Agências e empresas oferecem 278 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)



AÇOUGUEIRO 15 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS1R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS4 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.177 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO2R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE1R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SISTEMAS1R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONTRUÇÃO CIVIL40R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS1R$ 1.350 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE3R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUDIOLOGISTA (FONOAUDIÓLOGO)1R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE DEPÓSITO3R$1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA1R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO2ENTRE R$ 1.470 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA DE AÇOUGUE2R$ 1.164,64 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO1R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO10R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE LAVANDERIA1R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO1R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

COBRADOR DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM)25R$ 1.401,85 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO4ENTRE R$ 1.700 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL6ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO1R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CUMIM4R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE PADARIA1R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA2R$1.200 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA1R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 3R$ 1.232,97 + BENEFÍCIOS

GARÇOM4R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

MAÇARIQUEIRO3R$1.200 + BENEFÍCIOS

MAITRE2R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO4ENTRE R$ 1.734,65 E R$ 1.898 + BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA2R$1.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL1R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL4ENTRE R$ 1.500 E R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE APARELHOS ELETRÔNICOS1R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA13R$ 5,32 (POR HORA) E $ 1.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ATENDIMENTO RECEPTIVO (TELEMARKETING)10R$ 1.150 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA6ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.533 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE LAMINADOR DE BARRAS A FRIO2R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA2R$ 1.868,40 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO10R$ 1.160 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 2R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

PADEIRO7ENTRE R$ 1.100 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO12R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS2ENTRE R$ 1.500 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS3R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO2R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 2R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO2ENTRE R$ 1.734,65 E R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR5ENTRE R$ 1.200 E 1.700 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)3ENTRE R$ 1.800 E R$ 2.779,44 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

TERAPEUTA OCUPACIONAL1 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO3ENTRE R$ 1.800 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO2R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA26ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.426 + BENEFÍCIOS

TOTAL 278

Chances de emprego

Publicação: 15/08/2021 04:00

» OUTBACK

PIER 21

O Outback Steakhouse abriu diversas vagas para o restaurante localizado no Shopping Pier 21 em Brasília. São oportunidades para quem quer atuar como auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, recepcionista e atendente de restaurante. Os interessados deverão comparecer no dia 17 de agosto, das 14h às 16h, no próprio restaurante para participar do processo seletivo de acordo com o cargo pretendido. É necessário levar documentos pessoais, como RG e CPF.



» MOTOROLA

TECNOLOGIA - JAGUARIÚNA SP

A Motorola abriu 45 vagas para atuação no escritório de Jaguariúna, no interior de São Paulo, para atuação em software development nas áreas de mobile security, imaging processing, câmera, artificial intelligence entre outras.há vagas para todos os níveis (júnior, pleno e sênior) e os profissionais devem ser formados em engenharia da computação, ciências da computação, matemática, análise e desenvolvimento de sistemas e áreas correlacionadas. Inscreva-se: https://jobs.lenovo.com/en_US/careers



» CIPHER

TECNOLOGIA

A Cipher, empresa do Grupo Prosegur, especializada em Segurança Cibernética, segue na prospecção ativa de talentos para preencher seu quadro de colaboradores consultivos, técnicos e operacionais. São cerca de 10 oportunidades por mês desde o início do ano, incluindo cargos em outros países LATAM e Europa. A empresa possui uma demanda concentrada na área de operações, com vagas para suporte, consultoria e gestão. Inscrev-se: www.cipher.com.br

» DOOCA COMMERCE

TECNOLOGIA

A Dooca Commerce empresa localizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, possui 10 vagas abertas em todo o Brasil. A atuação será em modelo totalmente remoto. Ao todo, o Grupo possui mais de 200 vagas disponíveis. Os interessados em se cadastrar nas vagas disponibilizadas pela Docca, devem acessar: https://bit.ly/37DKFOS



» FAMÍLIA SCHURMANN

EXPEDIÇÃO MUNDIAL

A Família Schurmann está recrutando um produtor de conteúdo digital para fazer parte da sua expedição mundial Voz dos Oceanos, que inicia no dia 29 de agosto com o apoio global do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A expedição passará por 60 pontos do planeta, ao longo de dois anos. Os candidatos devem ser maiores de 21 anos. Para se candidatar, basta postar um vídeo de apresentação de até um minuto no instagram marcando @vozdosoceanos e enviar o currículo para production@voiceoftheoceans.org até hoje (15).



» GRUPO RI HAPPY

VAGAS TEMPORÁRIAS

O Grupo Ri Happy abre 2.400 vagas temporárias para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS no período do Dia das Crianças. As vagas estão distribuídas em 81 cidades de todas as regiões do país. O processo seletivo será realizado de forma totalmente virtual. Os interessados devem se cadastrar até 30 de setembro por meio do site: https://bit.ly/2VMxWqu.