Agências e empresas oferecem 584 vagas de emprego

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» FRETEBRAS

AMÉRICA DO SUL

A FreteBras, maior plataforma on-line de transporte de cargas da América do Sul, está com 100 vagas em trabalho remoto para o setor de tecnologia em áreas como produto, BI (Business Intelligence), engenharia de dados, análise de testes e programação, entre outros. A logtech tem ainda outras 300 posições abertas em áreas de negócios. As vagas estão disponíveis na página de carreira da empresa: https://fretebras.gupy.io/ .



» OLX BRASIL

DIVERSAS ÁREAS

A OLX Brasil anuncia a abertura de mais de 180 vagas em diversas áreas da empresa. Só para tecnologia, são 112 oportunidades para trabalho totalmente remoto. As demais 76 posições são para as áreas de marketing, comercial, operações, rentals, gente, finanças e estratégia. As vagas são para todos os tipos de graduação, desde jovem aprendiz até cargos de gestão. Inscreva-se: shorturl.at/ovyTY .



» CAMERITE

STARTUP

A Camerite, startup de soluções de videomonitoramento com câmeras de vigilância integradas e armazenamento 100% em nuvem, está com seis vagas home office na área de tecnologia da informação: duas para desenvolvedor reactive native pleno, uma para desenvolvedor reactive native sênior, duas para desenvolvedor python pleno e uma de desenvolvedor python sênior. Pessoas de todo o país podem se candidatar: https://www.linkedin.com/company/cameriteoficial/ .



» CIGNIFI

RISCO DE FRAUDE

A Cignifi, startup responsável por uma plataforma de risco de fraude, crédito e marketing, tem uma vaga de Cientista de Dados aberta, com previsão de abertura de mais 10 vagas em desenvolvimento e gestão de produto até o fim de 2021. As áreas que a startup deseja contratar futuramente são as de desenvolvedor full stack, desenvolvedor mobile, devops, product owner e coordenação de áreas. Inscreva-se: shorturl.at/amqHS .



» REACH

SOLUÇÕES

A Reach, holding de soluções de comunicação para o varejo, está com uma vaga home office aberta para analista desenvolvedor full stack senior. A empresa procura por profissionais resilientes, proativos, abertos a desafios, que tenham facilidade para se adaptar às mudanças, com "mindset" voltado à solução de problemas e que acreditem que a diversidade amplia os potenciais. Inscreva-se: shorturl.at/ovyzT .



» UP

CONSÓRCIOS

O UP Consórcios, fintech da Embracon, que fica em Santana de Parnaíba (SP), está com quatro vagas para consultor de inside sales, esquema home office. Os currículos podem ser cadastrados diretamente no site: https://www.upconsorcios . com.br/up-contrata.



» ILEGRA

DESIGN E SOFTWARE

A ilegra, empresa global de inovação, design e software, com escritórios em Porto Alegre, São Paulo, Miami e Lisboa, está com mais de 20 vagas abertas, entre efetivos e estagiários, para trabalho remoto ou presencial. São oportunidades para as áreas de desenvolvimento, digital design & inovação, recursos humanos, entre outras. Para mais informações, as vagas estão cadastradas no link https://ilegra.gupy.io/



» LOGTECH

CARGON

A logtech CargOn, startup que atua como operador logístico digital, com sede em Curitiba (PR), está com três vagas para atuar no modelo de trabalho híbrido, remoto e presencial, pelo regime CLT, com benefícios. São duas vagas para operacional e uma para financeiro. Os interessados podem se candidatar pelo e-mail vagas@cargon.com.br .



» JOINVILLE GOFIND

LOCALIZADOR

A startup catarinense de Joinville Gofind, primeiro localizador de produtos omnichannel do Brasil, está com cinco vagas abertas, para analista de sucesso do cliente - suporte, front-end developer (junior/pleno), back-end developer (pleno/sênior), CSM - gestão de clientes e estágio na área comercial. Os interessados podem se candidatar no link https://www.gofind.online/trabalhe-conosco .



CHANCES DE TRAINEE

» PEPSICO

NEX GEN

A PepsiCo está com inscrições abertas para seu programa de Trainee Next Gen, com 12 vagas disponíveis e processo seletivo totalmente on-line para as áreas de recursos humanos, marketing, operações, finanças e vendas. Os interessados podem se inscrever até 20 de outubro via chatbot com vídeos e interações divertidas sobre a PepsiCo por meio do site da 99jobs: shorturl.at/uCKS3 .



» GERDAU

TALENTOS DE AÇO

Estão abertas as inscrições, até 13 de outubro, para o G.Future — Talentos de Aço Gerdau 2022, programa de trainee da Gerdau. Ao todo, são 221 oportunidades em todo o Brasil, o maior de toda a história da companhia, com foco para dois perfis: Trainee e o Trainee Expert. O primeiro busca profissionais formados entre dezembro de 2018 e junho de 2021 ou previsão de conclusão até dezembro de 2021, dispensando experiência. O Trainees Expert é indicado para formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, com experiência na área escolhida. Increva-se: https://gerdaugfuture.ciadetalentos.com.br/ .

» NITRO

TRAINEE

O Grupo Nitro está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022. Podem participar estudantes de todos os cursos de graduação formandos em 2021 ou formados a partir de dezembro de 2019, com inglês avançado e disponibilidade para viagens. As vagas são para atuar na unidade localizada em São Paulo. A empresa oferece salário compatível com o mercado, plano de desenvolvimento de carreira, assistência médica e odontológica, plano de previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida em grupo, vale alimentação ou refeição, estacionamento, Programa PAE (Apoio Social, Psicológico. Jurídico e Financeiro) e centro de lazer (academia, quadra poliesportiva). As inscrições vão até 21 de outubro: https://www.nitroquimica.com.br/ .

» MAGALU

NEGROS

O Magalu está com inscrições abertas para seu programa de trainee 2022, e só aceitará candidatos negros, assim como no ano passado. O programa está recrutando candidatos formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021, em qualquer curso superior. Saiba como se inscrever no link opovo.com.br .



» INTERNATIONAL PAPER

TRAINEE

Com foco em diversidade, a empresa busca talentos com espírito de liderança, responsabilidade e vontade de crescer. As inscrições para programa de estágio e trainee master terminam hoje (26). Neste ano, o IP Next Generation oferecerá 40 vagas para estudantes técnicos, universitários e formados de alto potencial. As nove vagas para o Programa de Trainee Master são para as áreas industrial, de tecnologia e florestal, voltadas para profissionais que possuam cinco anos de experiência em indústria ou florestal e que sejam formados em engenharia ou estejam se formando em 2021. Inscreva-se: jobs.kenoby.com/nextgeneration



» TIM

NEGROS

Estão abertas as inscrições para a nova turma do Programa de Estágio da TIM que tem como uma das premissas, a valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador. A operadora oferece 165 vagas em diferentes regiões do país, mantendo a meta de preencher metade delas com pessoas negras. Inscrições até 18 de outubro no site: shorturl.at/lmrFZ .



» VERNALHA PEREIRA

JOVENS

O Programa de Trainee 2021 do Vernalha Pereira, escritório de advocacia, está com inscrições abertas até 17/10. Este ano, com parceria com o Instituto Ser + de São Paulo para impulsionar a inclusão de jovens autodeclarados negros e todo processo realizado em formato de Gamification. O Programa tem por objetivo aprimorar o processo de seleção do escritório, por meio da contratação de jovens talentos, que terão oportunidade de integrar as áreas de atuação do escritório, além de contribuir com novas ideias e percepções. Inscreva-se: https://trainee.vernalhapereira.com.br/ .



» PROGRAM

FORMAÇÕES DIVERSAS

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do EDP Trainee Program. Presente em 22 países e em quatro continentes, a EDP busca perfis de todas as áreas de formação para escrever sua história em busca de se tornar uma Empresa 100% verde até 2030. Ao fim do programa, os trainees selecionados podem integrar o quadro de colaboradores da Companhia. As candidaturas podem ser feitas até 24 de outubro: https://www.edp.com/en .

CARGO VAGAS SALARIO

AÇOUGUEIRO 22 ENTRE R$ 1.530 E R$ 1.780 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.364 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE ELETRICISTA 30 R$ 1.624,96 BENEFÍCIOS

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 11 ENTRE R$ 1.680 E R$ 1.738 BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 2 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 36 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

ARTE-FINALISTA 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTUREIRA (NO ACABAMENTO) 1 R$ 1.290 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.230 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ENCANADOR 30 R$ 1.624,96 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 3 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 2 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 5 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.300 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 5 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 5 R$ 1.239 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 7 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.230 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE VIDRACEIRO 5 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 21 R$ 1.350 BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

BALCONISTA 2 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

BARMAN 2 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

BOBINADOR ELETRICISTA, À MAQUINA 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 30 R$ 1.826,70 BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.300 BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 30 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

CHEFE DE BAR 2 R$ 3.500 BENEFÍCIOS

CHEFE DE CONFEITARIA 2 R$ 3.500 BENEFÍCIOS

COLORISTA 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 9 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.500 BENEFÍCIOS

CUMIM 2 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) 2 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 88 R$ 1.826,70 BENEFÍCIOS

ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 2 R$ 8,98 (POR HORA)

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE ACABAMENTO DE CHAPAS E METAIS (TÊMPERA) 2 R$ 3.355,65 BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 4 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.610 BENEFÍCIOS

GESSEIRO 4 ENTRE R$ 1.540 E R$ 1.804 BENEFÍCIOS

IMPRESSOR AUTOMÁTICO 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS, PORTAS SANFONADAS E BOXE 1 R$ 1.349 BENEFÍCIOS

INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 2 R$ 1.221 BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 12 ENTRE 1.540 E R$ 2.000 BENEFÍCIOS

LIMPADOR DE VIDROS 3 R$ 1.527,03 BENEFÍCIOS

LUSTRADOR DE MÓVEIS 2 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

MANICURE 5 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 10 ENTRE R$ 1.800 E R$ 2.000 BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 1 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE GERADOR 1 R$ 1.340 BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.750 BENEFÍCIOS

MÉDICO VETERINÁRIO 1 R$ 3.000 BENEFÍCIOS

MEIO OFICIAL DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 2 R$ 1.293,60 BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.300 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 22 ENTRE R$ 1.724,54 E R$ 1.900 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ADEGAS 2 R$ 1.230 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CALDEIRA 2 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CARREGADEIRA 1 R$ 1.894 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE IMPERMEABILIZADOR DE TECIDOS 1 R$ 2.200 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE LAMINADOR DE BARRAS A FRIO 5 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 10 R$ 1.160 BENEFÍCIOS

PADEIRO 6 ENTRE R$ 1.247 E R$ 1.500 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 17 ENTRE 1.600 E R$ 1.804 BENEFÍCIOS

PINTOR A REVÓLVER (PINTURA ELETROSTÁTICA) 1 R$ 1.380 BENEFÍCIOS

PROJETISTA DE MÓVEIS 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 3 ENTRE R$ 1.500 E 1.600 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (FABRICAÇÃO) 31 ENTRE 1.700 E R$ 1.826,70 BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE 20 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.128 BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 5 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

