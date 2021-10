Agências e empresas oferecem 2.038 vagas na área de TI

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

>> CI&T

MULTINACIONAL

A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas globais, anuncia a abertura de 250 vagas para a área de tecnologia. A companhia, que busca os mais variados talentos e perfis, abre pela primeira vez oportunidades para quem mora nas regiões norte, nordeste, sul e centro-oeste do país. Só no primeiro semestre deste ano, a empresa contratou 1.125 profissionais no Brasil. Inscreva-se: https://ciandt.com/br/pt-br/carreiras .

>> GROUP SOFTWARE

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

A Group Software, empresa que fornece soluções tecnológicas para shoppings, imobiliárias e condomínios, está com mais de 30 oportunidades de emprego nas áreas de backoffice, mercado, sucesso do cliente e tecnologia. Mais informações podem ser encontradas no link: shorturl.at/qzHW7 .

>> MELHOR ENVIO

COTAÇÃO

O Melhor Envio, plataforma de cotação e geração de fretes que oferece condições mais competitivas para quem vende pela internet, está com 17 vagas em aberto para as seguintes áreas: líder de operações comerciais, auxiliar financeiro/fiscal (pelotas/rs), designer pleno, product designer pleno, analista do sucesso do parceiro, auxiliar de suporte operacional e logística, analista de suporte técnico, back-end software engineer júnior, back-end software engineer sênior, data engineer pleno, devops engineer, front-end pleno, qa engineer pleno. para o melhor ponto, as vagas são de atendimento, auxiliar operacional, auxiliar de treinamento e supervisor geral. Todas são para modelo home office, com exceção das oportunidades para o Melhor Ponto, em São Paulo, e Auxiliar Financeiro/Fiscal, em Pelotas/RS. As pessoas podem se candidatar pelo link: shorturl.at/cryCT .

>> KONDUTO

PAGAMENTOS ON-LINE

A Konduto, empresa de antifraude para pagamentos on-line, está com sete vagas em aberto para diferentes funções, como analista de desempenho jr, executivo de relacionamento pl, desenvolvedor fullstack pl, tech lead backend, analista de dados pl, product manager (pm) e dev backend pleno. Os interessados podem saber mais sobre as oportunidades e se candidatar pelo link: shorturl.at/bvDF5.

>> NEURALMED

HEALTECH

A NeuralMed, healthtech que utiliza inteligência artificial para desenvolver soluções de auxílio às tomadas de decisões nas instituições de saúde para analisar imagens e textos médicos está com 4 vagas abertas, sendo estas para: analista de qa, designer ux/ui, desenvolvedor de frontend pleno e desenvolvedor de python. Para mais informações sobre as vagas e para a inscrição basta acessar o link: https://neuralmed.gupy.io/

>> MARKET4U

REDE DE MERCADO

O market4u, maior rede de mercado autônomo e inteligente do Brasil e da América Latina está com 22 vagas em aberto para: estágio em mídia, analista de performance, assistente comercial sale ops, assistente de atendimento I, assistente de customer success, dev ops sênior, UI/UX, analista de qualidade, engenheiro de software, dev android, DBA, gerente de produto, dev iOS, promotor (eventos, shopping e feira), estagiário jurídico, estoquista, cobrança, repositor, analista de customer success, atendimento SC síndico e assistente financeiro. Os candidatos interessados em ocupar uma dessas vagas mencionadas podem mandar seu currículo para o e-mail: talentos@market4u.com.br .

>> OUTBACK

NOVAS UNIDADES

A marca de temática australiana Outback Steakhouse abre suas portas na capital federal nos próximos meses. Além do investimento de R$ 4 milhões em território brasiliense, a marca irá gerar cerca de 58 vagas de emprego na cidade, já em processo de recrutamento. As oportunidades também são para primeiro emprego, já que a rede não exige experiência e treina todos os contratados. O cadastro pode ser feito pelo site https://jobs.kenoby.com/outback .

>> NVOIP

STARTUP

A Nvoip, startup de telecomunicações que oferece para pequenas e médias empresas uma plataforma de comunicação de voz, SMS e API, está com 11 vagas abertas para estágio e efetivos para Juiz de Fora (MG). As vagas são para analista de banco de dados, desenvolvedor Java pleno, desenvolvedor reactJS pleno, estágio em criação de conteúdo, estágio em marketing, consultor comercial jr, estágio telecom, líder de sucesso do cliente, estágio em eventos, estágio em social media e estágio comercial. Os interessados podem se candidatar por meio do link: https://nvoip.solides.jobs/ .

>> BLOX

INVESTIMENTOS

Bloxs Investimentos — A Bloxs Investimentos, plataforma pioneira em investimentos alternativos no Brasil, que tem como objetivo aproximar os investidores individuais a projetos da economia real, está com duas vagas abertas, uma para analista de operações estruturadas e outra para analista de performance digital. Os interessados podem se cadastrar pelo link: https://bloxs.solides.jobs/ .

>> SÓLIDES

RECRUTAMENTO

A Sólides, startup que oferece uma plataforma completa de recrutamento e seleção, com people analytics e gestão comportamental, possui 33 vagas em aberto para cargos como engenheiro de dados; desenvolvedor(a) ruby on rails - pleno; analista de qa pleno; desenvolvedor react.js sênior e pleno; estagiário de marketing (customer succss); product manager; product manager senior; analista de qa senior; especialista de r&s; desenvolvedor ruby on ralls sênior; social media sênior, dentre outros. Os interessados podem se candidatar por meio do link: https://solides.solides.jobs/ .

>> SGA TI

NUVEM

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, está com uma vaga em aberto para consultor de pré-vendas, que terá como atribuição compreender o cenário de cada cliente e propor novas soluções para os desafios reais. O candidato precisa ser graduado em tecnologia, ter certificações preferencialmente Microsoft, ter experiência com pré vendas de soluções de Datacenter e Digital, conhecimento em soluções de Cloud (IaaS, SaaS e PaaS) com um dos principais players de Cloud do mercado (Google Cloud, Azure ou AWS) e inglês intermediário. Os candidatos podem se inscrever pelo link: https://www.linkedin.com/jobs/view/2623243745/ .

>> SHOWKASE

PEQUENOS NEGÓCIOS

A Showkase, plataforma que ajuda pequenos negócios a venderem on-line de forma descomplicada e integrada a todas as redes sociais e canais digitais, está com oito vagas abertas para as funções de growth marketer | digital strategist; social media analyst; marketing digital | conteúdo | inbound marketing; ux/ui designer | product designer; consultor comercial; engenheiro de software fullstack pleno (com background em java); estagiário de desenvolvimento de software e estagiário de marketing. Os interessados podem enviar e-mail para: rh@showkase.com.br .

>> SAMBATECH

SOLUÇÕES

A Sambatech, empresa que tem como propósito levar o conhecimento a todos os cantos do país desenvolvendo soluções de tecnologia, está com 22 vagas abertas para tecnologia e design. Mais informações sobre as vagas e como se candidatar no link.: https://sambatech.kula.jobs/ .

>> CLOUDEZ

CLOUD HOSTING

A Cloudez é uma empresa de Cloud Hosting que organiza e automatiza as atividades operacionais de agências e prestadores de serviços digitais, desde a hospedagem cloud até cobranças, para obter eficiência, gerar mais receita e aumentar seu diferencial junto aos clientes. No momento está com uma vaga aberta para SDR. Para os interessados em cadastrar seu currículo no banco de talentos da empresa é só acessar esse link: shorturl.at/jtIKP .

>> SALESFARM

SERVICE DO BRASIL

A SalesFarm que é a primeira plataformas Sales as a Service do Brasil está com nove vagas abertas para o time interno, sendo elas: analista de treinamento, estagiário em social media, estagiário em design gráfico, líder de vendas, coordenador comercial, analista de dados e vendedor home office. Essa é sua chance de entrar na startup mais animada de Vitorinha. Candidate-se: https://plataforma.salesfarm.com.br/register.

>> CIDADANIA4U

TRANSPARÊNCIA

A Cidadania4u, empresa especializada em cidadania europeia de forma transparente e prática, está com vagas abertas na modalidade 100% remota. As vagas são para as áreas de sales development representative, inside sales, customer success e contabilidade. As posições são efetivas e contam com benefícios como Assistência médica, odontológica e vale-refeição. Para mais informações sobre a vaga e se cadastrar, clique aqui:https://www.cidadania4u.com.br/trabalhe-conosco/ .

>> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS

ONG

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups), uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o desenvolvimento de startups, está com seis vagas abertas para as áreas de marketing, designer gráfico, customer success, comunidades e web designer. As vagas estão temporariamente remotas por conta da pandemia, mas depois será presencial em São Paulo, na região da Vila Olímpia. Para mais informações e se cadastrar, clique aqui: shorturl.at/gjmyQ .

>> CONTBANK

CRÉDITO

O Contbank, uma fintech especializada em crédito e serviços financeiros para pequenas e médias empresas, está com uma vaga aberta para product owner senior. A vaga é efetiva e remota, podendo atuar de qualquer lugar do Brasil. Experiência com bancos e fintechs é um diferencial. Para se candidatar, o interessado deve enviar o CV para talentos@contbank.com até 30/09.

>> PAGBRASIL

PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS

A PagBrasil, fintech brasileira líder no processamento de pagamentos para e-commerce ao redor do mundo, está com oportunidades para Analista de Conteúdo Pleno, Analista de Suporte Técnico e Desenvolvedor (a) Full Stack Pleno, além do Banco de Talentos aberto para a recepção de currículos. As vagas são para Porto Alegre e os interessados podem se candidatar aqui:https://pagbrasil.gupy.io/ .

>> FAR.ME

HEALTHTECH

A Far.me, healthtech e primeira plataforma de compra de medicamentos recorrentes no Brasil, está com uma vaga para business partner RH (pleno/sênior) em Belo Horizonte ou São Paulo, e uma vaga para inside sales B2C em São Paulo. Os interessados devem encaminhar o currículo para people@farme.com.br

>> SIDIA

SOLUÇÕES DIGITAIS

O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia — que realiza a implementação de soluções digitais para o mercado local e global — está com mais de 300 vagas, direcionadas para candidatos com formação superior nas áreas de ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, desenvolvimento de software, design, engenharia elétrica e engenharia mecatrônica. Inscreva-se: https://www.sidia.com/trabalhe-no-sidia/ .

>> PLUSDIN

SERVIÇOS FINANCEIROS

O Plusdin, fintech de indicadores de serviços financeiros que recomenda produtos exclusivamente de acordo com as necessidades de cada cliente está com oito vagas disponíveis para as seguintes funções de product designer, ux designer, backend engineer (backend specialist), mobile engineer specialist (kotlin/flutter), senior mobile engineer specialist (android), sucesso do cliente, desenvolvedor full stack e frontend engineer (frontend specialist). Os interessados podem se candidatar pelo link: https://plusdin.solides.jobs/ .

>> PINGBACK

CRIADORES DE CONTEÚDOS

A Pingback, plataforma de criadores de conteúdos independentes que reúne em um só lugar publicações de diversos gêneros, está com vagas em aberto para ui engineer, backend developer, customer success, growth hacker, social media manager, videomaker, android developer e ios developer. Os interessados podem se candidatar pelo link: https://airtable.com/shrLdjsxFAzAyeoPI .

>> NVOIP

TELECOMUNICAÇÕES

A Nvoip, startup de telecomunicações que oferece ao mercado uma plataforma de comunicação de voz, SMS e API para pequenas, médias e grandes empresas. Está com 16 vagas disponíveis para as funções de gestor de tráfego pleno/sênior, head de marketing, head de pessoas e cultura, designer gráfico, estágio em designer e criação, estágio administrativo e financeiro, estágio comercial, estágio sucesso do cliente, analista de sucesso do cliente jr e consultor comercial jr. Os interessados podem se candidatar pelo link: https://www.nvoip.com.br/quero-ser-um-nvoiper/ .

>> TELEPERFORMANCE

OPORTUNIDADES

A empresa Teleperformance está com 270 vagas abertas no VAGAS.com.br. São oportunidades para a função de atendente receptivo bilíngue e trilíngue. Para se candidatar é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, e possuir língua inglesa e/ou espanhola em nível intermediário a avançado. É desejável experiência em Call Center com suporte, atendimento chat ou multiskill. Inscreva-se: shorturl.at/eyCKO .

>> GHFLY

MARKETING DIGITAL

A GhFly Network, holding que conta com a GhFly e Adyante, ambas especializadas em marketing digital com foco em performance, está com 25 vagas abertas para diferentes áreas de atuação. Em processo de expansão, a companhia, que pretende dobrar de tamanho até o fim de 2021, busca profissionais para os departamentos de Mídia, SEO, Data Intelligence, Business Strategy, Data Insights, CRM, Marketing e Criação. Para mais informações sobre as vagas disponíveis, acesse: https://ghflynetwork.gupy.io/ .

>> SENSEDIA

CAMPINAS

As empresas de tecnologia Sensedia, Icaro Tech e Sofist, sediadas em Campinas, oferecem, no total, 115 vagas de trabalho e estágio para todo o Brasil. As três empresas são certificadas pelo Instituto Great Place to Work (GPTW), as vagas são para a modalidade home office e estão abertas, também, para pessoas com deficiência (PCD). Todas as oportunidades estão abertas para pessoas com deficiência (PCD) e as vagas podem ser acessadas no site: https://br.sensedia.com/sensedia-career#Carrers .

>> HOME AGENT

ATENDIMENTO

A Home Agent, primeira operação de atendimento do Brasil baseada totalmente em home office, está com mais de 600 vagas abertas para trabalho 100% em modelo home office e com contratos no formato CLT, em cerca de 40% das posições disponíveis são para colocações permanentes. Esse aumento está atrelado a duas importantes fases para as grandes companhias do varejo: Black Friday e Natal. Inscreva-se: http://www.homeagent.com.br/ .

>> NAVA TECHNOLOGY

ATUAÇÃO REMOTA

A NAVA Technology for Business, empresa de tecnologia especialista na oferta de plataformas e serviços, também vem ampliando sua oferta de vagas e, atualmente, tem mais de 200 posições abertas para atuação em São Paulo e Belo Horizonte. Parte das vagas são para atuação remota e outras são para trabalho presencial. As informações e os requisitos para as vagas podem ser encontrados em: https://jobs.kenoby.com/nava .

EMPREGO

CARGO VAGAS SALARIO

AÇOUGUEIRO 5 R$ 1.780 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 6 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 5 R$ 1.230 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE DOBRADOR (METAIS) 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 4 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

BARMAN 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 2 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE BAR 2 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE CONFEITARIA 2 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

COLORISTA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 8 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 3 ENTRE R$ 1.224 E R$ 1.389 + BENEFÍCIOS

CUMIM 4 ENTRE R$ 1.188 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 2 R$ 1.975,65 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO (PIZZARIA) 5 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 3 R$ 1.690 + BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 4 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.610 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SOM E ACESSORIOS DE VEICULOS 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 6 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 2 R$ 1.848 + BENEFÍCIOS

MANICURE 4 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 ENTRE R$ 1.800 E R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE BICICLETAS 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE GERADOR 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL 2 R$ 1.844,18 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 2 R$ 1.678 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 4 ENTRE R$ 1.678 E R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

MÉDICO VETERINÁRIO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS DE AÇO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÁRMORE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ADEGAS 6 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CALDEIRA 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE IMPERMEABILIZADOR DE TECIDOS 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE LAMINADOR DE BARRAS A FRIO 5 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA DE SOLDA ELETRÔNICA 2 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 7 ENTRE R$ 1.500 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

POLIDOR DE MÁRMORE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

POLIDOR DE METAIS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SOMMELIER 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 1 R$ 1.430 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 1.975,65 + BENEFÍCIOS

VARREDOR DE RUA 5 R$ 1.241 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 9 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:





» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste