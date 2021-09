Secretaria de Educação do DF abre edital para concurso

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal foi publicado nesta quarta-feira (22). Secretaria de Educação do Distrito Federal está ofertando oportunidades de cadastro reserva para a carreira de professor temporário. A remuneração é de R$1.929,43, para 20h semanais, e de R$ 3.858,87 para 40h semanais. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 18 de outubro e vão até 10 de novembro e podem ser feitas no site www.quadrix.org.br.



Os candidatos serão avaliados na prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A data provável é 19 de dezembro de 2021.

Os professores podem receber gratificações:

Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (R$ 578,83 – 20h / R$ 1.157,66 – 40h);

Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA;

Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE;

Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR;Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado –

GADEED; e

GADEED; e Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de

Liberdade – GADERL



A taxa de inscrição varia entre R$ 20,40 e R$ 49,50.