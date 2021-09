Agências e empresas oferecem 397 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» ZUP

DESENVOLVEDOR

A Zup oferece mais de 100 vagas de emprego nas áreas de engenharia e desenvolvimento, incluindo open source e produtos, e segurança e infraestrutura. Para as posições abertas, a Zup oferece flexibilidade de horários, auxílio para cursos, programas internos de educação, plataforma de cursos gratuita, PLR, auxílio para plano telefônico, subsídio para home office, a liberdade para trabalhar de forma remota, dos escritórios ou em um modelo híbrido e mais. Inscreva-se: https://boards.greenhouse.io/zupinnovation .



» DIGIO

DIVERSAS FRENTES

O Digio está recrutando profissionais de diversas frentes, como: segurança da informação, produtos, desenvolvimento, infraestrutura e outras. No total, são 49 vagas em posições de estagiário, analista, especialista, coordenador e gerente. As oportunidades são resultado da evolução do banco digital que teve crescimento sustentável e acelerado nos últimos anos. No momento atual, o trabalho é realizado remotamente e no retorno será híbrido com total flexibilidade. Increva-se: https://www.digio.com.br/trabalhe-conosco/ .



» GRUPO RI HAPPY

VAGAS TEMPORÁRIAS

O Grupo Ri Happy abre 2.400 vagas temporárias para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS no período do Dia das Crianças. As vagas estão distribuídas em 81 cidades de todas as regiões do país. O processo seletivo será realizado de forma totalmente virtual. Os interessados devem se cadastrar até 30 de setembro por meio do site: https://cutt.ly/HWpXnPo .



» QUÉBEC INTERNATIONAL

VAGAS NO CANADÁ

A agência Québec International promove recrutamento virtual de trabalhadores Journées Québec Amérique Latine. O objetivo é preencher mais de 200 vagas de emprego nas áreas de tecnologia da informação, saúde, indústria e manufatura em empresas da província do Quebec, no Canadá. As inscrições são gratuitas e vão até 27 de setembro. Inscreva-se: https://bit.ly/2WRGeyd .



» EVERIS

TECNOLOGIA

Atualmente, a everis tem 800 vagas abertas para profissionais de TI em diversos níveis e tecnologias demandadas pelos clientes. As vagas atendem escritórios base e “hubs de serviços”, que concentram colaboradores de cidades próximas de suas regiões. São 460 vagas para os escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro e 340 para os centros de Florianópolis, Blumenau, Curitiba, Brasília, Recife, Goiânia e Uberlândia. Interessados podem se candidatar pelo site: https://bit.ly/2WK4MJb .



» QUINTO ANDAR

TECNOLOGIA

A QuintoAndar tem mais de 260 vagas abertas. As oportunidades são para diversas áreas, com destaque para tecnologia, que tem mais de 50 posições abertas, e operações. As oportunidades em tecnologia seguem o conceito remote first, ou seja, o time trabalhará em home office, mesmo depois da pandemia. A maioria das vagas não exige graduação como pré-requisito, mas ter vivências nas áreas de interesse é um diferencial. As vagas são para todo o Brasil. Inscreva-se: https://carreiras.quintoandar.com.br/ .



» VIVEO

PRODUTOS E SERVIÇOS

A Viveo está com mais de 120 vagas de trabalho abertas para atuação em diversos locais do País. As vagas estão abertas em São Paulo, Brasília, Ribeirão Preto, Cajamar, além de cidades de Santa Catarina, como Blumenau, Brusque e Santo Amaro da Imperatriz e de Minas Gerais, como São Sebastião do Paraíso. Elas são para diversos setores, como logística, produção, manutenção, qualidade, marketing, tecnologia da informação, recursos humanos, novos negócios e comercial. Inscreva-se: www.viveo.com.br .



» DOCTORALIA

VAGAS REMOTAS

A Doctoralia disponibiliza 90 vagas abertas, todas em modelo remoto. Entre as oportunidades, 35 delas são para o time de inside sales, enquanto as demais correspondem a diferentes posições e áreas como, por exemplo, graphic designer, business intelligence analyst, data analyst - global sales operations, coordenador de product experts, analista de customer success (LATAM), analista de facilities e consultor comercial farming - upsell. Inscreva-se: https://apply.workable.com/docplanner/ .



» LIV UP

A Liv Up está com mais de 120 vagas de emprego para atuar em diferentes áreas, em vários níveis hierárquicos e posições. A startup possui planos de expansão pelo país e aposta na contratação de pessoas que queiram contribuir com o propósito de levar a comida boa de verdade a um número cada vez maior de pessoas. São 43 vagas remotas na área de Tecnologia, outras 31 em Business, e 47 vagas para trabalho presencial em São Paulo e Florianópolis disponíveis na área de Operações. Increva-se: https://bit.ly/3zL3Vq3 .



» TELADOC

TECNOLOGIA

A Teladoc Health está com oito vagas abertas na cidade de São Paulo em diversas áreas: quality analyst; developer analyst jr; senior developer specialist - front e backend; software analyst pleno; operations manager e IT Help Desk. Os candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo LinkedIn da empresa: https://www.linkedin.com/company/teladoc-health/jobs/ .



» MV

SISTEMAS

A MV está oferecendo mais de 120 vagas para profissionais que queiram trabalhar nas áreas de tecnologia/sistemas, operações, comercial, financeira e administrativa. A empresa possui vagas em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Teresópolis, Recife, Campo Grande, Belo Horizonte, Cascavel, Brusque e Blumenau. Há oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). Além da remuneração, a empresa dispõe de Vale Refeição/Alimentação, Plano de Saúde e Odontológico, Clube de Vantagens, Gympass e até Auxílio Creche. O regime de trabalho poderá ser presencial, híbrido ou home office. Inscreva-se: https://jobs.kenoby.com/oportunidadesmv .



CHANCES DE TRAINEE

» RED BULL

GRADUATE PROGRAM

Inscrições até 10 de setembro. O Red Bull Graduate Program foi desenvolvido para extrair o melhor dos candidatos e oferecer oportunidades de colocar em prática suas capacidades e buscar seu potencial. A jornada tem duração de 18 meses e o resultado do processo seletivo deve ser divulgado em dezembro de 2021. utros idiomas são considerados um diferencial. Inscrições em: https://jobs.redbull.com/br-pt/microsite/graduate-program



» TRAINEE

ITAÚ UNIBANCO 2022



Inscrições até 13 de setembro. O Programa de Trainee Unibanco 2022 está com inscrições abertas até 13 de setembro de 2021 e os candidatos podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Atacado e Negócios Varejo. As duas trilhas concedem aos trainees uma visão holística dos negócios e envolve os times com multidisciplinaridade a partir do contato com diversas especialidades e incentivo a novos formatos de trabalho com ferramentas e metodologias inovadoras que impulsionam na formação de liderança. Para participar, é preciso ter graduação de bacharelado ou licenciatura com conclusão de dezembro/ 2019 a julho/ 2023. Não há restrição de universidade ou curso. Inscrições em: https://traineefeitocomvoce.com.br/#/onboarding/onboarding .



» ENERGISA

SOLUCIONAR PROBLEMAS



Inscrições até 16 de setembro. O Programa Trainee Energisa 2022 procura jovens de energia que entregam soluções áreas e definitivas para facilitar a vida dos clientes a partir da resolução de problemas de forma criativas para a promoção de melhorias e inovação nos processos. Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre junho de 2018 e dezembro de 2021. Todos os cursos são bem-vindos; modalidade para morar nos estados de concessão da Energisa (Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Sergipe, Rondônia e Acre); e disponibilidade para viagens. Inscrições em: https://jobs.kenoby.com/traineeenergisa .

VAGAS DE EMPREGO

CARGO VAGAS SALARIO



AÇOUGUEIRO 25 ENTRE R$ 1.330 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PÁTIO 4 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS 1 R$ 1.200,15 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PINTOR 4 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE RODAS 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 30 ENTRE R$ 1.800 E R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 6 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 2 R$ 1.180 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE DOBRADOR (METAIS) 2 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 6 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 18 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

BOBINADOR ELETRICISTA, À MAQUINA 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 1.293,60 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 2 R$ 1.150 + BENEFÍCIOS

CAIXA DE LOJA 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 21 ENTRE R$ 1.800 E R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 3 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 3 ENTRE R$ 1.188 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.220 + BENEFÍCIOS

CORTADOR DE METAIS 2 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 5 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

CUMIM 1 R$ 1.130 + BENEFÍCIOS

DIGITADOR 100 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 5 R$ 2.698,80 + BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

GERENTE OPERACIONAL 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.540 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 2 R$ 1.540 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 1 R$ 1.180 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE BICICLETAS 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MÉDICO VETERINÁRIO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 15 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE IMPERMEABILIZADOR DE TECIDOS 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 2 R$ 1.868,40 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

PADEIRO CONFEITEIRO 1 R$ 1.164,64 + BENEFÍCIOS

PASTELEIRO 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 20 ENTRE R$ 1.540 E R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE ALVENARIA 1 R$ 1.339,90 + BENEFÍCIO

PIZZAIOLO 2 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

PREPARADOR DE TINTAS 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 5 R$ 1.151 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 6 ENTRE R$ 1.500 ER$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 4 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 1 R$ 1.180 + BENEFÍCIOS

TAPECEIRO DE VEÍCULOS 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE 20 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 23 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste