até 16 de agosto no site: www.ibfc.org.br. Concurso com 650 vagas para professor de artes (34), ciências biológicas (70), educação física (36), filosofia (19), física (41), geografia (52),história (46), língua espanhola (54), língua inglesa (33), língua portuguesa (96), matemática (134), química (19) e sociologia (14). Salário: R$3.782,94. Taxa: R$ 100.



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP-PA)

Inscrições até 8 de setembro no site: https://www.cetapnet.com.br. Concurso com 1.945 vagas, sendo 1.646 imediatas e 299 de cadastro reserva, para policial penal. Salário: R$ 2.810. Taxa: R$ 50.



PREFEITURA DE GUARANÉSIA (MG)

Inscrições de 9 de agosto até 8 de setembro no site: http://www.institutoibdo.com.br/. Concurso com 10 vagas e formação de cadastro reserva para Motorista (3), Operador de Máquina (2), Monitor de Educação Infantil (3), professor de ciências (1), professor de português (1) e professor de educação religiosa. Salários: entre R$ 999,97 a R$ 1.659,27. Taxas: entre R$ 40 e R$ 80.



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITURUNA (MG)

Inscrições de 16 de agosto até 15 de setembro no site: www.jcmconcursos.com.br. Concurso com duas vagas para assessor jurídico (1) e contador (1). Salários: entre R$ 2.300 e R$ 3.000. Taxas: entre R$ 100 e R$ 150.

UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)

Inscrições de 13 de agosto a 16 de novembro no site: https://portal.ufpa.br/. Concurso com três vagas, uma para ciências da saúde, uma para ciências jurídicas e a terceira para o instituto de educação matemática. Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 9.616,18. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI-PI)

Inscrições até 16 de agosto no site: https://bit.ly/3AmjQLh. Concurso com 190 vagas. Salário: entre R$ 1.140,61 e R$ 5.132,7. Taxa: R$ 200.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV-MG)

Inscrições até 4 de setembro no site: https://www.gps.ufv.br/editais/194/. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior - classe A, para atuar no Departamento de Medicina e Enfermagem. Salário: entre R$ 1.174,07 a R$ 3.130,85. Taxa: R$ 120,75.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) 1

Inscrições entre 16 de agosto e 10 de setembro no site: https://sigrh.ufra.edu.br. Concurso com duas vagas para professor de bovinocultura de leite (1) e medicina de animais de produção não-ruminantes (1). Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 10.074,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) 2

Inscrições entre 16 de agosto e 10 de setembro no site: https://sigrh.ufra.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de física. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 10.074,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) 3

Inscrições entre 16 de agosto de 10 de setembro no site: https://sigrh.ufra.edu.br. Concurso com duas vagas para professor de agrossilvicultura e proteção florestal (1) e tecnologia de produtos florestais (1). Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 10.074,18. Taxa: R$ 180



UNIVERSIDADE FEDERAL DE FLUMINENSE (UFF)

Inscrições até 23 de agosto no site:https://bit.ly/2VNhfLH. Concurso com uma vaga em aberto destinada a área de ensino de pedagogia - educação infantil. Salários: entre R$ 2.236,32 a R$ 3.130,85. Taxa: entre R$50,00 R$60,00 e R$70,00.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 18 de novembro no site: http://www.concurso.ufrpe.br/. Concurso com 13 vagas: arquitetura e organização de computadores/tópicos avançados em arquitetura e organização de computadores (1); filosofia/introdução à filosofia (1); oceanografia abiótica/gestão de recursos aquáticos (1); administração/administração aplicada/empreendedorismo/administração rural (1); administração geral (1); modelagem e desenvolvimento de sistemas de informação (2); entomologia agrícola (1); economia política e história econômica/economia rural/métodos quantitativos e economia matemática (1); citologia/histologia (1); literaturas de língua portuguesa com ênfase em literatura brasileira e na África Lusófona - Literatura Angolana, Literatura Moçambicana, Literatura de Cabo Verde, Literatura de São Tomé e Príncipe, Literatura de Guiné-Bissau (1); Geotecnia (1) e história do Brasil/história e cultura indígena africana (1). Salários: até té R$ 9.600,92. Taxa: entre R$ 130,00 e R$ 190,00.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 1

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor de clínica médica /reumatologia (1) e atenção à saúde da mulher/ginecologia e obstetrícia (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 2

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com três vagas para professor de educação diferenciada em ambientes escolares e não-escolares (1), saúde da criança e adolescente (1) e atenção ao sistema visual (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 3.600,48. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 3

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de língua inglesa e literatura. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 4

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de virologia e doenças humanas. Salário: R$ 20.530,01. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 5

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências da Arte. Salários: entre R$ 6.708,96 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 6

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de evolução do comportamento humano. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 7

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor de teoria das comunicações e instalações elétricas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 8

Inscrições até 27 de agosto no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para professor do Instituto de Ciências Biológicas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 9

Inscrições até 28 de setembro no site: http://www.ceps.ufpa.br. Concurso com uma vaga para professor do português língua estrangeira (PLE). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 1

Inscrições até 26 de setembro pelo e-mail: secgeral@enf.ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de saúde da criança e do adolescente. Salários: entre R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216. Edital: https://bit.ly/SaudeUFMG.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 2

Inscrições até 17 de outubro no site: www.enf.ufmg.br. Concurso com duas vagas para enfermagem. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 3

Inscrições até 14 de setembro no site: www.enf.ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de administração de saúde. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 4

Inscrições até 8 de setembro no site: https://bit.ly/UFMGEdital. Concurso com três vagas para professor de pediatria. Salários: entre R$ 2.459,95 e R$ 3.522,21. Taxa: Não há;



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 5

Inscrições até 8 de setembro pelo e-mail: concursos@letras.ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de libras. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: 216. Edital: https://bit.ly/EditalUFMG1.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 6

Inscrições até 8 de setembro pelo e-mail: concursos@letras.ufmg.br. Concurso com duas vagas para professor de linguística. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: 216. Edital: https://bit.ly/EditalUFMG2



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 7

Inscrições até 6 de novembro pelo e-mail: dact@farmacia.ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de parasitologia clínica. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216. Edital: https://bit.ly/EdiUFMG



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 8

Inscrições até 21 de agosto no site: https://bit.ly/EditalUFMG. Concurso com uma vaga para professor de contabilidade. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 9

Inscrições até 28 de setembro no e-mail: inscricao@face.ufmg.br. Concurso com duas vagas para professor adjunto de teoria das organizações e estudos organizacionais. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: bit.ly/ProfessorUFMG.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 10

Inscrições até 29 de agosto pelo e-mail inscricao@face.ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de administração da produção e sistemas de informação. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: https://bit.ly/faceUFMG.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 11

Inscrições até 29 de agosto pelo e-mail eeffto-dir@ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de fisioterapia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: https://bit.ly/eefftoUFMG.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 12

Inscrições até 20 de agosto pelo e-mail concursos@icb.ufmg.br. Concurso com uma vaga para professor de fisiologia e biofísica. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: www.ufmg.br/prorh/concursos-2/.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)

Inscrições de 13 de agosto até 9 de setembro no site: www.copese.uft.edu.br. Concurso com 14 vagas para professor de física (2), química (1), direito (5), turismo patrimonial e socioambiental (1), agronomia (1), engenharia civil (1), jornalismo (1) e medicina (2). Taxa: R$ 260.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 1

Inscrições até 16 de agosto no site: www.ufr.edu.br/concursos. Concurso com nove vagas para administrador (1), contador (1), tecnólogo/análise e desenvolvimento de sistemas (1), assistente em administração (3), técnico de laboratório (1) e técnico de tecnologia da informação (2). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 110.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 2

Inscrições até 16 de agosto no site: www.ufr.edu.br/conc6sos. Concurso com 20 vagas para professor dos Institutos de Ciências Humanas e Sociais (7), Ciências Agrárias e Tecnológicas (2), Ciências Exatas e Naturais (11). Salários: entre R$2.688,95 e R$ 10.074,18. Taxa: R$150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA)

Inscrições até 16 de agosto no site: https://bit.ly/UniPampa. Concurso com 5 vagas para professor substituto de engenharia (1), estatística (1), planejamento de experimentos (1), língua espanhola (1) e antropologia e saúde (1). Salários: entre R + $ 4.463,96 e R$ 5.136,99. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Inscrições de 23 de agosto até 10 de setembro pelo e-mail ccbs@unirio.br. Concurso com uma vaga para professor do Departamento de Ciências Morfológicas. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 90. Edital: bit.ly/concursoUNIRIO.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 17 de agosto no site: www.unifesp.br. Concurso com uma vaga para professor de ciências biológicas. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições de 23 de agosto até 26 de agosto pelo e-mail: concursomateriais@ufpi.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de engenharia. Salário: não informado. Taxa: entre R$ 90 e R$ 161,11. Edital: https://bit.ly/EditalUFPI.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 1

Inscrições até 13 de agosto no site: https://bit.ly/Unifal. Concurso com uma vaga para professor substituto de física. Salários: entre R$ 5.488,43 e R$ 20.530,01. Taxa: Não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 2

Inscrições até 16 de agosto no site: bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em farmácia. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 4

Inscrições até 13 de setembro no site: bit.ly/sistemaUnifal. Concurso com uma vaga para professor no magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE)

Inscrições até 19 de agosto no site: https://www.ifpe.edu.br. Concurso com 29 vagas para professor substituto de engenharia (7), enfermagem (3), letras (4), geografia (2), história (1), educação física (1), artes (2), produção alimentícia (1), ciências da computação (3), economia (1), direito (1), física (1), zootecnia (1) e educação (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e 5.831,21. Taxa: R$ 90.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG)

Inscrições até 20 de agosto no site: https://www.concursopublico.cefetmg.br/. Concurso com 20 vagas para assistente em administração (9); técnico em enfermagem (1); técnico de laboratório (2); técnico de ti (3); arquiteto e urbanista (1); contador (1); médico (1) e pedagogo (2). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 100 e R$ 145.



INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ)

Inscrições até 22 de agosto no site: https://bit.ly/IFRioEdital. Concurso com 53 vagas para assistente em administração (23); técnico de tecnologia da informação (6); técnico em contabilidade (2); técnico de laboratório - audiovisual (1); técnico de laboratório - eletrotécnica (2); assistente de alunos (3); técnico em assuntos educacionais (5); pedagogo (2); administrador (3); contador (2); químico (2); analista de tecnologia da informação (1); tecnólogo / formação: recursos humanos (1). Salário: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 90 e R$ 130.