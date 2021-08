Confira lista com 56 concursos abertos e 10.505 vagas em todo o país

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 56 concursos e 10.505 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há dois editais abertos para 256 vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há três seleções abertas com 261 oportunidades. Nos conselhos regionais, há sete concursos com 376 postos vagos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 78 oportunidades. Há ainda 23 seleções para outras regiões com 9.496 vagas. Nas universidades federais, são 18 processos seletivos e 38 oportunidades.



LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - LOTAÇÃO DF

Inscrições até 13 de setembro no site: https://bit.ly/3xheKyc . Concurso com 255 vagas, sendo 22 de provimento imediato e o restante para o cadastro reserva. Salário: entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil. Taxa: entre R$ 49 e R$ 69. .



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 3

Inscrições até 27 de agosto no site: https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf . Concurso com vaga para professor de Magistério Superior, a fim de atuar no Instituto de Geociências. Salário: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.

NACIONAIS

CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

Inscrições até 13 de setembro no site: https://bit.ly/3xnsojd . Concurso com 55 vagas ao todo, sendo 22 de provimento imediato e o restante para o cadastro reserva. As oportunidades são para assistente administrativo, assistente de marketing, assistente de tecnologia da informação, secretário, técnico industrial júnior, advogado júnior, analista de tecnologia da informação, analista técnico júnior e jornalista. Salário: entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil. Taxa: entre R$ 49 e R$ 69.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO EXÉRCITO (DCT)

Inscrições até 31 de agosto no site: http://www.ime.eb.mil.br . Concurso com 22 vagas para engenharia de comunicações (4); engenharia da computação (4); engenharia elétrica (1); engenharia eletrônica (2); engenharia de produção (2); engenharia de fortificação e construção engenharia civil (4); engenharia mecânica (4) e engenharia metalúrgica (1). Salário: R$ 8.245. Taxa: R$ 100:



FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP)

Inscrições até 31 de agosto no site: https://bit.ly/EditalENAP . Concurso com uma vaga para consultor. Salário: não informado pelo Edital. Taxa: Não há.



LOCAIS - CENTRO-OESTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

Inscrições até 10 de setembro no site: http://www.mpgo.mp.br . Concurso com quatro vagas para: Secretário Auxiliar (03);Oficial de Promotoria (01). Salário: R$3.549,56. Taxa: R$ 62,02.

CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA PARAÍBA

Inscrições até 8 de setembro no site: https://bit.ly/2VNSAae . Concurso com vagas para nível médio e superior. Salário: entre 1.192,20 e R$ 4.386,24. Taxa: R$ 39.



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12ª REGIÃO

Inscrições até 13 de setembro no site: https://bit.ly/3rPXbEa . Concurso com uma vaga para o cargo de agente fiscal, que exige nível técnico em radiologia e CNH de, no mínimo, tipo “B”. Salário: R$ 2.256,28. Taxa: R$ 60.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 13ª REGIÃO PARAÍBA (PB)

Inscrições até 09 de setembro no site: http://www.quadrix.org.br . Concurso com 65 vagas: Assistente administrativo (30); Agente Fiscal (30); Assessor(a) de Comunicação (05). Salário: entre R$ 1.192,20 e R$4.386,24, Taxa: entre R$ 39 e R$ 44.



LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Inscrições até 17 de setembro no site: https://bit.ly/2WrFLCv . Concurso com vagas para Administrador (1); Arquiteto (1); Biologia (1); Contador (1); Economista (1) Engenheiro Civil (1). Salário: R$ 2.500,00. Taxa: R$ 75.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Inscrições de 4 de outubro a 04 de novembro no site: https://bit.ly/3mybuwA . Concurso com vagas para oficial judiciário (21); analista judiciário (01); analista judiciário (02); analista judiciário (01); oficial judiciário (cr); oficial judiciário (01). Salário: entre 2.986,57 a R$ 4.677,09. Taxa: entre R$70 e R$90.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (MG)

Inscrições até 2 de setembro no site https://bit.ly/3jiOobj . Concurso com 166 vagas. Salário: R$ 6.519,44. Taxa: ainda não há.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MH (POLÍCIA PENAL)

Inscrições de 22 de outubro até 21 de outubro no site: https://bit.ly/3kjm5J6 . Concurso com 2.420 vagas para Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal. Salário: R$ 4.631,25. Taxa: R$ 49,16.

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Inscrições até 20 de setembro no site https://bit.ly/38l8ZFr . Concurso com 392 vagas para Artífice, Capineiro, Digitador, Eletricista Predial, Jardineiro, Operador de Empilhadeira, Operador de Motosserra e Rurícola. Salário: R$ 2.460,20. Taxa: entre R$ 35,00 e R$ 50,00.



PREFEITURA DE ERVÁLIA (MG)

Inscrições de 8 de setembro até 07 de outubro site: https://bit.ly/38eZZ4S . Concurso com 131 vagas para: Enfermeiro (9); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1); Médico da Estratégia (3); Médico da Estratégia (4); Odontólogo (4); Pedagogo (1); Professor de Inglês (1); Auxiliar de Enfermagem (8); Auxiliar de Saúde Bucal (8); Agente Comunitário de Saúde (49); Cuidador Social (10); Vigilante Epidemiológico (5); Vigilante (CR); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Coveiro (1); Cuidador em Saúde (8); Gari (2); Operário (4); Vigia (2). Salário: entre 1.100,00 e R$ 15.900,00. Taxa: entre R$65 e R$95.



PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL (MG)

Inscrições de do dia 25 de outubro até o dia 25 de novembro no site: https://bit.ly/3jiidbT . Concurso com 43 vagas, para Controlador de frotas e patrimônio (1); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem (2); monitor de informática (1); técnico em radiologia (1); fiscal de vigilância sanitária (1); mecânico (1); oficial de manutenção e reparo (1); operador de máquinas (1); vigia desarmado (1); limpeza interna (2); limpeza pesada (2); coveiro (1); gari (4); auxiliar administrativo (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar em saúde bucal (1); assistente social (1); enfermeiro (1); enfermeiro do psf (1); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); médico do psf (2); ginecologista/obstetra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); técnico superior em informática (01). Salário: entre R$ 1.100,00 a R$ 10.000,00. Taxa: entre R$ 40 a R$ 90.

PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Inscrições até 30 de agosto no site: https://www.idcap.org.br/informacoes/51/ . Concurso com 300 vagas de nível superior para provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva. Salário: entre R$ 1.616,68 a R$ 2.177,16. Taxa: R$ 60.

PREFEITURA DE IBIRAMA (SC)

Inscrições até 24 de setembro no site: https://bit.ly/3Dg0KJc . Concurso com vaga para Assistente Social (01), Médico Clínico Geral (01), Odontólogo (01), Servente de Obras e Serviços Urbanos (01). Salário: entre R$ 992,91 a R$ 14.779,35. Taxa: entre R$ 50 a R$ 100.



POLÍCIA MILITAR (SC)

Inscrições até 12 de setembro no site: https://bit.ly/3jo5uEV . Concurso com 723 vagas para vaga de cargo é de Auxiliar Temporário. Salário: R$1.017,00. Taxa: Não há.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM (PA)

Inscrições de 16 de agosto a 16 de setembro no site: www.institutovicentenelson.com.br . Concurso com 158 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário R$ 5.500. Taxa: entre R$ 50 e R$ 75.



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS (Funprev)

Inscrições de 23 de agosto a 3 de setembro no site: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/ . Concurso com uma vaga de assistente em manutenção, conservação e transporte - servente de limpeza. Salário: R$ 1.079. Taxa: R$ 32,40.



PREFEITURA DE CARAPICUÍBA (SP)

Inscrições de 16 de agosto a 14 de setembro no site: http://www.rboconcursos.com.br . Concurso com uma vaga para nível médio no cargo de topógrafo. Salário: R$ 1.291,63. Taxa: R$ 25,44.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ (PA)

Inscrições até 13 de outubro no site: https://www.fundacaocetap.com.br/informacoes/139/ . Concurso com 36 vagas: assistente de procuradoria (05); assistente de procuradoria - informática (6);

assistente de procuradoria - contabilidade (1); técnico de procuradoria - administração (1); técnico de procuradoria - biblioteconomia (1); técnico de procuradoria – ciências contábeis (3); técnico de procuradoria – direito (14); técnico de procuradoria – informática (3); técnico de procuradoria – matemática / estatística / economia (01); técnico de procuradoria – técnico em gestão de procuradoria (1). Salário: R$ 1.257,30 e R$ 3.238,47. Taxa: entre R$ 48 e R$ 59,99.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MINAS GERAIS - 4ª REGIÃO (MG)

Inscrições até 13 de setembro no site: http://www.quadrix.org.br/default.aspx . Concurso com vagas para: Profissional de apoio técnico 1 -PAT 1 (30); apoio técnico 2 -PAT 2 (30).



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Inscrições até 8 de setembro no site: http://www.glconsultoria.com.br . Concurso com 16 vagas para agente de serviços gerais; copeiro; porteiro (2); zelador; auxiliar administrativo (2); auxiliar de plenário; recepcionista telefonista (3); técnico em informática; assistente de comunicação; contador e procurador jurídico. Salário: entre R$ 1.233,94 e R$ 4.442,99. Taxa: entre R$ 11 e R$ 15.



PREFEITURA DE SUL BRASIL (SC)

Inscrições até 29 de agosto no site: https://bit.ly/3xZgTyW . Concurso com uma vaga para Farmacêutico; uma vaga para Fiscal de Tributos e Obras; duas vagas para Agente Comunitário de Saúde; quatro vagas para Agente Comunitário de Saúde e uma vaga para Médico Clínico Geral. Salário: entre R$ 1.550,00 e R$ 11.921,76. Taxa: entre R$ 60 a R$120.



PREFEITURA DE ARAÇATUBA (SP)

Inscrições até 20 de setembro no site: https://www.vunesp.com.br/PMAR2101 . Concurso com 50 vagas para Professor de Ensino Básico I, Salário: R$ 2.547,6. Taxa: Não há.



PREFEITURA DE ALTO BELA VISTA (SC)

Inscrições até 30 de agosto. Concurso com três vagas para farmacêutico, odontólogo, psicólogo e técnico de enfermagem. Salário: entre R$ R$ 2.421,14 e R$ 7.263,41.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)

Inscrições até data não informada no site: www.funrio.org.br . Concurso com 3.000 vagas para soldado BM temporário voluntário (2.548) e tenente BM temporário voluntário (452). Salários: entre R$ 1.226,94 e R$ 7.940,78. Taxas: entre R$ 71,53 e R$ 95,31.



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP-PA)

Inscrições até 8 de setembro no site: https://www.cetapnet.com.br . Concurso com 1.945 vagas, sendo 1.646 imediatas e 299 de cadastro reserva, para policial penal. Salário: R$ 2.810. Taxa: R$ 50.



PREFEITURA DE GUARANÉSIA (MG)

Inscrições de 9 de agosto até 8 de setembro no site: http://www.institutoibdo.com.br/ . Concurso com 10 vagas e formação de cadastro reserva para Motorista (3), Operador de Máquina (2), Monitor de Educação Infantil (3), professor de ciências (1), professor de português (1) e professor de educação religiosa. Salários: entre R$ 999,97 a R$ 1.659,27. Taxas: entre R$ 40 e R$ 80.



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITURUNA (MG)

Inscrições de 16 de agosto até 15 de setembro no site: www.jcmconcursos.com.br . Concurso com duas vagas para assessor jurídico (1) e contador (1). Salários: entre R$ 2.300 e R$ 3.000. Taxas: entre R$ 100 e R$ 150.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)

Inscrições até 9 de setembro no site:http://www.selecao.uneb.br/profunead21/ . Concurso para vagas em cadastro reserva para para graduação em Letras com Inglês, Língua Inglesa e Literaturas; Matemática; Física; Química ou Engenharia Química; Geologia; Libras; Pedagogia; Administração; Geografia; Educação; e Ciências da Saúde. Salário entre R$ 1.100,00 e R$ 1.300,0. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO GOIÁS

Inscrições até 25 de agosto no site: https://bit.ly/3sBJRnu . Concurso com quatro vagas para sanidade e patologia aviária (1); letras português/inglês (1); libras e tradução (1); educação: pedagogia (1). Salário entre: R$ 3.600,48 e R$ 4.431,43. Taxa: R$50.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV-MG)

Inscrições até 4 de setembro no site: https://www.gps.ufv.br/editais/194/ . Concurso com uma vaga para professor do magistério superior - classe A, para atuar no Departamento de Medicina e Enfermagem. Salário: entre R$ 1.174,07 a R$ 3.130,85. Taxa: R$ 120,75.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) 1

Inscrições entre 16 de agosto e 10 de setembro no site: https://sigrh.ufra.edu.br . Concurso com duas vagas para professor de bovinocultura de leite (1) e medicina de animais de produção não-ruminantes (1). Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 10.074,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 18 de novembro no site: http://www.concurso.ufrpe.br/ . Concurso com 13 vagas: arquitetura e organização de computadores/tópicos avançados em arquitetura e organização de computadores (1); filosofia/introdução à filosofia (1); oceanografia abiótica/gestão de recursos aquáticos (1); administração/administração aplicada/empreendedorismo/administração rural (1); administração geral (1); modelagem e desenvolvimento de sistemas de informação (2); entomologia agrícola (1); economia política e história econômica/economia rural/métodos quantitativos e economia matemática (1); citologia/histologia (1); literaturas de língua portuguesa com ênfase em literatura brasileira e na África Lusófona - Literatura Angolana, Literatura Moçambicana, Literatura de Cabo Verde, Literatura de São Tomé e Príncipe, Literatura de Guiné-Bissau (1); Geotecnia (1) e história do Brasil/história e cultura indígena africana (1). Salários: até té R$ 9.600,92. Taxa: entre R$ 130,00 e R$ 190,00.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 9

Inscrições até 28 de setembro no site: http://www.ceps.ufpa.br . Concurso com uma vaga para professor do português língua estrangeira (PLE). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 1

Inscrições até 26 de setembro pelo e-mail: secgeral@enf.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de saúde da criança e do adolescente. Salários: entre R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216. Edital: https://bit.ly/SaudeUFMG .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 2

Inscrições até 17 de outubro no site: www.enf.ufmg.br . Concurso com duas vagas para enfermagem. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 3

Inscrições até 14 de setembro no site: www.enf.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de administração de saúde. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 4

Inscrições até 8 de setembro no site: https://bit.ly/UFMGEdital . Concurso com três vagas para professor de pediatria. Salários: entre R$ 2.459,95 e R$ 3.522,21. Taxa: Não há;



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 5

Inscrições até 8 de setembro pelo e-mail: concursos@letras.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de libras. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: 216. Edital: https://bit.ly/EditalUFMG1



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 6

Inscrições até 8 de setembro pelo e-mail: concursos@letras.ufmg.br . Concurso com duas vagas para professor de linguística. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: 216. Edital: https://bit.ly/EditalUFMG2



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 7

Inscrições até 6 de novembro pelo e-mail: dact@farmacia.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de parasitologia clínica. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216. Edital: https://bit.ly/EdiUFMG



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 9

Inscrições até 28 de setembro no e-mail: inscricao@face.ufmg.br . Concurso com duas vagas para professor adjunto de teoria das organizações e estudos organizacionais. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: bit.ly/ProfessorUFMG .



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 10

Inscrições até 29 de agosto pelo e-mail inscricao@face.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de administração da produção e sistemas de informação. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: https://bit.ly/faceUFMG .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 11

Inscrições até 29 de agosto pelo e-mail eeffto-dir@ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de fisioterapia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 215,99. Edital: https://bit.ly/eefftoUFMG .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Inscrições de 23 de agosto até 10 de setembro pelo e-mail ccbs@unirio.br . Concurso com uma vaga para professor do Departamento de Ciências Morfológicas. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 90. Edital: bit.ly/concursoUNIRIO .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 4

Inscrições até 13 de setembro no site: bit.ly/sistemaUnifal . Concurso com uma vaga para professor no magistério superior em odontologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240.