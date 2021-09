GDF publica decreto que atualiza e consolida diretrizes do trabalho remoto

E EuEstudante

(crédito: Agência Brasília/Divulgação)

O Governo do Distrito Federal publicou decreto, nesta terça-feira (31), que atualiza e consolida todas as diretrizes do trabalho remoto, estabelece regras, requisitos e metas, além de orientar os órgãos públicos no alinhamento à legislação.

A Secretaria de Economia do DF informa que a regulamentação tem quatro objetivos: