Agências e empresas oferecem 378 vagas de emprego

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» COCA-COLA

MENTORIA

A Coca-Cola abriu um projeto de mentoria voltado para mulheres. O objetivo é capacitar e encorajar as profissionais que estão fora do mercado de trabalho. A iniciativa conta 300 vagas de emprego para as mentorias que serão ministradas pela “Se Candidate, Mulher!”. Inscrições podem ser feitas até hoje (12). Participe: shorturl.at/kmoFU .



» LIVRARIA

DISTRITO FEDERAL

A Livraria Soletra, de Águas Claras, no Distrito Federal, está contratando auxiliar administrativo com experiência. O salário inicial é R$ 1.100. Algumas atividades a serem desenvolvidas: contas a pagar e a receber; extração de relatórios; análise de dados; planilhas. Requisitos: ensino médio, conhecimento do pacote office. Envie seu currículo para selecao@soletra.com.br .



» GRUPO RI HAPPY

VAGAS TEMPORÁRIAS

O Grupo Ri Happy abre 2.400 vagas temporárias para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS no período do Dia das Crianças. As vagas estão distribuídas em 81 cidades de todas as regiões do país. O processo seletivo será realizado de forma totalmente virtual. Os interessados devem se cadastrar até 30 de setembro por meio do site: https://cutt.ly/HWpXnPo .



» QUÉBEC INTERNATIONAL

VAGAS NO CANADÁ

A agência Québec International promove recrutamento virtual de trabalhadores Journées Québec Amérique Latine. O objetivo é preencher mais de 200 vagas de emprego nas áreas de tecnologia da informação, saúde, indústria e manufatura em empresas da província do Quebec, no Canadá. As inscrições são gratuitas e vão até 27 de setembro. Inscreva-se: https://bit.ly/2WRGeyd .



» INCLUI PCD

6 MIL VAGAS

A 2ª edição da Inclui PcD , maior feira de empregabilidade para o público PCD, será realizada de 20 a 24 deste mês, e reúne, até o momento, mais de 6 mil vagas em empresas como Magalu, IBM, Americanas, Mercado Livre, Grupo Big e Carrefour. São vagas de trainee, gerência, consultor, desenvolvedor front e back end, gerente de projetos, engenheiro de dados, consultor de vendas e vendedor. Inscreva-se: incluipcd.com.br .



» MV

SOFTWARE

A MV, líder no desenvolvimento de softwares para saúde na América Latina, está oferecendo mais de 120 vagas para profissionais que queiram trabalhar nas áreas de TSS Com sede em Recife/PE, a organização tem escritórios espalhados peloBrasil, incluindo estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ao todo são mais de 2.500 unidades usuárias das soluções da MV pelo país e pelo mundo, incluindo nações como Chile, Peru, México e Angola.



» QSAÚDE

VÁRIOS SETORES

A Qsaúde está com mais de 40 oportunidades para profissionais em diferentes setores, como financeiro, gente&gestão e business intelligence. A maior parte, 35 delas, está distribuída em diferentes cargos da área de tecnologia. Os interessados podem conhecer mais sobre as vagas e se candidatar pelo site https://jobs.kenoby.com/qsaude .



» FLEX

CALL CENTER

A Flex está em busca de 607 profissionais de call center para as áreas de cobrança, vendas e sac, receptivo em vendas e retenção, todas na cidade de São Paulo. Para concorrer, é necessário ter 18 anos completos, ensino médio completo, boa dicção e disponibilidade para trabalhar 36 horas semanais, incluindo fins de semana. O salário é de até R$1.105 e conta com benefícios como vale-refeição e assistência médica e odontológica, entre outros. Inscreva-se: https://bit.ly/3ttesDc .

CHANCES DE TRAINEE

» TIM

NEGROS



Estão abertas as inscrições para a nova turma do Programa de Estágio da TIM que tem como uma das premissas a valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador. A operadora oferece 165 vagas em diferentes regiões do país, mantendo a meta de preencher metade delas com pessoas negras. Inscrições até 18 de outubro no site: shorturl.at/lmrFZ .



» ENERGISA

SOLUCIONAR PROBLEMAS



Inscrições até 16 de setembro. O Programa Trainee Energisa 2022 procura jovens de energia que entregam soluções para facilitar a vida dos clientes de forma criativa para a promoção de melhorias e inovação nos processos. Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre junho de 2018 e dezembro de 2021. Todos os cursos são bem-vindos; modalidade para morar nos estados de concessão da Energisa (Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Sergipe, Rondônia e Acre); e disponibilidade para viagens. Inscrições em: https://jobs.kenoby.com/traineeenergisa .



» BFC

FORMAÇÃO

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação na aba “Inscrição e 2ª via do boleto”, até às 23h59 de 21 de setembro. O último dia para pagamento do boleto bancário é 22 de setembro. Inscrições em: https://www.ibfc.org.br/ .



» AMBEV

DIVERSIDADE

A Ambev encerra na próxima terça-feira (14) as inscrições para seus programas de estágio, trainee e o Representa 2022. A companhia busca candidatos que pensam além dos rótulos, sonham grande, querem transformar a si e todo o ecossistema relacionado à indústria, tenham perfil colaborativo e valorizam a diversidade. As mais de 300 vagas são para as unidades da Ambev de todo o país e os processos seletivos, 100% on-line. Inscrições em: https://www.ambev.com.br/carreiras/nossos-programas/ .



» ELEVA

EDUCAÇÃO

Inscrições até 1 de outubro. O Eleva Educação está com processo seletivo para profissionais de todas as áreas do conhecimento que queiram contribuir para a transformação do Brasil por meio da educação. Inscrições no site: elevaeducacao.gupy.io .



» TALENTOS RAÍZEN

ENERGIA

Inscrições até hoje. Com um time de mais de 40 mil pessoas, a Raízen é referência global em bioenergia e possui um portfólio amplo de produtos renováveis. O Programa Talentos Raízen 2022 é uma ótima oportunidade para quem quer impulsionar sua carreira em uma empresa que já está redefinindo o futuro da energia. Podem fazer a candidatura no Programa estudantes e recém-formados no ensino superior, com formação entre 12/2019 e 12/2021. Todos os cursos e universidades são bem-vindos. Inscrições: shorturl.at/fuBL6 .

» SAINT-GOBAIN

DIA A DIA

Inscrições até a próxima segunda-feira (13). A Saint-Gobain está presente em diversos lugares do dia a dia, como edifícios, transportes, infraestruturas e aplicações industriais, que proporcionam conforto, performance e segurança. Ao mesmo tempo, a empresa prima por estar de acordo com os desafios da construção sustentável, eficiência no uso de recursos e mudanças climáticas. Inscreva-se: shorturl.at/psxKT .



» PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Liderança

Inscrições até 20 de setembro. O Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil está recrutando talentos de diversas áreas de bacharelado e/ou licenciatura, que já são professores ou nunca deram aula para lecionarem por dois anos em escolas públicas pelo Brasil que estão em contexto vulnerável. Inscreva-se: https://bit.ly/3jwuslc .

CARGO VAGAS SALARIO



AÇOUGUEIRO 26 R$ ENTRE 1.330 E 1.500 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PINTOR 4 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE RODAS 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 30 ENTRE R$ 1.800 E R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 2 R$ 1.180 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE DOBRADOR (METAIS) 2 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 3 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE SUSHIMAN 5 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 18 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

BOBINADOR ELETRICISTA, À MAQUINA 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 6 ENTRE R$ 1.293,60 E R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 13 ENTRE R$ 1.804 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 3 ENTRE 1.300 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

CORTADOR DE METAIS 2 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 6 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

CUMIM 1 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 91 ENTRE R$ 1.804 E R$ 1.826,70 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 2 R$ 2.068 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 1 R$ 1.184 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 6 ENTRE R$ 2.500 E R$ 2.698,80 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO 3 R$ 3.355,65 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

GERENTE OPERACIONAL 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 4 ENTRE R$ 1.540 E R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 6 ENTRE R$ 1.540 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 4 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MAITRE 1 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 ENTRE R$ 1.800 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 2 ENTRE R$ 1.180 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE BICICLETAS 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MÉDICO VETERINÁRIO R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 6 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 15 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE IMPERMEABILIZADOR DE TECIDOS 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 3 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 18 ENTRE R$ 1.600 E R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 7 ENTRE 1.537,50 E R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 ENTRE R$ 1.188 E R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

PREPARADOR DE TINTAS 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 6 ENTRE R$ 1.500 E R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 5 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 1 R$ 1.180 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 1 R$ 1.270 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE 20 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.182,38 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 17 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 1R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste