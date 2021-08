Outback abre mais de 500 vagas em novos restaurantes sem exigir experiência

E EuEstudante

(crédito: Outback/Divulgação)

A Bloomin’ Brands Brasil, rede detentora do Outback Steakhouse, anunciou contratação para mais de 500 vagas, grande parte delas para estudantes interessados em ingressar no mercado de trabalho não sendo necessária experiência para participar do processo seletivo. As vagas surgiram por causa de expansão as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belém.

Para participar do processo seletivo, basta acessar o site e preencher as informações. É necessário apenas ter mais de 18 anos, ser preferencialmente estudante (pessoas com ensino médio/técnico completo) e ter disponibilidade de horário, inclusive para fins de semana e feriados. A rede procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Além disso, oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. As vagas são também para jovem aprendiz e pessoas com deficiência.

"Buscamos profissionais que amem aprender e que queiram evoluir cada vez mais conosco, pois no Outback nós proporcionamos uma grande oportunidade de crescimento profissional, em um ótimo ambiente de trabalho e com um plano de carreira promissor", afirma Tatiana Tafuri, diretora de Gestão de Pessoas e Legal da Bloomin’ Brands no Brasil, detentora das marcas Abbraccio, Aussie Grill e Outback Steakhouse.

Segundo ela, o ambiente de trabalho nos restaurantes da rede é alegre, informal, hospitaleiro. "Buscamos colaboradores que tenham postura descontraída no atendimento aos clientes, sem deixar de lado os padrões que norteiam o serviço. Muitos dos nossos funcionários estão em seu primeiro emprego e nós temos um plano de carreira muito forte e estruturado dentro da empresa. O desenvolvimento de pessoas é parte de nossa cultura. Hoje, 85% dos sócios proprietários de restaurantes Outback são ex-Outbackers, como chamamos os nossos colaboradores", completa a diretora.