Agências e empresas oferecem 386 vagas de emprego

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» MOTOROLA

TECNOLOGIA

A Motorola abriu 45 vagas para atuação no escritório de Jaguariúna, no interior de São Paulo, para atuação em Software Development nas áreas de Mobile Security, Imaging Processing, Câmera, Artificial Intelligence entre outras. Há vagas para todos os níveis (júnior, pleno e sênior) e os profissionais devem ser formados em engenharia da computação, ciências da computação, matemática, análise e desenvolvimento de sistemas e áreas correlacionadas. Inscreva-se: https://jobs.lenovo.com/en_US/careers.



» UX. GROUP

DESENVOLVEDOR

A UX. Group anuncia a abertura de quatro novas posições para desenvolvedores . Net Framework. As vagas são para atuar em regime de home office. Como pré-requisitos, a empresa solicita que os candidatos tenham experiência na área de desenvolvimento em .Net Framework, .NET Core, MVC, Docker, Framework Angular (versões mais recentes), arquitetura de microsserviços, Git e Git flow e conhecimentos em SQL Server e Elasticsearch. É desejável ainda conhecer DDD e solid. Envie currículo para diego.lubini@uxsolutions.com.br

» HOMER

CRÉDITO E ESTOQUE

A Homer está com oito vagas abertas para atuar nas unidades de negócio como coordenador de crédito e coordenador de estoque. Vale destacar as vagas de tecnologia como engenheiro de dados e desenvolvedor. Para se candidatar, acesse: https://jobs.kenoby.com/homer .

» ITAÚ UNIBANCO

BRASÍLIA

O Itaú Unibanco está com 20 vagas abertas para rede de agências em Brasília. Oportunidades são para os cargos de agente comercial, agente de negócios, caixa e estagiário. Os cargos efetivos exigem ensino superior completo ou cursando na área de exatas ou humanas, além da certificação CPA10 ou CPA20 da Anbima ativa. Para as vagas de estágio, é necessário estar cursando administração, ciências contábeis ou economia, a partir do 3º semestre. Inscreva-se: https://99Jobs.cc/RedeDeAgenciasItau .



» OPAH IT

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

A Opah IT, empresa especializada no desenvolvimento de soluções customizadas de TI, está com 140 vagas abertas na área de tecnologia com salários que variam entre R$ 2.000 e R$ 20.000. As vagas são para desenvolvedores, engenheiros e qa automatizador. Todas as posições serão remotas. Para se candidatar, basta acessar o site opah.com.br/vagas.



» SOFTEXPERT

Serviços

A SoftExpert está com mais de 65 vagas de emprego para atuação nas áreas de tecnologia, comercial e serviços. Em desenvolvimento, são 20 vagas para profissionais com conhecimento em dados, devOps, desenvolvimento Java e PHP, entre outros. Há oportunidades para customer success, UX designer, designer instrucional, analista de processos de negócios e mais de 30 oportunidades para consultores de implantação (PJ), nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. No exterior, há vagas no México e nos Estados Unidos, algumas delas remotas. Inscreva-se: https://softexpert.recruiterbox.com.

CHANCES DE TRAINEE

» GRUPO BOTICÁRIO

TRAINEE e ESTÁGIO

O Grupo Boticário abre inscrições para processo seletivo do programa de trainee e estágio, com 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Até 3 de setembro, estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil que queiram transformar o mundo por meio da beleza terão a chance de se inscrever no Programa "Geração B", no qual 50% das vagas estão reservadas para negros. As inscrições e etapas do processo estão disponíveis no site: www.eufacobonito.com.br .



» VLI

FUTURAS LIDERANÇAS

A VLI está com as inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2022, voltado para formação das futuras lideranças da companhia. O processo seletivo será totalmente digital e os interessados de todo o país têm até 15 de setembro para se inscreverem no site: https://www.vli-logistica.com.br/carreiras .



» 2W ENERGIA

TRAINEE

A 2W Energia está com inscrições abertas, até 30 de agosto, para o primeiro programa de Trainee da companhia. Serão 8 vagas para atuar em São Paulo, que, além de oferecer oportunidades de emprego, irão focar na diversidade e inclusão. Candidatos de outros estados podem se candidatar para funções em trabalho remoto. Podem se candidatar formandos de dezembro de 2018 a dezembro de 2022, dos cursos de administração, ciências contábeis, comércio exterior, comunicação social, direito, economia, engenharias, marketing, psicologia, relações internacionais e relações públicas. Inscreva-se: https://maisdiversidade.gupy.io/jobs/1081089 .



» GRUPO PRYSMIAN

MUNDO TODO

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee internacional do Grupo Prysmian. Jovens de todo o mundo têm até novembro para se inscrever no Build the Future. Podem se inscrever profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à engenharia, administração e economia. É fundamental ser fluente em inglês. Experiências internacionais como estágios e intercâmbios são pré-requisito. Inscreva-se: bit.ly/3j4rZ1h.



» RODOBENS

TRAINEE

A Rodobens abriu as inscrições do Programa Trainee Rodobens 2022 para jovens de todo o país. As vagas são direcionadas para São José do Rio Preto e São Paulo, e o programa tem duração de 12 meses. Para participar, é preciso preencher alguns requisitos, como: ser recém-formado (entre julho de 2019 e dezembro de 2021), ter bacharelado, ter perfil multifuncional. Inscreva-se até 16 de setembro: https://trainee.rodobens.com.br/ .



» RAÍZEN

TRAINEE

A Raízen lança o Programa Talentos Raízen 2022, que apresenta mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz. Para participar não é necessário ter experiência prévia, nem falar inglês ou ter habilidade com Excel. As inscrições estão abertas até o dia 12 de setembro no site: talentosraizen.gupy.io





EMPREGO

Cargo Vagas Salario

AÇOUGUEIRO 13 ENTRE 1.400 E R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 3 R$ 1.113,97 BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONTRUÇÃO CIVIL 55 ENTRE R$ 1.804 E R$ 2.000 BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.350 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.147 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 1 R$ 1.130 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 3 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 R$ 1.132 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.288,96 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.470 BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.136 BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 R$ 1.780 BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 31 ENTRE $ 150 (POR DIA) E R$ 1.804 BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.251 BENEFÍCIOS

COBRADOR DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM) 25 R$ 1.401,85 BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 6 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.261 BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.800 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.195 BENEFÍCIOS

CUMIM 4 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO 1 R$ 3.200 BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE PADARIA 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 2 R$1.200 BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 4 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

FRENTISTA 3 R$ 1.232,97 BENEFÍCIOS

GERENTE DE SUPERMERCADO 4 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MAQUINA 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

MAÇARIQUEIRO 3 R$1.200 BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 7 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.734,65 BENEFÍCIOS MASSOTERAPEUTA 2 R$1.200 BENEFÍCIOS

MECÂNICO 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL 3 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

MONTADOR DE APARELHOS ELETRÔNICOS 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ARTEFATOS DE MADEIRA 2 R$ 1.212,60 BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 5 R$ 5,32 (POR HORA)

MOTOFRETISTA 8 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 3 ENTRE R$ 1.434,02 E R$ 1.860 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ATENDIMENTO RECEPTIVO (TELEMARKETING) 10 R$ 1.150 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 1 R$ 1.147 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE FORNO (FABRICAÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E SIMILARES) 5 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE LAMINADOR DE BARRAS A FRIO 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

PADEIRO 9 ENTRE R$ 1.100 E R$ 2.000 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 20 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 ENTRE R$ 1.734,65 E R$ 2.200 BENEFÍCIOS SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 60 R$ 1.177 BENEFÍCIOS SOLDADOR 3 ENTRE R$ 1.200

E R$ 1.500 BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 5 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

TAPECEIRO DE MÓVEIS 4 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

TÉCNICO ANALISTA DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO 1 R$ 3.000 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 2 R$ 2.779,44 BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

VAQUEIRO 2 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 21 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.426 BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste