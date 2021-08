Agências e empresas oferecem 265 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» SENAC-DF

MASSOTERAPIA

O Senac-DF está com inscrições abertas para processo seletivo destinado ao preenchimento de uma vaga, e formação de cadastro reserva, para o cargo de instrutor de massoterapia. Interessados em participar devem se inscrever entre os dias 26 a 31 de agosto de 2021, no site https://www.df.senac.br/processo-seletivo-instrutor-professor/ .

» OPORTUNIDADE

MINORIAS

A Empodera, empresa especializada em diversidade, inclusão e em conectar jovens talentos às maiores companhias do país, está buscando candidatos para participar dos processos seletivos de grandes empresas em São Paulo e no Rio de Janeiro. São mais de 100 vagas exclusivas ou com preferências para negros, LGBTQI+, mulheres e pessoas com deficiência, nas áreas de tecnologia, engenharias, administração, psicologia, infraestrutura, finanças, desenvolvimento, financeiro, educação e comunicação, com salários a partir de R$ 1 mil. Para se cadastrar e participar do programa de seleção, basta se cadastrar no site www.jovenscomunidadeemodera.com.br/vagas .



» OUTBACK

MAIS DE 500 VAGAS

A Bloomin Brands Brasil, rede detentora do Outback Steakhouse, anuncia abertura de mais de 500 vagas, grande parte delas para profissionais interessados em ingressar no mercado de trabalho. As vagas são para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belém. É necessário apenas ter mais de 18 anos; ser, preferencialmente, estudante e ter disponibilidade de horário, inclusive para fins de semana e feriados. Inscreva-se: https://jobs.kenoby.com/outback .



» ITAÚ UNIBANCO

BRASÍLIA

O Itaú Unibanco está com 20 vagas abertas para rede de agências em Brasília, no Distrito Federal. Oportunidades são para cargos de agente comercial, agente de negócios, caixa e estagiário. Os cargos efetivos exigem ensino superior completo ou cursando na área de exatas ou humanas, além da certificação CPA10 ou CPA20 da Anbima ativa. Para as vagas de estágio, é necessário estar cursando administração, ciências contábeis ou economia, a partir do 3º semestre. Inscreva-se: https://99Jobs.cc/RedeDeAgenciasItau .



» ASSAÍ

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O Assaí Atacadista está com vagas de emprego abertas, que incluem 700 oportunidades para atuação no seu atual parque de lojas, centros de distribuição e escritórios em todo o país e 1.400 para unidades que ainda vão abrir. Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e incluem oportunidades em diferentes áreas e cargos — entre funções de lideranças, técnicas, operacionais e primeiro emprego. Inscreva-se: https://assai.gupy.io/ .



CHANCES DE TRAINEE

» VLI

FUTURAS LIDERANÇAS

A VLI está com as inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2022, voltado para formação das futuras lideranças da companhia. O processo seletivo será totalmente digital, e os interessados de todo o país têm até 15 de setembro para se inscreverem no site: https://www.vli-logistica.com.br/carreiras .



» 2W ENERGIA

TRAINEE

A 2W Energia está com inscrições abertas, até 30 de agosto, para o primeiro programa de Trainee da companhia. Serão 8 vagas para atuar em São Paulo, que, além de oferecer oportunidades de emprego, irão focar na diversidade e inclusão. Candidatos de outros estados podem se candidatar para funções em trabalho remoto. Podem se candidatar formandos de dezembro de 2018 a dezembro de 2022, dos cursos de administração, ciências contábeis, comércio exterior, comunicação social, direito, economia, engenharias, marketing, psicologia, relações internacionais e relações públicas. Inscreva-se: https://maisdiversidade.gupy.io/jobs/1081089 .



» RODOBENS

12 MESES

A Rodobens abriu as inscrições do Programa Trainee Rodobens 2022 para jovens de todo o país. As vagas são direcionadas para São José do Rio Preto e São Paulo, e o programa tem duração de 12 meses. Para participar, é preciso preencher alguns requisitos, como: ser recém-formado (entre julho de 2019 e dezembro de 2021), ter bacharelado, ter perfil multifuncional. Inscreva-se até 16 de setembro: https://trainee.rodobens.com.br/ .



» SANTANDER

TALENTOS

O programa Trainee Santander 2022 abriu mais de 100 vagas para novos talentos de todo Brasil que possuem graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. Os benefícios são: salário, academia, salão de beleza, ambulatório médico e odontológico; parceria com o Gympass e diversos restaurantes. As inscrições podem ser feitas até 2 de setembro em: grupociadetalentos.com.br.



» KPMG

UNIVERSITÁRIOS

A KPMG está com as inscrições abertas, até o 31 de agosto, para o processo seletivo de trainee. A empresa está oferecendo oportunidades para universitários dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas e engenharia de produção. Serão disponibilizadas mais de 350 vagas na área de auditoria para atuação em 23 cidades de diferentes estados. Para participar, os candidatos deverão estar cursando graduação a partir do 3º semestre ou ter concluído em dezembro de 2019. Inscreva-se: https://cutt.ly/XWpCuFW .



» GRUPO PRYSMIAN

MUNDO TODO

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee internacional do Grupo Prysmian. Jovens de todo o mundo têm até novembro para se inscrever no Build the Future. Podem se inscrever profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à engenharia, administração e economia. É fundamental ser fluente em inglês. Experiências internacionais como estágios e intercâmbios são pré-requisito. Inscreva-se: https://cutt.ly/hWpX8TC .

EMPREGO

AÇOUGUEIRO 15 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE RODAS 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONTRUÇÃO CIVIL 15 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 1 R$ 1.180 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 3 R$ 1.231,82 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 25 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 R$ 1.780 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 3 ENTRE R$ 1.110 E R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CAIXA DE LOJA 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CAPOTEIRO 42 ENTRE R$ 1.800 E R$ 3.000 OU R$ 150 (POR DIA) + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.251 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 5 ENTRE R$ 1.220 E R$ 1.261 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 4 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.880 + BENEFÍCIOS

ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 1 R$ 1.150 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 3 R$ 1.232,97 + BENEFÍCIOS

GERENTE OPERACIONAL 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 6 ENTRE R$ 1.734,65 E R$ 1.898 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE CÂMBIO 1 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MÉDICO VETERINÁRIO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE FORNO (FABRICAÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E SIMILARES) 5 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE LAMINADOR DE BARRAS A FRIO 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 2 R$ 1.868,40 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 7 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

PASTELEIRO 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 20 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 2 R$ 1.177 + BENEFÍCIOS

TAPECEIRO DE MÓVEIS 4 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

TAPECEIRO DE VEÍCULOS 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO ANALISTA DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

VAQUEIRO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 35 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.426 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 1R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

VIGIA 2 R$ 1.177 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste