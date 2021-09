Programas de trainee estão em alta

MA Maryanna Abreu*

(crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução)

A temporada do segundo semestre de inscrições para os programas de trainee está aberta. Mas obter aprovação nesse tipo de seleção é mais difícil do que passar no vestibular da Universidade de São Paulo (USP) ou no Exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A concorrência nesses programas chega a ser de um grupo de mil jovens por vaga. Dados do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) confirmam que apenas 0,2% dos candidatos inscritos são aprovados. O salário é atrativo para um profissional no início de carreira: até R$ 6.400.

O programa Trainee do Itaú Unibanco, por exemplo, está com inscrições abertas até 13 de setembro e, até o momento, são aproximadamente 38 mil inscritos na seleção, que aceita jovens graduados em qualquer curso de longa duração nas áreas de exatas, humanas ou biológicas, com formação de dezembro de 2019 até julho de 2023.

O perfil exigido dos trainees pelas empresas costuma ser o de jovem com domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira, bons cursos de capacitação no currículo e, de preferência, graduação em uma universidade de peso. Tanto no recrutamento quanto durante o programa, as características que mais costumam ser levadas em consideração com relação a esses jovens são liderança, capacidade de comunicação, criatividade, empreendedorismo, flexibilidade, proatividade e outros. Algumas empresas começam a flexibilizar algumas dessas exigências, com o propósito de buscar pessoas diversas. A Ambev, por exemplo, não exige os testes de inglês, para tornar os programas mais inclusivos. A companhia também não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso.

Segundo Luizymari Silva Moreira, 28 anos, analista de Manutenção da VLI e aprovada como trainee na empresa em 2019, o candidato deve valorizar suas histórias de vida,principalmente aquelas pessoas que não cursaram faculdades tradicionais, não fizeram intercâmbio ou não falam inglês. Histórias de superação e as lutas pessoais, muitas vezes, podem equivaler à experiência de um intercâmbio, por exemplo. Saber extrair suas melhores histórias é muito importante!”, pontua. Segundo ela, o autoconhecimento é a base para que a pessoa possa construir uma sólida visão interna e, assim, se sentir mais segura durante as etapas das seleções. “Seja você mesmo e não tenha medo de se mostrar. Estamos em um momento cultural bem legal para abraçar a diversidade. A mudança está acontecendo e as empresas buscam essa diversidade, afinal, se não fizerem isso, acabam ficando para trás”, analisa.

Como é a seleção

Formada em Engenharia Química, Dylan Damacena, 26, é atualmente especialista de categoria (Área de Marketing). Ela participou do processo seletivo para trainee em 2019 para a Kraft Heinz e conta que a seleção começou com etapas on-line: inscrição, teste de inglês, teste de perfil. Em seguida, houve uma primeira conversa com a responsável para entender se havia uma identificação com os valores da empresa: “A etapa seguinte foi uma primeira dinâmica em grupo, na própria fábrica da Heinz, em Goiás. Tivemos alguns minutos para um pitch inicial de apresentação, e fomos divididos em grupos para realizar alguns desafios com contextos da fábrica e corporativos. Ao final, tivemos algumas perguntas direcionadas para o grupo e outras individuais. ”

Segundo Dylan, a última etapa foi com um grupo e cada um pôde se apresentar com mais tempo, contar sua história, e responder às perguntas dos líderes da companhia. No mesmo dia, o resultado final foi divulgado, no qual cerca de 10 pessoas foram aprovadas, entre 20 mil candidatos, sendo Dylan uma das aprovadas. Após o trainee, ela ocupou o cargo de analista sênior de produto e inovação, e hoje está como especialista de categoria.

“Desde o início, foi um grande desafio! Precisei entender rapidamente o contexto das categorias, e construir caminhos mesmo com poucos dados e informações. Contei com uma rede de apoio forte dentro da companhia, que consegui construir, principalmente, por meio de todos os treinamentos e iniciações do Programa Trainee. Exercitei muito a criatividade, a inovação, e pude desenvolver muitas habilidades práticas de como lidar com as adversidades, tomar decisões assertivas, assumir riscos controlados e, principalmente, me comunicar, cultivando um ambiente colaborativo e mobilizando o time para buscar os objetivos da companhia! ”

Para ela, tudo o que viveu e aprendeu durante o Programa Trainee ajudou a construir a pessoa e profissional: “Pude desenvolver diversas competências técnicas, habilidades analíticas, métodos estatísticos, metodologias de inovação, aprendi a usar ferramentas, entre tantas outras coisas... Mas sem dúvidas, meus maiores aprendizados foram nas chamadas “soft skills”: todas as vivências e experiências que tive durante o Programa me ensinaram a resolver problemas de maneira clara e objetiva, lidar com pressão e imprevistos com tranquilidade, me relacionar com pessoas de uma maneira positiva e construtiva – entre tantas coisas que, com toda certeza, levarei para o resto da vida!”, destaca a jovem que aconselha os candidatos a se conectarem com seu propósito pessoal, e a partir daí entender qual ou quais empresas fazem sentido para sua vida.

Para se preparar – os candidatos devem pesquisar sobre a empresa, os valores e missão; refletir sobre sua trajetória e o que que pode agregar para a empresa; conversar com funcionários da empresa; em cada fase do processo seletivo, estudar e se dedicar com disciplina.

Espírito de liderança



Paulo Takeo, atual Gerente Regional de Originação da Bunge, participou do programa de Trainee Bunge em 2005, e conta que sempre foi muito curioso, e essa característica lhe trouxe muita vontade de aprender e inovar. Na Bunge, o trainee é considerado um colaborador contratado; ao fim do programa, cada um é direcionado a cargos e áreas de acordo com sua experiência e desempenho. No caso de Paulo, ele assumiu a função de coordenador de armazenagem, que combinava perfeitamente com o que ele sonhava em fazer.

“Na época, a área estava sendo reformulada,mas cheguei tendo que liderar os times. Então, acredito que tive dois importantes desafios: colocar em prática meus conhecimentos e me tornar um gestor de pessoas. Com o tempo, fui acumulando experiências, aprendizados, ganhei confiança e tudo se tornou mais fácil. Acreditar no próprio potencial é um diferencial importante, assim como não ter receio de atuar em diferentes localidades, conhecer outras cidades — eu, por exemplo,trabalhei em cinco estados diferentes’”, disse.



Confira os programas com inscrições abertas:

IBFC



As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação na aba “Inscrição e 2ª via do boleto”, a partir das 10h ddesta segunda-feira (6) até as 23h59 de 21 de setembro. O último dia para pagamento do boleto bancário é 22 de setembro. Inscrições em: https://www.ibfc.org.br/ .



AMBEV



Inscrições até dia 14 de setembro. Ambev acaba de abrir as inscrições para seus programas de Estágio,Trainee e Representa 2022. A companhia busca candidatos que pensam além dos rótulos, sonham grande, querem transformar a si e todo o ecossistema relacionado à indústria, tenham perfil colaborativo e valorizam a diversidade. As mais de 300 vagas são para as unidades da Ambev de todo o país e os processos seletivos, 100% on-line. Inscrições em: https://www.ambev.com.br/carreiras/nossos-programas/



ELEVA



Inscrições até 1 de outubro. O Eleva Educação está com processo seletivo para profissionais de todas as áreas do conhecimento que queiram contribuir para a transformação do Brasil por meio da educação. Inscrições no site: elevaeducacao.gupy.io



TALENTOS RAÍZEN ENERGIA

Inscrições até 12 de setembro. Com um time de mais de 40 mil pessoas, a Raízen é referência global em bioenergia e possui um portfólio amplo de produtos renováveis. O Programa Talentos Raízen 2022 é uma ótima oportunidade para quem quer impulsionar sua carreira em uma empresa que já está redefinindo o futuro da energia. Podem fazer a candidatura no Programa estudantes e recém-formados no ensino superior, com formação entre 12/2019 e 12/2021. Todos os cursos e universidades são bem-vindos. https://talentosraizen.gupy.io/ ?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=talentos21-2&utm_content=sejatrainee_site



PROGRAMA DE TRAINEE SAINT-GOBAIN 20221



Inscrições até 13 de setembro. A Saint-Gobain está presente em diversos lugares do dia-a-dia, como edifícios, transportes, infraestruturas e aplicações industriais, que proporcionam conforto, performance e segurança. Ao mesmo tempo, a empresa prima por estar de acordo com os desafios da construção sustentável, eficiência no uso de recursos e mudanças climáticas. Inscreva-se: https://portal.across.jobs/Programa/WebCartazDivulgacao?pIdPrograma=SaintGobain_do_Brasil-254



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LIDERANÇAS ENSINA BRASIL



Inscrições até 20 de setembro. O Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil está recrutando talentos de diversas áreas de bacharelado e/ou licenciatura, que já são professores ou nunca deram aula para lecionarem por 2 anos em escolas públicas pelo Brasil que estão em contexto vulnerável. A formação inicial possui 2 módulos, que são: módulo online de até 45 horas em dezembro de 2021, podendo haver dedicação síncrona em horário não comercial (cerca de 15 horas), com o restante da dedicação assíncrona e módulo online de até 40 horas semanais em janeiro de 2022, a partir do dia 3, de forma síncrona em horário comercial. Inscreva-se: https://bit.ly/3jwuslc .



LOJAS QUERO-QUERO 420 UNIDADES

Inscrições até 1 de outubro. O Programa de Trainee das Lojas Quero-Quero é uma jornada repleta de oportunidades para o desenvolvimento profissional, tendo autonomia para atuar em projetos de alto impacto e com possibilidade de crescimento acelerado na rede de casa e construção que mais cresce no Brasil. A Quero-Quero é uma das maiores redes de lojas de material de construção no Brasil, possuindo mais de 420 unidades nos três estados da região Sul. Para participar, é preciso que tenha concluído a graduação ou pós-graduação entre 2019 e 2021. https://traineelojasqueroquero.gupy.io/ .



NEXT GENERATION ERICSSON



Inscrições até 8 de setembro. O Programa de Estágio e Trainee – Ericsson Next Generation 2022 é voltado para pessoas curiosas que gostam de inovação e possuem ligação estreita com a tecnologia. A Ericsson busca profissionais que: sejam inovadores e que gostem de desafios e de promover a diversidade de ideias; tenham perfil colaborativo e estejam aptos para a troca de experiência em trabalhar em uma equipe com respeito mútuo, honestidade e cooperação; sejam criativos, flexíveis e enxerguem além do óbvio e que tenham responsabilidade e tenha consciência que suas ações e decisões influenciam e impactam o meio ambiente e a sociedade. Inscrições em: https://www.ericsson.com/pt/careers/global-locations/latin-america/vagas-programa-de-estagio-e-trainee-ericsson .



EDIFY COMUNIDADE ESCOLAR



Inscrições até 10 de setembro. O Edify é uma edtech de soluções educacionais em inglês a apoia a comunidade escolar no desafio de fazer dessa geração uma geração bilíngue. O Programa de Trainee Edify oferece oportunidade de aceleração de carreira, a partir de projetos de alto impacto, em que os Trainees terão suas ideias ouvidas, pois a Edify acredita no poder de transformação de cada profissional e na promoção de um ambiente de crescimento conjunto, com autonomia, responsabilidade de flexibilidade. Para participar da seleção, é preciso ter concluído a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 e disponibilidade para trabalhar no Rio de Janeiro. O formato de trabalho é híbrido: você precisará estar no escritório 2x ou 3x na semana. Inscrições em: https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/trainee-edify-2022?utm_source=estagio+trainee&utm_medium=email&utm_campaign=trainee edify 2022 .



PLANO&PLANO CONSTRUTORA

Inscrições até 13 de setembro. O Programa de Trainee Plano&Plano é o primeiro da construtora e busca profissionais inovadores, flexíveis, proativos e que tenham facilidades com números e que possuam uma capacidade diferenciada para negociar e persuadir em seus relacionamentos interpessoais. Inscrições em: https://portal.across.jobs/Programa/WebCartazDivulgacao?pIdPrograma=Plano__Plano-260





*Sob a supervisão de Ana Sá