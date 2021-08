Estratégia Concursos faz lives com dicas para a prova do Banco do Brasil

E EuEstudante

O Estratégia Concursos está promovendo, aos domingos, uma série de lives gratuitas, às 21h, em seu canal do Youtube, com dicas para a prova do Banco do Brasil (BB). Tanaka recebe um convidado por domingo com temas relevantes para quem deseja conquistar uma das vagas disponíveis.

Para o especialista em concursos públicos da Estratégia Concursos, Victor Tanaka, esta reta final de preparação para realização do concurso do Banco do Brasil é importante e deve ser utilizada para estudar. “O ideal agora é aproveitar o que há de gratuito na internet para estar o mais preparado possível”, alerta



“O concurso para o Banco do Brasil, com vagas em todo o país, é um dos mais aguardados. Segundo a Fundação Cesgrangio, organizadora do processo seletivo, são 1.655.420 de inscritos, sendo o maior concurso da história do país. Nosso intuito é auxiliar o máximo de pessoas possíveis que farão essa prova para o cargo de escriturário, de nível médio, abrangendo duas áreas: agente de tecnologia e agente comercial. A prova objetiva terá questões de conhecimentos básicos (25 questões): língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro; e conhecimentos específicos (45 questões) de acordo com a vaga escolhida, além da redação”, explica Tanaka.

O edital oferta 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e outras 2.240 para formação de um cadastro de reserva. Os contratados receberão salários iniciais de R$ 3.022,37, para 30 horas semanais. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de setembro.

