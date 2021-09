Conheça 10 aplicativos para se organizar e treinar o inglês

MA Maryanna Abreu*

1 - Notion

O Notion é um aplicativo multifuncional disponível para desktop, IOS e Android e acumula diversas funções de organização e produtividade. Para utilizar o app, você começa respondendo algumas perguntas sobre a sua rotina para que a plataforma seja adequada de maneira personalizada.

2 - Pomofocus

O Pomofocus é uma plataforma on-line bem simples, mas é eficaz e não precisa de download. A partir do Método Pomodoro, desenvolvido por Francesco Cirillo. Consiste em um timer que marca 25 minutos de foco total e intervalos de cinco minutos entre esses ciclos, chamados pomodoros. É uma forma de se manter com mais foco no trabalho, estudo, ou mesmo em afazeres domésticos, como limpar, listar as compras do mercado.

3 - Todoist

O Todoist está disponível para Android, IOS e desktop e, apesar de simples, é muito eficaz. Nele, você organiza suas demandas e atividades em listas de acordo com o grau de prioridade. É mais um app indicado para a carreira e para a rotina diária. Aproveite e liste as suas férias e o que fazer no final de semana.

4 - Get Sh*t Done!

O aplicativo Get Sh*t Done! Está disponível apenas para Android e tem a mesma premissa do Todoist, uma lista de tarefas. No entanto, o diferencial está nas mensagens engraçadas que te impulsionam a parar de procrastinar. Com humor, você faz a sua rotina e se sente bem no final do dia.



5 - HelloSign

O HelloSign é um aplicativo do Dropbox que tem como objetivo facilitar assinaturas de diversos tipos de documentos. Você grava a sua assinatura nele e uma automação preenche o necessário. conomizando, assim, tempo de preenchimento

manual e scanner.



6 - Pocket



Com o Pocket você constrói a sua biblioteca de links para armazenar e ler depois, quando estiver livre. É um ótimo organizador de livros que deseja ler, filmes, séries.

7 - Mindmeister

Uma boa forma de organizar as ideias, equipes e conteúdos e montar um mapa mental. No Mindmeister você encontra diversas ferramentas interativas para construir redes de ideias, conceitos e atividades. Ele está disponível via website, IOS e Android. Ideal para empresas de pequeno porte, e/ou trabalhos universitários.



8 - Calm

Histórias para dormir, meditações guiadas e até falas motivacionais são encontradas no Calm. A maior parte delas é em inglês e podem te ajudar a se concentrar, acalmar e manter uma rotina produtiva e saudável.

9 - Dashlane

O Dashlane é um gerenciador de senhas e dados. Com criptografia de ponta a ponta, ele armazena, protege e arranja de forma segura para que você não esqueça suas senhas. Além disso, preenche automaticamente nos cadastros correspondentes. Na opção gratuita, você pode guardar até 50 logins.



10- Forest

O Forest é um aplicativo

de produtividade para te ajudar a manter o foco. Além de usar uma abordagem lúdica e gamificada, simulando o crescimento de uma floresta de metas, cada árvore cultivada virtualmente é plantada na vida real.



*Sob a supervisão de Ana Sá