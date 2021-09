Ano-chave para a Lei de Cotas

CS Carmem Souza

Perto de completar uma década, a Lei de Cotas nas instituições de ensino federal entra em um momento decisivo. Terá que ser revisada em 2022 — um processo previsto em seu artigo sétimo que tem mobilizado defensores das políticas afirmativas. As inquietações são muitas. Ao mesmo tempo em que há um temor de que a polarização política ponha em risco uma medida com efeitos sociais claros, há a expectativa de que esta possa ser uma oportunidade para corrigir falhas.

“É preciso que aconteçam reparações no âmbito das cotas raciais a fim de que o contingente excluído pelas fraudes (…) disponha de um período superior a uma década para se inserir de fato”, defende o professor da Universidade de Brasília (UnB) Nelson Inocencio. Mesmo com os problemas, a maior diversidade nos campi é significativa. Adriano Senkevics, doutorando em educação da Universidade de São Paulo (USP), lembra que a Lei de Cotas responde por mais de 50% da inclusão de negros de escola pública nas universidades federais. “Os campi têm ficado mais parecidos com a sociedade”, enfartiza. Inocencio e Senkevics foram convidados para refletir sobre este período emblemático da Lei 12.711/2012. Os artigos estreiam nossa vigilância quanto ao tema. Seguiremos, neste espaço, falando sobre a Lei das Cotas nestes meses cruciais.

Artigos

Acerto de cotas

Implementada pelo governo federal há quase 10 anos, a Lei 12.711/2012 estabeleceu uma política nacional de acesso ao ensino superior contemplando estudantes egressos da escola pública, entre os quais, pessoas pretas, pardas e indígenas. A esse respeito, vale destacar que, conforme os critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pretos e pardos agregados constituem o segmento negro, como categoria. Tal procedimento tem utilidade para fins, por exemplo, de recenseamento, de elaboração de mapas sociais, levando-se em consideração os aspectos raciais que estruturam a sociedade brasileira. A lei sancionada na década passada atendeu a uma demanda histórica do Movimento Negro e representou avanço no que concerne ao acesso à universidade.

Contudo, no processo de aplicação daquela política pública, nos deparamos com sérios desafios e algumas armadilhas. Uma vez que o texto da referida lei é omisso no tocante aos mecanismos de acompanhamento das seleções, limitando-se a dar ênfase exclusiva à autodeclaração dos candidatos, o caos foi instaurado. Muitas pessoas que não tinham o fenótipo negro aproveitaram a brecha para burlar a lei, já que não seriam submetidas a qualquer abordagem com maior rigor. As fraudes se tornaram consequência inevitável desse modo irresponsável de gerir a política de cotas raciais.

Portanto, faz-se necessário avaliar o tamanho do prejuízo, que alijou um percentual expressivo de negras e negros dos certames alusivos ao ingresso nas instituições federais de ensino superior (Ifes). É preciso que aconteçam reparações no âmbito das cotas raciais, a fim de que o contingente excluído pelas fraudes, ocorridas em grande proporção e por vários anos, disponha de um período superior a uma década para se inserir de fato. Esse propósito visa acertos importantes, que considerem, sobretudo, a presença irrefutável das bancas de heteroidentificação nas seleções.

2022 está próximo, e a defesa da continuidade da política de cotas raciais torna-se imprescindível para que avancemos rumo à superação da sub-representarão negra em espaços de prestígio e poder. Pesquisa produzida pela Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) erra ao afirmar que pessoas negras são maioria nas Ifes. O referido trabalho se baseia principalmente no critério de autodeclaração, o qual deve ser problematizado pelas razões expostas. Enfim, as cotas se encontram no limite entre o êxito e o fracasso. Mais um golpe em uma sociedade que parece ter se acostumado com eles.

Campis plurais

Políticas de cotas vêm sendo implementadas no Brasil desde 2003 em âmbitos estadual e institucional, e desde 2012 em nível federal. Um dos trunfos de termos completado quase 20 anos de programas de ação afirmativa é podermos olhar para trás e avaliarmos o que funcionou e o que pode ser aprimorado. Felizmente, o debate hoje se pauta por evidências e não mais por achismos. Nesse sentido, apropriar-se dos dados é fundamental.

Nos anos 1990, eram quase inexistentes das universidades jovens pertencentes à metade mais empobrecida da sociedade: menos de 5% do corpo discente. Além disso, oito em cada 10 jovens que acessavam o ensino superior eram brancos. Hoje, eles não chegam a seis em cada 10. No setor público, pretos e pardos também somam mais da metade. Essas alterações foram ainda mais marcantes nas universidades mais prestigiadas.

À guisa de exemplo, o curso de medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) contava com somente 11% de ingressantes provenientes do ensino médio público em 2012; em 2016, 49%. Se considerarmos os negros e indígenas da rede pública, esses cresceram de 8% para 19% do corpo discente — variação relativa de 137%. Em outras instituições, como nas universidades federais do Ceará (UFC) e de Santa Catarina (UFSC), a presença desse mesmo grupo cresceu, respectivamente, 135% e 121% no conjunto da universidade.

Em decorrência disso, os campi têm ficado mais parecidos com a sociedade. Mudam-se as cores e tonalidades das universidades, tanto em termos demográficos quanto intelectuais.

Por óbvio, muito há de ser feito: qualificar a educação básica, abrir novas vagas no ensino superior e garantir a permanência e conclusão desses estudantes que ingressam com novos perfis, histórias de vida e necessidades. Esses desafios nos lembram que uma mudança estrutural dessa monta precisa ser abordada por múltiplas frentes. Democratizar o acesso é o primeiro passo.

Por isso, as cotas são uma das ações de igualdade racial mais importantes de nossa história. Não se trata de mera retórica: nenhuma política tocou tão profundamente na distribuição de bens materiais entre brancos e negros como a reserva de vagas. Segundo estimativas, os programas de cotas responderam, sozinhos, por mais de 50% da inclusão de negros de escola pública nas universidades federais.

Manter essa política vigente, em uma nação historicamente tolerante à desigualdade, é não apenas uma demanda social, como também um imperativo ético.

Bloco 2

Recortes de cor

81%

das prisões irregulares em decorrência de reconhecimentos fotográficos feitos em delegacias no país, entre 2012 e 2020, foram de pessoas negras. O levantamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais revela, ainda, que ocorreram 90 detenções do tipo no período. Dessas, 73 se deram no Rio de Janeiro — um sinal de que essa ilegalidade estrutural tem proporções ainda maiores.

35 anos

É o tempo estimado para que haja equivalência entre profissionais negros e não negros em órgãos do Poder Judiciário brasileiro. A previsão é o melhor cenário. Isso porque o estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prevê a chegada a esse patamar entre 2056 e 2059 caso o ritmo atual de ingressos seja mantido. A pesquisa mostra que, entre 2013 e 2020, o percentual de negros e negras entre membros da magistratura no Brasil subiu de 12% para 21%. Para o CNJ, esse novo recorte é um impacto direto da implantação da política de cotas raciais no Judiciário.

Bloco 3

Participe

Conferência para

integrar líderes

Reserve os dias 2 e 3 de outubro para aproveitar um evento gratuito voltado para a formação e a integração de líderes negros e negras e o fomento da diversidade racial no mundo corporativo. É a Conferência Juntos 2021, organizada pela McKinsey & Company em parceria com grandes empresas, como Itaú, BTG, Coca-Cola, Ambev e Grupo Boticário. A quarta edição do evento segue guiada pelo tripé inspiração, desenvolvimento e conexão entre as gerações. Estão previstas palestras com profissionais negros de destaque e lideranças de empresas apoiadoras, além de feira de carreiras, worshops, treinamentos e exposições de empresas engajadas na diversidade racial. A ex-ginasta olímpica Daiane dos Santos (foto) e o músico e produtor Evandro Fióti participarão do evento com depoimentos inspiracionais. Inscrições no site https://conferenciajuntos.com.br.

Treinamento em

marketing digital

Estão abertas até a próxima quinta-feira, dia 23, as inscrições para uma iniciativa do Google e dos AfroGooglers que visa qualificar afroempreendedores e profissionais negros em marketing digital e publicidade. Gratuito, o Black Ads Academy terá aulas remotas ao vivo, de 27 de setembro a 15 de novembro, às segundas, terças e quartas-feiras, das 18h30 às 20h30. Haverá tradução simultânea em libras. Simulados sobre desenvolvimento e gerenciamento de anúncios e treinamentos com foco em desenvolvimento de carreira estão entre as atividades previstas. Interessados devem preencher formulário de candidatura no https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5X0q0BMly5_WAFIQWUyhqS_d3wPP8oIsEqqYEdAgH_5haMw/viewform

Bloco 4

Nossa história

150 anos da Lei

do Ventre Livre

Promulgada em 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre estabeleceu que, a partir de então, não nasceriam mais escravizados em terras brasileiras. Filhos e filhas de mulheres escravizadas ficariam sob a tutelas dos senhores até os 8 anos de idade, momento em que o Estado brasileiro poderia pagar uma espécie de indenização e conceder a liberdade às crianças ou prorrogar a condição até os 21 anos, desde que a alforria fosse paga.

Em qualquer das condições, as mães não tinham o direito de criar as suas crianças. A elas era negada a maternidade, ressalta Marjorie Chaves, coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra (PopNegra), da Universidade de Brasília (UNB). “Essa situação é muito emblemática porque lembra muito situações qu a gente vivencia no Brasil contemporâneo. Por exemplo, as mulheres em condições de cácere, a maioria delas é negra, seguem sem a perspectiva de criar os seus filhos”, diz.

Marjorie também lembra que, na década de 1990, organizações e coletivos de mulheres denunciaram que negras eram esterilizadas no momento do parto à revelia. “Foi um prática muito comum naquela época. Houve até um CPI no Congresso para investigar esses casos”, detalha. “A questão é que, 150 anos depois da lei, as mulheres negras continuam enfrentando uma dificuldade enorme de vivenciar a sua maternidade, negada desde a lei de 1872. Seus corpos ainda são controlados pelo Estado, de forma que esse ventre livre não aconteça, de fato, para todas as mulheres negras”

Frase

“As mulheres negras continuam enfrentando uma dificuldade enorme de vivenciar a sua maternidade, que segue negada desde o ventre lire. Seus corpos ainda são controlados pelo Estado, de forma que esse ventre livre não aconteça, de fato, para todas”