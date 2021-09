Correio Braziliense é finalista do 2º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução)

A repórter do Correio Talita de Souza é finalista no 2º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo do Tribunal Superior do Trabalho. A divulgação ocorreu nesta terça-feira (21/9). A reportagem trata da regulamentação do home office, que, em janeiro deste ano, andava a passos lentos no Congresso Nacional, e foi publicada on-line e no caderno de Trabalho & Formação do jornal impresso.

Talita concorre na categoria de jornalismo impresso. Outras duas reportagens, do Valor Econômico e da Folha de S.Paulo, completa as finalistas. "Vai ser ótimo levar o Correio para mais uma premiação", afirma a jornalista.

Foram inscritos, no total, 96 trabalhos, em cinco categorias: telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso e mídias digitais. As reportagens, publicadas ou veiculadas por empresas jornalísticas de 1º/9/2019 a 1º/8/2021, evidenciam temas como a evolução histórica da Justiça do Trabalho no Brasil, a conscientização da sociedade, os avanços e as transformações dos direitos trabalhistas e a valorização da Justiça do Trabalho na construção da cidadania, entre outros.

Ela também foi finalista, em 2018, do 2º Prêmio Abmes de Jornalismo, com reportagem de quando era estagiária no Correio. "A gente não busca esse reconhecimento, é algo que vem. Na hora de fazer a matéria, buscamos colocar o assunto na mesa e ajudar as pessoas de alguma forma", diz. "É muito bonito ver que meu trabalho não termina quando a matéria é lançada no ar. Era isso que eu queria", conta.



Além de um certificado, os primeiros colocados de cada categoria ganharão R$ 10 mil e o resultado será divulgado em 5 de outubro. Confira a matéria que está concorrendo ao prêmio.