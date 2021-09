Startup lança guia de combate ao preconceito associado à saúde mental

E EuEstudante

Luiz Eduardo Siqueira e Márcia Barone Bartilotti são os criadores da iniciativa - (crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução)

A Falla, startup de prevenção e promoção à saúde mental no trabalho, traz, nesse Setembro Amarelo, o 1º Guia de Combate ao Preconceito Associado à Saúde Mental no ambiente de trabalho. O objetivo do guia é ampliar o debate sobre o tema com nove ações práticas para derrubar esse estigma na esfera cotidiana de atividade profissional e inclusive prevenir a morte por lesão auto infligida ou autoprovocada intencionalmente, que se tornou a segunda causa de óbitos de jovens de 15 a 29 anos.

No Brasil, a morte autoprovocada já aparece como a terceira principal causa externa de mortes, atrás somente de acidentes e agressões, como mostram os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). E cada uma dessas mortes é uma tragédia que afeta famílias e o entorno da vítima, trazendo consequências emocionais duradouras.

Para oferecer reflexão e ação, o guia reúne nove comportamentos a serem combatidos para a segurança psicológica no ambiente profissional. A ideia é que líderes e liderados possam olhar para esses temas de forma parceira. A Falla propõe que todos se responsabilizem pela prevenção e promoção de um ambiente mentalmente saudável, oferecendo para isso alertas, informações e instrumentos de ações práticas.

Os itens apresentados são: Combate ao Silêncio, Combate ao Preconceito, Combate à Desinformação, Combate à Especulação, Combate aos Tabus, Combate ao Desrespeito pelo Direito ao Lazer e ao Descanso, Combate ao Desrespeito por oscilações de produtividade e pelo direito de errar, Combate ao Desrespeito pelo Autoconhecimento e Senso de Limite, com adoção da prática saudável dos “nãos”.

De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em 2020, o Brasil teve 576,6 mil afastamentos por transtornos mentais, uma alta de 26% em relação a 2019. Depressão e ansiedade foram os quadros que registraram a maior alta. O número de concessões do benefício passou de 213,2 mil, em 2019, para 285,2 mil, em 2020; um aumento de 33,7%.

Sobre A Falla Saúde Mental



A Falla Saúde Mental é uma startup de prevenção e promoção à saúde mental. Por meio de ações imediatas e contínuas focadas na educação, na sensibilização, redução do estigma, cuidado e tratamento precoce, visa conquistar a Segurança Psicológica.

Foi criada em 2019, por dois profissionais de saúde – o médico Luiz Eduardo Siqueira e a psicóloga Márcia Barone Bartilotti.