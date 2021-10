Confira lista com 49 concursos abertos e 7.352 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 49 concursos e 7.352 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há três editais abertos para 1.765 vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há seis seleções abertas com 1.330 oportunidades. Nos conselhos regionais, há quatro concursos com 289 postos vagos. Entre os nacionais, há dois certames abertos para 1.402 oportunidades. Há ainda 19 seleções para outras regiões com 2.113 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 120 oportunidades. Os institutos federais oferecem dois concursos e 333 postos vagos.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO (FUNPRESP-JUD)

Inscrições do dia 13 de setembro a 21 de outubro às 23h59 no site: https://bit.ly/3kiRvk9 . Concurso com 10 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para nível superior para analista de investimentos (3), analista de conformidade (1), analista de tecnologia de informação - infraestrutura e tecnologia (1), analista de tecnologia de informação - desenvolvimento de sistemas (1), atuário, advogado, analista - seguridade (2), analista - gestão de pessoas (1), analista - administração e finanças (1), analista - secretário exclusivo, analista - contabilidade, analista - comunicação e marketing - comunicação, e analista - comunicação e marketing - publicidade e propaganda. Salários: entre R$6.558,63 a R$8.204,82. Taxa de inscrição: R$55 a R$69.

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (SEEDF)

Inscrições de 18 de outubro até o dia 10 de novembro no site http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/seedf_2021.aspx . Concurso com 1.631 vagas para professor substituto temporário para integrar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Salários: entre R$ 1.929,43 e R$ 3.858,87. Taxa de inscrição: entre R$ 20,40 e R$ 49,50.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (HUB)

Inscrições de 20 de outubro a 8 de novembro no site https://enare.ebserh.gov.br/ . Prova de residência com 124 vagas. A seleção ocorrerá em diversos estados: Feria de Santana (BA), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Uberlândia (MG), Caratinga (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Dourados (MS), Sinop (MT), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Londrina (PR), Nova Iguaçu (RJ), Passo Fundo (RS), Pelotas (RS) Bauru (SP), São Carlos (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP), Araguaína (TO), Petrolina (PE) e Joinville (SC).



NACIONAIS

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 11 de outubro no site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21 . Concurso com 1.400 vagas para os cargos de nível médio e superior. Salário: R$3.726,73 a R$12.769,80. Taxa: entre R$180,00 e R$250,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Inscrições até 27 de outubro no site: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/ . Concurso com 2 vagas para professor para início imediato. Salário: entre R$ 1.972,30 e R$ 2.658,48. Taxa: R$ 89,20.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA)

Inscrições até 15 de outubro no link http://www.goinfra.go.gov.br/processo-seletivo/234 . Concurso com 35 vagas para analista de finanças e controle (4); analista patrimonial (1); analista de recursos humanos (2); analista de tecnologia da informação (2); analista administrativo (4); analista de transporte (1); analista correcional (2); direito (5); analista sênior (8); analista de cálculo (1); analista de recursos de trânsito (2); analista administrativo aeródromo (1); e governança corporativa (2). Salário: R$ 4.665,82. Taxa: não há.



PREFEITURA RIO VERDE (GO)

Inscrições até 27 de outubro no site: www.unirv.edu.br/paginas.php?id=285 . Concurso com 139 vagas para provimento imediato e 417 vagas para cadastro reserva para níveis fundamental, médio e superior nas áreas jurídica, administrativa e outras: almoxarife (8) - nível fundamental, coveiro (4) - nível fundamental, cozinheiro (40) - nível fundamental, motorista (80) - nível fundamental, telefonista (100) - nível fundamental, auxiliar administrativo (320) - nível médio, procurador jurídico (4) nível superior. Salários: entre R$ 1.100,00 a R$ 14.000,00. Taxa: entre R$ 110 e R$210.



PREFEITURA DE CHAPADÃO DO SUL (DPE-MS)

Inscrições até 29 de outubro, no endereço Rua Dezoito, nº 876, Centro. Concurso com 25 vagas para terapeuta ocupacional (1); técnico de enfermagem (10); técnico em radiologia (1); técnico em imobilização ortopédica (1); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de farmácia (1); recepcionista (5); auxiliar de serviços operacionais i - limpeza (5) e cozinheiro. Salário: entre R$ R$ 1.029,15 e R$ 4.273,18. Taxa: R$ 250.



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (MT)

Inscrições até 30 de outubro no link https://selecon.com.br/concursos/pmvg-sme-2021-mt/ . Concurso com 955 vagas para níveis médio e superior: agente administrativo (25) - nível médio; técnico de manutenção e segurança da infraestrutura escolar (90) - nível médio, técnico de manutenção da infraestrutura e higienização escolar (140) - nível médio; técnico em nutrição escolar (merendeira) (85) - nível médio; transporte escolar (5) - nível médio; técnico de desenvolvimento educacional especializado (80) - nível médio; e técnico de desenvolvimento infantil (180) - nível médio; professor pedagogo (350) - nível superior. Salários: entre R$ R$ 1.231,88 e R$ 2.164,70. Taxa: entre R$ 35 e $ 40.



SANESUL (MS)

Inscrições até 11 de novembro no site: https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=282 . Concurso com 74 vagas para técnico em agrimensura (1); técnico em análise e tratamento (6 vagas imediatas e 7 para cadastro reserva); técnico em automação (1); técnico em edificações (4); técnico em enfermagem do trabalho (cadastro reserva); técnico em manutenção eletromecânica (8 vagas imediatas e 4 para cadastro reserva); técnico em recursos humanos (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em tecnologia da informação (1); administrador (1), advogado (1), analista de tecnologia da informação (2), biólogo (1), contador (2), economista (1), engenheiro civil (2), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), engenheiro sanitarista ambiental (1), jornalista (1), médico do trabalho (1), psicólogo (1), químico (1) e tecnólogo em saneamento ambiental (6 vagas imediatas e 1 para cadastro reserva). Salário: R$ 1.606,13 e R$ 6.337,67. Taxa: entre R$ 80,00 e R$ 100,00.



DEFENSORIA PÚBLICA DO MATO GROSSO DO SUL (DPE-MS)

Inscrições até 18 de novembro no site: conhecimento.fgv.br/concursos/dpgems21 . Concurso com 7 vagas para defensor público do estado do Mato Grosso do Sul. Salário: R$ 28.884,20.Taxa: R$ 250.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS

Inscrições até 29 de novembro no site: www.cs.ufg.br . Concurso com 95 vagas imediatas para o cargo de Analista Judiciário, sendo 46 para a área "Apoio Judiciário e Administrativo" e 49 para a área "Judiciária". Salário: entre R$ 3.833,88 e R$ 4.259,86. Taxa: entre R$115 e R$127,70.

CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 6ª REGIÃO

Inscrições até 13 de outubro no site: http://www.quadrix.org.br . Concurso com 115 vagas, sendo 4 imediatas e 111 cadastro reserva, para: auxiliar de serviços gerais (nível fundamental); agente fiscal, assistente administrativo e auxiliar administrativo (médio); assistente contábil/financeiro (técnico); e fiscal biólogo (superior). Salários entre: R$ 1.100 a 4.770. Taxa de inscrição: R$ 30 para cargo nível médio, R$ 50 para cargo nível médio e R$ 55 para cargo nível superior.



CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DE SANTA CATARINA

Inscrições até 17 de outubro no site:https://www.ufmg.br/copeve/site_novo/?pagina=1 . Concurso com 5 vagas imediatas e 125 vagas para cadastro reserva para assistente administrativo júnior (3 vagas imediatas e 67 cadastro reserva); fiscal júnior (2 vagas imediatas e 58 para cadastro reserva). Salário: entre R$ 1.486,92 e R$ 3.377. Taxa: entre R$ 48 e R$ 55.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ (CRF-PI)

Inscrições até 22 de outubro no site www.consulpam.com.br . Concurso com 4 vagas para assistente administrativo e farmacêutico fiscal. Salários: entre R$ 1.879,50 e R$ 5.000. Taxa de inscrição: entre R$ 27,44 a R$ 49,98.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 24 de outubro no site: http://www.iades.com.br . Concurso com vagas para Arquiteto e Urbanista (1 vaga + 20 vagas para cadastro reserva. Advogado (20 vagas para cadastro reserva); Analista de Comunicação (20 vagas para cadastro reserva); Contador (20 vagas para cadastro reserva); Profissional de Suporte Técnico (4 vagas + 80 vagas para cadastro reserva).Salários entre R$ 1.814,72 e R$ 6.600,00. Taxa: entre R$ 73,00 e R$90,00.



LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (SP)

Inscrições até 12 de outubro no link https://www.klcconcursos.com.br/?pag=mco&id=394 . Concurso com 13 vagas para níveis fundamental e médio para auxiliar administrativo (1) - nível fundamental; escriturário (1) - nível fundamental; inspetor de alunos (1) - nível fundamental; merendeira (1) - nível fundamental; pajem (1) - nível fundamental; pintor (1) - nível fundamental serralheiro serviços gerais feminino (1) - nível fundamental; serviços gerais masculino (1) - nível fundamental; vigia (1) - nível fundamental; fiscal (1) - nível médio; assistente administrativo (1) - nível médio; técnico em informática (1) - nível técnico. Salários: entre R$ R$ 1.231,88 e R$ 2.164,70. Taxa: R$ 40 para nível fundamental e R$ 50 para níveis médio e técnico.



PREFEITURA VÁRZEA NOVA (BA)

Inscrições até 13 de outubro no site:https://www.idcap.org.br/informacoes/50/ . Concurso com 217 vagas para auxiliar de serviços gerais (17); coveiro (1); gari (1 vaga imediata e 10 para cadastro reserva); jardineiro (3); motorista – categoria “B” (2); motorista – categoria “D” ou “E” (4 vagas imediatas e 2 para cadastros reserva); operador de máquinas pesadas “D” (2); pedreiro: (3); agente administrativo (6 vagas imediatas e 5 para cadastro reserva); auxiliar de saúde bucal (2); agente comunitário de saúde (5 vagas imediatas e 3 para cadastro reserva); agente de endemias (5 vagas imediatas e 2 para cadastro reserva); cuidador de crianças especiais (10 vagas imediatas e 3 para cadastro reserva); cozinheiro (2 vagas imediatas e 2 para cadastro reserva); eletricista (1 vaga imediata e 1 para cadastro reserva); fiscal sanitarista (1); fiscal de meio ambiente (1 vaga imediata e 1 para cadastro reserva); monitor de creche (3 vagas imediatas e 3 para cadastro reserva); operador de sistema (2); professor n-i (4 vagas imediatas e 4 para cadastro reserva); recepcionista (2); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (10 vagas imediatas e 3 para cadastro reserva); técnico em meio ambiente (1 vaga imediata e 1 para cadastro reserva); assessor jurídico (1); assistente social (3 vagas imediatas e 2 para cadastro reserva);

bibliotecário (2); enfermeiro (2 vagas imediatas e 1 para cadastro reserva); enfermeiro psf: (1 vaga imediata e 2 para cadastro reserva); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1 vaga imediata e 1 para cadastro reserva); fisioterapeuta (1 vaga imediata e 1 cadastro reserva); fonoaudiólogo (1); médico psf (3 vagas imediatas e 2 para cadastro reserva); nutricionista (2 vagas imediatas e 1 cadastro reserva); odontólogo psf (1 vaga imediata e 1 cadastro reserva); professor educação infantil (9 vagas imediatas e 5 cadastros reserva); professor fundamental (10 vagas imediatas e 6 cadastros reserva); professor de língua portuguesa (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva) professor de matemática (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva); professor de história (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva); professor de geografia (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva); professor de ciências (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva); professor de educação artística (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva); professor de língua inglesa (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva); professor de educação física: (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva); pedagogo (3 vagas imediatas e 1 cadastro reserva); professor de libras (1 vaga imediata e 1 cadastro reserva); psicopedagogo (1 vaga imediata e 2 cadastros reserva); psicólogo (3 vagas imediatas e 1 cadastro reserva). Salários: entre R$ 1.100 e R$4.800. Taxa: entre R$60 e R$100.



PREFEITURA DE OURO BRANCO - MG

Inscrições até 13 de outubro no site: https://bit.ly/3zcKVjd . Concurso com 14 vagas de nível médio e nível superior para fiscal municipal (6), técnico em contabilidade (3) e auditor fiscal tributário (5). Salários entre: R$ 1.397,91 e R$ 4.392,28. Taxa de inscrição: R$60 para cargos nível médio e R$ 100 para cargo nível superior.



PREFEITURA DE LUZ - MG

Inscrições até 13 de outubro no site: https://bit.ly/3kdu7nV . Concurso com 90 vagas para nível fundamental, nível médio, nível técnico e nível superior: coveiro (1); assistente de serviços urbanos I - motorista (6); assistente de serviços urbanos I - operador de trator pneu (1); assistente de serviços urbanos I - pedreiro (1); assistente de serviços urbanos II - operador de máquina pesada (1); assistente de serviços urbanos III - operador de trator de esteira (1); auxiliar de serviços urbanos I - ajudante de caminhão (2); auxiliar de serviços urbanos I - ajudante de operador de máquina (1); auxiliar de serviços urbanos I - faxineira (3);agente comunitário de estratégia de saúde da família (3); agente de saúde 3 - agente de combate às endemias (1); agente fiscal de saúde - fiscal sanitário (1); assistente administrativo (3); assistente administrativo - entrevistador/digitador de programas sociais (1); cirurgião dentista de estratégia de saúde da família; enfermeiro de estratégia de saúde da família (1); médico de estratégia de saúde da família (1); procurador (1); professor da educação básica 2 - PEB 2 - ensino religioso (1); técnico superior da educação básica - nutricionista (1); técnico superior de saúde 2 - enfermeiro (1); técnico superior de saúde 2 - farmacêutico (1); técnico superior de saúde 2 - fisioterapeuta (1); entre outros. Salários entre: R$1.100 a R$12.535,54. Taxa de inscrição: R$45 para cargos de níveis fundamental e médio e R$75 para os cargos de nível superior.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ (PA)

Inscrições até 13 de outubro no site: https://www.fundacaocetap.com.br/informacoes/139/ . Concurso com 36 vagas: assistente de procuradoria (5); assistente de procuradoria - informática (6);

assistente de procuradoria - contabilidade (1); técnico de procuradoria - administração (1); técnico de procuradoria - biblioteconomia (1); técnico de procuradoria – ciências contábeis (3); técnico de procuradoria – direito (14); técnico de procuradoria – informática (3); técnico de procuradoria – matemática / estatística / economia (01); técnico de procuradoria – técnico em gestão de procuradoria (1). Salário: R$ 1.257,30 e R$ 3.238,47. Taxa: entre R$ 48 e R$ 59,99.



POLÍCIA PENAL DE ALAGOAS (PP-AL)

Inscrições até 15 de outubro no site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/seris_al_21 . Concurso com 300 vagas para agente penitenciário. Salário: R$ 3.800. Taxa: R$ 95.



PREFEITURA DE PAULÍNIA (SP)

Inscrições até 18 de outubro no link https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmp21/001 . Concurso com 124 vagas para Agente de Apoio Operacional (1); Auxiliar de Apoio Administrativo (1); Auxiliar de Educação Infantil (1); Monitor (1); Motorista (2); Salva Vidas (1); Agente de Apoio Administrativo (1); Auxiliar de Enfermagem (1); Auxiliar Odontológico (1); Fiscal Sanitário (1); Guarda Patrimonial (1); Técnico de Análises Clínicas (1); Técnico de Enfermagem (4); Técnico de Radiologia (1); Técnico de Saúde Bucal; Advogado do CREAS (1); Analista Clínico (1); Assistente Social (5); Auditor Fiscal Tributário (1); Biólogo; Cirurgião Dentista Plantonista (3); Cirurgião Dentista Plantonista - Especialista em Cirurgia, Traumatologia Buco-maxilofacial; Cirurgião Dentista Plantonista - Especialista em necessidades especiais; Cirurgião Dentista Plantonista - Especialista Endodontia; Coordenador Pedagógico (1); Diretor de Unidade Escolar (1); Educador Desportivo (1); Enfermeiro (5); Engenheiro - Civil (1); Engenheiro - Elétrico; Engenheiro - Mecânico; Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Plantonista - Emergencista (3); Médico Plantonista - Geriatra (3); Médico Plantonista - Psiquiatra (3); Médico Plantonista - Sanitarista (1); Nutricionista (1); Orientador Social (5); Professor Educação Básica I (50); Professor Educação Básica II - Arte (1); Professor Educação Básica II - Biologia; Professor Educação Básica II - Ciências (1); Professor Educação Básica II - Educação Especial (1); Professor Educação Básica II - Educação Física (1); Professor Educação Básica II - Enfermagem; Professor Educação Básica II - Filosofia (1); Professor Educação Básica II - Física; Professor Educação Básica II - Geografia (1); Professor Educação Básica II - História (1); Professor Educação Básica II - Informática; Professor Educação Básica II - Inglês (1); Professor Educação Básica II - Matemática (1); Professor Educação Básica II - Português (1); Professor Educação Básica II - Química; Professor Educação Básica II - Sociologia; Psicólogo (3); Supervisor Educacional (1); Terapeuta Ocupacional (1) e Veterinário (1). Salários: entre R$ 4.533,51 e R$ 11.993,67. Taxa: entre R$ 60 e R$ 115.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS (DPE-AM)

Inscrições até 22 de outubro no link www.concursosfcc.com.br . Concurso com 5 vagas para classe inicial da carreira de defensor público. Salário: R$ 14.600,30. Taxa: R$ 280.



CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA PARAÍBA (CBMPB)

Inscrições até 22 de outubro no link https://www.bombeiros.pb.gov.br . Concurso com 12 vagas para formação de cadete. Salário: entre R$ 3.124,23 e R$ 7.791,20. Taxa: R$ 70.



PREFEITURA DE TAUBATÉ (SP)

Inscrições até 27 de outubro no site: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/ . Concurso com 74 vagas para professor de educação infantil (7);professor III (17); professor de língua portuguesa (4); professor de matemática (4); professor de língua inglesa (1); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de ensino religioso (1); professor de educação física (1); professor de ciências (3) e professor de educação especial (3). Salário: R$ 2.144,63. Taxa: R$ 78.



PREFEITURA VÁRZEA GRANDE (MT)

Inscrições de 28 de setembro a 31 de outubro no link www.selecon.org.br . Concurso com 955 vagas para níveis técnico e superior para agente administrativo (25) - nível médio; técnico de manutenção e segurança da infraestrutura escolar (90) - nível médio; técnico de manutenção da infraestrutura e higienização escolar (140) - nível médio; merendeira (85) - nível médio; transporte escolar (5) - nível médio; técnico de desenvolvimento educacional especializado (80) - nível médio; técnico de desenvolvimento infantil (180) - nível médio; professor pedagogo (350) e cadastro reserva para professor de matemática, professor de história, professor de geografia, professor de ciências, professor de educação física, professor de letras/ língua estrangeira e professor de artes. Salários: entre R$ R$ 1.231,88 e R$ 2.164,70. Taxa: R$ 35 para nível técnico e R$ 40 para superior.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (PGE CE)

Inscrições até 4 de novembro no site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_ce_21_procurador Concurso com 8 vagas para procurador do estado classe C. Salário: R$ 20.569,31. Taxa: 150.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Inscrições de 4 de outubro a 04 de novembro no site: https://bit.ly/3mybuwA . Concurso com 27 vagas para oficial judiciário (21); analista judiciário (1); analista judiciário (2); analista judiciário (1); oficial judiciário (1); oficial judiciário (1). Salário: entre 2.986,57 a R$ 4.677,09. Taxa: entre R$70 e R$90.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP)

Inscrições até 4 de novembro no site www.fgv.br/fgvconhecimento/concursos/tjap21 . Concurso com 11 vagas para juiz substituto. Salário: R$ 30.404,40. Taxa: R$ 304.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA (Sefaz SC)

Inscrições até 10 de novembro no site https://www.concursosfcc.com.br/concursos/sefsc121/index.html . Concurso com 58 vagas para analista da receita estadual IV. Salário: R$ 4.203,97. Taxa de inscrição: R$ 150.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (FUNCEL PA)

Inscrições até 8 de novembro no site http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/funcel2021.aspx . Concurso com 66 vagas para agente de serviços administrativos (31); assistente social (6); bibliotecário (6); educador físico (11); pedagogo (6) e psicólogo (6). Salários: entre R$ 1.430,85 e R$ 5.266,57. Taxa de inscrição: entre R$ 58 e R$ 68.



DEFENSORIA PÚBLICA DO MATO GROSSO DO SUL - MS

Inscrições de 13 de setembro a 18 de novembro no site: https://bit.ly/3kfpZU . Concurso com sete vagas para provimento inicial e ainda cadastro reserva de nível superior para defensor público substituto. Salários de até: R$ 28.884,20. Taxa de inscrição: R$ 250.



PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL (MG)

Inscrições de do dia 25 de outubro até o dia 25 de novembro no site: https://bit.ly/3jiidbT . Concurso com 43 vagas, para Controlador de frotas e patrimônio (1); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem (2); monitor de informática (1); técnico em radiologia (1); fiscal de vigilância sanitária (1); mecânico (1); oficial de manutenção e reparo (1); operador de máquinas (1); vigia desarmado (1); limpeza interna (2); limpeza pesada (2); coveiro (1); gari (4); auxiliar administrativo (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar em saúde bucal (1); assistente social (1); enfermeiro (1); enfermeiro do psf (1); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); médico do psf (2); ginecologista/obstetra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); técnico superior em informática (01). Salário: entre R$ 1.100 a R$ 10.000. Taxa: entre R$ 40 a R$ 90.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS (MG)

Inscrições até 9 de dezembro no site: www.concursos.idesul.org.br . Concurso com 53 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior: auxiliar de serviços gerais (6) - nível fundamental, operário (7) - nível fundamental, auxiliar administrativo (6) - nível fundamental e médio, motorista (1) - nível fundamental, motorista de veículo pesado (4) - nível fundamental, operador de máquinas pesadas (2) - nível fundamental, tratorista (1) - nível fundamental, auxiliar de saúde animal (1) - nível fundamental, auxiliar de enfermagem (6) - nível técnico, auxiliar odontológico (1) - nível técnico, agrônomo (1) - nível superior, assistente social (1) - nível superior, cirurgião dentista (1) - nível superior, enfermeiro (2) - nível superior, médico(1) - nível superior, nutricionista (1) - nível superior, professor de ensino municipal (1) - nível superior, professor de artes (1) - nível superior, professor de biologia (1) - nível superior, professor de educação física (1) - nível superior, psicólogo(1) - nível superior, supervisor de ensino municipal (1) - nível superior. Salários: entre R$ 1.100 e R$ 12.536,68. Taxas: R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para níveis médio e técnico e R$120 para nível superior.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)

Inscrições até 13 de outubro no site: https://bit.ly/39bscKs . Concurso com 26 vagas para professor do magistério superior nas áreas de ciência biológicas (5), engenharia química (5), arquivologia (5), ciências exatas e da terra (6) e medicina (5). Salários: entre R$3.600 a R$11.800,12. Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 190.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (SC)

Inscrições até 14 de outubro no site: https://bit.ly/2YkZynP . Concurso com 7 vagas, sendo uma para candidatos com deficiência e uma para candidatos negros, para Professor da Carreira do Magistério Superior para o quadro permanente do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS) do campus de Araranguá. Salário entre R$2.688,95 e R$10.074,18. Taxa: R$383,71, para Professor Adjunto A/DE e R$ 91,63 para Professor Auxiliar.Edital: Nº 69, DDP de 25 de agosto de 2021.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 17 de outubro no site: www.enf.ufmg.br . Concurso com duas vagas para enfermagem. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 18 de outubro no site:https://www.ufmg.br/copeve/site_novo/?pagina=1 . Concurso com 15 vagas para assistente em administração (5); técnico em Tecnologia da Informação (6); arqueólogo (1); bibliotecário-documentalista (2); médico clínica médica (1). Salário: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66.Taxa: entre R$ 90,00 e R$ 135,00.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 6 de novembro pelo e-mail: dact@farmacia.ufmg.br . Concurso com uma vaga para professor de parasitologia clínica. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 216. Edital: https://bit.ly/EdiUFMG



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 18 de novembro no site: http://www.concurso.ufrpe.br/ . Concurso com 13 vagas: arquitetura e organização de computadores/tópicos avançados em arquitetura e organização de computadores (1); filosofia/introdução à filosofia (1); oceanografia abiótica/gestão de recursos aquáticos (1); administração/administração aplicada/empreendedorismo/administração rural (1); administração geral (1); modelagem e desenvolvimento de sistemas de informação (2); entomologia agrícola (1); economia política e história econômica/economia rural/métodos quantitativos e economia matemática (1); citologia/histologia (1); literaturas de língua portuguesa com ênfase em literatura brasileira e na África Lusófona - Literatura Angolana, Literatura Moçambicana, Literatura de Cabo Verde, Literatura de São Tomé e Príncipe, Literatura de Guiné-Bissau (1); Geotecnia (1) e história do Brasil/história e cultura indígena africana (1). Salários: até té R$ 9.600,92. Taxa: entre R$ 130 e R$ 190.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições a partir do dia 23 de novembro até o dia 23 de dezembro no link concurso.uemg.br . Concurso com 56 vagas para professor em diversas áreas, para doutor, mestre ou especialista. Salários: entre R$ 1.366,48 e R$ 6.804,01, a julgar pela jornada de trabalho de 20h ou 40h e titularidade do professor. Taxas: entre R$ 40,00 e R$ 300,00. Edital: EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO UEMG Nº. 01/2021



INSTITUTOS

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ACRE (ISE AC)

Inscrições até 8 de novembro no site: https://ww2.ibade.org.br/Home/Concursos . Concurso com 322 vagas para agente socioeducativo masculino (187); agente socioeducativo feminino (70); técnico auxiliar administrativo (7); motorista (12); técnico de informática (3); assistente social (21); psicólogo (22). Salários: entre R$ 2.326,95 e R$ 3.908,22. Taxas: entre R$ 35 e R$46.



INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA

Inscrições até 30 de novembro no site: http://www.iades.com.br . Concurso com 11 vagas, sendo: Anestesiologia (2); Clínica Médica (3); Otorrinolaringologia (1); Radiologia e Diagnóstico por Imagem (2); Medicina Intensiva (1); Cardiologia (1);Neonatologia (1). Salário: não informado. Taxa: R$250