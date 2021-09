Natura lança programa que concede bolsas de estudo para consultoras

MA Mia Andrade*

(crédito: Marlos Bakker/Natura)

A Natura anunciou programa de bolsa de estudos para consultoras em comemoração ao Dia da Consultora de Beleza Natura, comemorado nesta quarta-feira (22). O programa vai disponibilizar até 80% de desconto em mensalidades de cursos de graduação, pós-graduação e tecnólogo em mais de mil instituições de ensino espalhadas por 5 mil municípios de todo o país.

A iniciativa, que tem parceria com a Quero Bolsa, pretende expandir a variedade de cursos de formação superior procurados pelas consultoras que acessam a plataforma de benefícios Natura Educação. A oferta também busca ampliar o portfólio de iniciativas educacionais da marca, como o programa de crédito educacional lançado em 2020, que já financiou mais de 500 mil reais em estudos para consultoras.

“A educação é um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento de cada uma de nossas consultoras e de suas famílias, e para o avanço de nosso modelo comercial. Nosso entendimento é que, a partir de uma perspectiva integrada que transcenda a geração de renda, podemos contribuir, cada vez mais, para que elas tenham real prosperidade e se tornem protagonistas de suas histórias”, afirma Erasmo Toledo, vice-presidente de Negócios da Natura no Brasil. Além da bolsa de estudos por meio do parceiro, a Natura subsidia parte do valor da pré-matrícula cobrada no momento da inscrição.

O programa Crédito Educacional Natura é para consultoras que desejam financiar um curso para si ou para um membro da família. O valor do curso é repassado diretamente para a instituição educacional escolhida e aprovada pelo parceiro no projeto, a startup MOVA. Durante a solicitação, a consultora escolhe a quantidade de parcelas para quitar o empréstimo social que é concedido sem juros, financiado pela Natura.

“Estamos muito felizes com essa nova parceria, pois o acesso a cursos de nível superior, são as oportunidades mais pesquisadas pelas nossas consultoras na plataforma de benefícios Natura Educação. Junto a outras ações, como o Crédito Educacional Natura, nós buscamos não apenas contribuir com o desenvolvimento social da nossa rede, reforçando a educação como um dos principais pilares, mas oferecer suporte e apoio para que elas cheguem cada vez mais longe e possam realizar seus sonhos”, acrescenta Erasmo.

Segundo a empresa, parte dos recursos usados no eixo de educação da Natura tem como fonte a comercialização dos produtos da linha Crer Para Ver, o valor integral do lucro obtido com as vendas é investido em projetos para aprimorar a qualidade da educação pública e impulsionar a educação da rede de consultoras.

Em 2020, pelo terceiro ano consecutivo, a Natura atingiu recordes de arrecadação com a linha Crer para Ver: foram mais de R $79,3 milhões no Brasil e nos demais países da América Latina, aumento de quase 50% em relação a 2019. No Brasil, o engajamento das consultoras com a comercialização dos produtos também aumentou, mais de 1,1 milhão de consultoras venderam ou compraram pelo menos um produto da linha ao longo do ano.

*Sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo