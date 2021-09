AM Ana Machado c colunista

Em minha última coluna, compartilhei alguns aprendizados sobre uma pesquisa realizada com mulheres sobre os desafios que enfrentam para alcançarem postos de alta liderança. Um dos itens de maior destaque foi saber como planejar estrategicamente a carreira. Apesar de esse tema ter aparecido em uma pesquisa com mulheres, acredito que seja um entrave comum a homens, jovens e profissionais em diferentes estágios de sua trajetória no mundo do trabalho.

Antigamente, nas décadas finais do século 20, era comum construir carreira em uma mesma instituição. A busca por estabilidade, progressão ritmada e avanço na hierarquia das organizações era uma trilha comum almejada pelos profissionais. As regras do jogo pareciam mais estáticas e claras, além de menos suscetíveis a mudanças. Arranques acelerados dentro dessa lógica eram pouco comuns e talvez até mesmo pouco esperados. Nesse contexto, o papel do funcionário que almejava uma promoção era mais passivo do que hoje, visto que os critérios, tempos e maneiras de atingir postos mais elevados já estavam dados. O desafio era estar mais apto que os demais para ser escolhido, mas a escolha do caminho a ser trilhado já estava pré-definida pela organização empregadora.

Atualmente, as relações de trabalho estão mais flexíveis (até mesmo precarizadas em muitos casos) e as trajetórias lineares de ascensão profissional não são mais comuns. Poucos jovens profissionais sonham em passar a vida trabalhando na mesma organização. A ideia de construir carreira em um único lugar, subir degrau por degrau na estrutura corporativa e alcançar o topo após anos de dedicação não ressoa às demandas rápidas do nosso tempo, ao ritmo dinâmico das mudanças e ao perfil das novas gerações. Nesse cenário, o planejamento estratégico de carreira tornou-se um jogo no qual a linha de chegada pode estar clara, mas o caminho para alcançá-la não é mais determinado exclusiva ou majoritariamente pelas empresas.

Sabendo que os profissionais do século XXI terão várias funções, empregadores e experiências diferentes no mercado de trabalho, a prioridade dos que almejam alcançar os seus objetivos deve ser a de planejar a sua carreira. Para tanto, algumas abordagens auxiliam a dar início na construção da trilha de desenvolvimento profissional que melhor serve a cada um.

O primeiro passo é definir os seus objetivos, dividindo-os em curto, médio e longo prazo. Ao fazer essa reflexão, leve em consideração não apenas o aspecto profissional e financeiro isoladamente, mas como eles dialogam com outros objetivos de vida que você tenha. Por exemplo: se lhe é importante ter disponibilidade de tempo para estar com a família e cuidar da saúde, os seus objetivos profissionais devem estar de acordo com isso. Também é possível priorizar mais algum aspecto do que outro ao longo do tempo, começando com metas de curto e médio prazo que sejam mais ousados na carreira e invertendo a prioridade das escolhas com o passar do tempo.

Os objetivos podem e irão mudar ao longo da vida. Revisitá-los e atualizá-los de tempos em tempos é um exercício necessário para manter a relevância e utilidade do planejamento. Recomendo uma revisão semestral para os objetivos de curto prazo, anual para os de médio e mais espaçada para os de longo prazo. Além da definição e revisão de objetivos, é importante também fazer uma análise do seu perfil usando duas lentes, uma interna e outra externa. A lente interna é a sua percepção sobre gostos, talentos, pontos fortes e de desenvolvimento. Já a lente externa é como o mercado de trabalho te enxerga como profissional na sua área de atuação ou de interesse. De acordo com a sua formação, títulos, experiência, cargo, salário e momento de carreira, como você se encontra em relação a outros profissionais de mesmo perfil? Quais ações poderiam ser tomadas por você para aumentar a atratividade do seu perfil profissional para as posições e organizações do seu interesse?

Após refletir sobre o que deseja alcançar e onde se encontra agora, trace o caminho a seguir para atingir os sonhos de carreira. O estabelecimento de metas claras e ações específicas com prazos determinados ajuda na realização dos objetivos. Nesse processo, é interessante trocar experiências com outros colegas que também estejam planejando as suas carreiras. Se antes a concorrência ditava as relações profissionais, no cenário atual a colaboração é a principal via para maximizar resultados para todos.



E-mail: anamach@stanford.edu Instagram: @abouteducation