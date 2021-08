Agências e institutos oferecem oportunidades de capacitação

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

» ÁRVORE LIVROS



LEITURA DIGITAL

A Árvore, que oferece soluções de leitura digital para escolas públicas e privadas e atende mais de um milhão de alunos no país, investiu em novas funcionalidades na plataforma Árvore Livros visando o ensino bilíngue, com um acervo de mais de dois mil títulos no idioma mais popular do mundo. A solução bilíngue da Árvore Livros disponibiliza livros com nivelamento, que facilitam a escolha de textos adequados à proficiência de cada leitor. Além disso, o streaming de leitura oferece materiais exclusivos de apoio pedagógico para ajudar as escolas no ensino da língua e troca de idioma da plataforma para imersão completa na experiência. Saiba mais em: arvore.com.br/livros/ingles.

» AGÊNCIA DE INOVAÇÃO

UNIVERSIDADE CATÓLICA

Agência de Inovação e Novos Negócios, agência que faz parte das instituições de educação pertencentes à União Brasileira de Educação Católica (UBEC), mantenedora da Universidade Católica de Brasília, lançou na última semana, edital com inscrições para o programa Start Católica 2021, programa de pré-aceleração de empreendedorismo. O edital é aberto para a candidatura de iniciativas de todo o Brasil, com inscrições gratuitas abertas até o dia 12 de setembro. Para participar é necessário que as equipes tenham até dois integrantes. Os interessados devem acessar o site: aevo.com.br/connect/ubec/.

» FUNDAÇÃO ESTUDAR

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

A Fundação Estudar recebe inscrições para o evento Conexão Empreendedorismo & Inovação até 30 de agosto. A iniciativa gratuita acontecerá nos dias 6 e 7 de outubro e é voltada para jovens talentos brasileiros interessados no tema que tenham interesse em conhecer recrutadores de empresas como Itaú, Cora, Enel, Empiricus, Salt Pay e Eleva Educação. A organização irá selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de carreira. Inscreva-se: https://conteudos.napratica.org.br/conexao-empreendedorismo-e-inovacao-2021/

» USP

TREINAMENTO TÉCNICO

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, oferece uma vaga em projeto na área de teste de software com bolsa FAPESP de Treinamento Técnico. As inscrições estão abertas até 31 de agosto, e as atividades se iniciam em outubro, com duração de 20 meses. Para se candidatar é necessário ter ensino superior completo em computação com dois anos de experiência ou título de mestrado na área de TI. Além de conhecimento sobre teste de software e alguma experiência em desenvolvimento Web, Java e Python. Inscreva-se: icmc.usp.br/e/46b3a .