Outback anuncia vagas de emprego em Brasília

E EuEstudante

(crédito: divulgação Outback)

O Outback Steakhouse abriu vagas de emprego para a unidade do Shopping Pier 21, em Brasília. São 20 oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, recepcionista ou atendente de restaurante. Os interessados deverão comparecer no dia 5 e 6 de outubro, das 14h às 16h, no próprio restaurante para participar do processo seletivo de acordo com o cargo pretendido.

Para participar, é necessário que os candidatos levem documento de identidade com foto e CPF. Os selecionados, após essas etapas, passarão por um treinamento no restaurante. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes (universitários, pessoas com ensino médio/técnico completo), além de disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados, e morar no Distrito Federal.

A empresa procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. A rede de restaurantes oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, seguro saúde, seguro odontológico, dentre outros. A remuneração é variável de acordo com a ocupação e a carga horária, os benefícios, porém, incluem vale-transporte, refeição no local, seguro saúde e seguro odontológico para depois do período de treinamento.