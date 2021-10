Agências e empresas oferecem 394 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

EMPREGO

CARGO VAGAS SALARIO

AÇOUGUEIRO 6 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.780 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 8 R$ 1.130 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.155 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 6 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 1 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 25 (POR DIA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 11 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.280 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE DOBRADOR (METAIS) 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 5 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 4 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 ENTRE R$ 1.180 E R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COLORISTA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CONFERENTE DE LOGÍSTICA 3 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 16 ENTRE R$ 1.310 E R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

CUMIM 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 3 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO 3 R$ 3.355,65 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.290 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 8 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 8 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

GUARDADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.407,69 + BENEFÍCIOS

IMPRESSOR SERIGRÁFICO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SOM E ACESSORIOS DE VEICULOS 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 2 R$ 1.848 + BENEFÍCIOS

MANICURE 4 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE BICICLETAS 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE GERADOR 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 2 R$ 1.678 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 5 ENTRE R$ 1.678 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MÉDICO VETERINÁRIO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS DE AÇO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÁRMORE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 3 ENTRE R$ 1.500 E R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ADEGAS 6 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CALDEIRA 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 20 R$ 1.588 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 ENTRE R$ 1.800 E R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE CASAS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

POLIDOR DE METAIS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 2450 (POR SEMANA)

SERRALHEIRO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 1 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

SOMMELIER 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 3 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 50 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 37 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VISTORIADOR DE RISCO DE AUTO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CHANCES DE TRAINEE



>>CBMM

LIDERANÇA

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2022 da CBMM. A iniciativa selecionará jovens talentos para um ciclo de desenvolvimento fast-track com duração de um ano, com foco em aprimorar capacidades de liderança, gestão e inovação. Os profissionais interessados podem se candidatar às vagas até 31 de outubro, através do site cbmm.across.jobs .

>> BK BRASIL

PROGRAMA 2022

A BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes no País, iniciou a seleção para o Programa de Trainee 2022. O programa, intitulado ‘Uma carreira de sucesso para você devorar’, busca encontrar profissionais que desejam crescer em uma jornada de desenvolvimento, autonomia e criatividade, com o intuito de construir um plano de carreira dentro da companhia no Brasil. Em parceria com a Cia. de Talentos, o programa ficará com as inscrições abertas até 21 de outubro no site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/Traineebkepopeyes2022 .

>> PEPSICO

NEX GEN

A PepsiCo está com inscrições abertas para seu programa de Trainee Next Gen, com 12 vagas disponíveis e processo seletivo totalmente online para as áreas de recursos humanos, marketing, operações, finanças e vendas. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de outubro via chatbot com vídeos e interações divertidas sobre a PepsiCo por meio do site da 99jobs: shorturl.at/uCKS3 .

>>GERDAU

AÇO

Estão abertas as inscrições, até 13 de outubro, para o G.Future — Talentos de Aço Gerdau 2022, programa de trainee da Gerdau. Ao todo, são 221 oportunidades em todo o Brasil, o maior de toda a história da companhia, com foco para dois perfis: Trainee e o Trainee Expert. O primeiro busca profissionais formados entre dezembro de 2018 e junho de 2021 ou previsão de conclusão até dezembro de 2021, dispensando experiência. O Trainees Expert é indicado para formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, com experiência na área escolhida. Increva-se: https://gerdaugfuture.ciadetalentos.com.br/ .

>> NITRO

TRAINEE

O Grupo Nitro está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022. Podem participar estudantes de todos os cursos de graduação formandos em 2021 ou formados a partir de dezembro de 2019, com inglês avançado e disponibilidade para viagens. As vagas são para atuar na unidade localizada em São Paulo. A empresa oferece salário compatível com o mercado, plano de desenvolvimento de carreira, assistência médica e odontológica, plano de previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida em grupo, vale alimentação ou refeição, estacionamento, Programa PAE (Apoio Social, Psicológico. Jurídico e Financeiro) e centro de lazer (academia, quadra poliesportiva). As inscrições vão até 21 de outubro: https://www.nitroquimica.com.br/ .

>> TIM

NEGROS

Estão abertas as inscrições para a nova turma do Programa de Estágio da TIM que tem como uma das premissas, a valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador. A operadora oferece 165 vagas em diferentes regiões do país, mantendo a meta de preencher metade delas com pessoas negras. Inscrições até 18 de outubro no site: shorturl.at/lmrFZ .

>> VERNALHA PEREIRA

O Programa de Trainee 2021 do Vernalha Pereira, escritório de advocacia, está com inscrições abertas até 17/10. Este ano com parceria com o Instituto Ser + de São Paulo para impulsionar a inclusão de jovens autodeclarados negros e todo processo realizado em formato de Gamification. O Programa tem por objetivo aprimorar o processo de seleção do escritório, por meio da contratação de jovens talentos, que terão oportunidade de integrar as áreas de atuação do escritório, além de contribuir com novas ideias e percepções. Inscreva-se: https://trainee.vernalhapereira.com.br/ .

>> PROGRAM

FORMAÇÕES DIVERSAS

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do EDP Trainee Program. Presente em 22 países e em quatro continentes, a EDP busca perfis de todas as áreas de formação para escrever sua história em busca de se tornar uma Empresa 100% verde até 2030. Ao fim do programa, os trainees selecionados podem integrar o quadro de colaboradores da Companhia. As candidaturas podem ser feitas até 24 de outubro: https://www.edp.com/en .

>> AZUL

QUALQUER ÁREA

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee 2022 da Azul. São cerca de 15 vagas abertas para candidatos com formação superior em qualquer área de atuação para início em janeiro de 2022. Os interessados poderão se inscrever até 19 de outubro por meio do site https://www.voeazul.com.br/trainee

CHANCES DE EMPREGO





>> BLING

DESENVOLVEDOR

O Bling e a Pagcerto , empresas do Grupo Locaweb, anunciam a abertura de cinco vagas para home office. O Bling procura desenvolvedor fullstack e UX designer sênior, enquanto que a pagcerto está com duas vagas abertas para analista de sistemas e uma para analista de testes - essas oportunidades estão disponíveis para todo o Brasil. Inscreva-se: https://www.bling.com.br/trabalhe-conosco .

>> CAREFY

DESENVOLVEDOR

Premiada duas vezes no ranking Top 10 HealthTechs da 100 Open Startups, em 2019 e 2020, e em primeiro lugar no Healthcare Innovation Show de 2017, a Carefy, uma empresa de gestão e monitoramento de internações tem oportunidade aberta para desenvolvedor Web Pleno Full Stack. A startup busca profissionais responsáveis, pró-ativos e focados em metas. Inscreva-se: https://www.linkedin.com/jobs/view/2716759062/?refId=qGTYYwDSTpuP/Z3EJ80+cg== .

>> DGS BRASIL

ANALISTA, CONSULTOR E GERENTE

A multinacional pertencente ao Grupo Dedalus está com oportunidades disponíveis para contratação imediata. Os cargos disponíveis na multinacional são: analista de sistemas (DELPHI); consultor(a) de pré-vendas; gerente de projetos de R&D. Inscreva-se: https://www.dedalusgroup.com.br/carreira-dgs-brasil-grupo-dedalus/ .

>> ENotas

TECNOLOGIA E RELACIONAMENTO

A eNotas, única solução tecnológica do mercado que automatiza 100% do fluxo de emissão de notas fiscais eletrônicas em qualquer cidade do Brasil, anuncia vagas nas áreas de tecnologia e relacionamento com o cliente. No time de relacionamento com cliente, a empresa possui posições abertas para analista de suporte técnico, já no time de engenharia de software, a empresa está constantemente em busca de novos talentos para as posições de desenvolvimento sênior. Inscreva-se: https://enotas.com.br/jobs/

>> EUREKKA

DEVELOPER E CIENTISTA

A Eurekka, hub de startups e scale-ups focada em saúde e bem-estar, está com duas oportunidades em aberto para: developer experiente e cientista de dados. Os salários são compatíveis com o mercado e dependem do nível de experiência. A seleção é feita através de um formulário: https://bit.ly/3mz1AJx .

>> NILO SAÚDE

DIVERSAS ÁREAS

A Nilo Saúde é healthtech especializada na oferta de software para gestão de relacionamento e cuidado ao paciente. A startup busca novos colaboradores para continuar construindo futuro para a área da saúde. As oportunidades são para os setores de: design e produto; engenharia da computação; vendas; pessoas; implementation success manager e cuidado. Inscreva-se: https://bit.ly/3FpwkFn .

>> VIDIA

MARKETING

A plataforma digital de pacotes cirúrgicos está com oportunidades disponíveis para contratação imediata. A empresa busca profissionais com requisitos como: gostar de trabalhar em um ambiente dinâmico, valorizar diferenças e conseguir atuar no nível estratégico e no tático. As duas posições que estão em aberto são para a área de marketing. O regime de contratação da Vidia é PJ com vantagens extras como: VR, 13º salário, Férias, Plano de Saúde, Home Office e política de folgas. Para os interessados, a seleção é feita através do email: oportunidade@souvidia.com.

>> VIGILANTES DO SONO

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

O Vigilantes do Sono é um programa digital voltado para melhorar a qualidade do sono, por meio de um aplicativo, ele ajuda as pessoas a dormirem melhor com mudanças de hábitos. A empresa está contratando profissionais para a área de representação comercial. O candidato pode escrever um e-mail para careers@vigilantesdosono.com com assunto [Representante Comercial].

>> CLICKSIGN

DESENVOLVEDORES

Com quase 30 posições abertas, A Clicksign foi a primeira plataforma de assinatura eletrônica de documentos no Brasil e está em busca de profissionais de tecnologia para reforçar o seu time. Desenvolvedores, especialistas em segurança da informação, UX e engenheiro de dados são apenas algumas das posições abertas. Inscreva-se: https://cubo.network/jobs .

>> ALUMIA

EDUCAÇÃO E VENDAS

A Alumia, startup que apoia instituições de ensino superior a serem suas melhores versões digitais, está com posições na área de educação e vendas. Na primeira, há vaga para tutoria e supervisão acadêmica; na segunda, consultor, representante e coordenação de vendas. Inscreva-se: https://cubo.network/jobs .

>> INSIDER

CRM E PERFORMANCE

A Insider oferece em uma única plataforma uma segmentação avançada dos usuários online, usando IA e machine learning. Deste modo, a startup ajuda os marketeiros no mundo todo a personalizar a experiência dos usuários e otimizar o funil todo, desde a aquisição até a fidelização. Na área de marketing, eles procuram CRM e performance. Também há vagas de coordenador de Customer experience, designer, recrutador, entre outras. Inscreva-se: https://cubo.network/jobs .

>> LOOQBOX

TECNOLOGIA

Com uma solução para consulta de dados e indicadores internos das empresas, a Looqbox tem posições abertas para especialistas da área de tecnologia, como desenvolvedor backend, engenheiro de dados e devOPS, e representantes para a área de vendas. Inscreva-se: https://cubo.network/jobs .

>> KINVO

HOME OFFICE

Com sede em Salvador, o aplicativo Kinvo está com vagas para desenvolvedor back-end - Python, desenvolvedor back-end - C#, product owner e social media. As oportunidades são para trabalhar no modelo home office, com jornadas diárias de 8 horas, de segunda a sexta-feira. A empresa oferece assistência médica e cartão com benefício flexível para os colaboradores. Também há vaga para estágio em back end - C# e em CRM, com jornada de seis horas diárias. Os interessados devem realizar as inscrições pelo link https://kinvo.abler.com.br/#lista-vacancy .

>> UP CONSÓRCIOS

CONSULTOR DE INSIDE SALES

O UP Consórcios, que fica em Santana de Parnaíba (SP), está com quatro vagas para consultor de inside sales, esquema home office. Os currículos podem ser cadastrados diretamente no site: https://www.upconsorcios.com.br/up-contrata .

>> ILEGRA

20 VAGAS

A ilegra, empresa global com escritórios em Porto Alegre, São Paulo, Miami e Lisboa, está com mais de 20 vagas abertas, entre efetivos e estagiários, para trabalho remoto ou presencial. São oportunidades para as áreas de desenvolvimento, digital design e inovação, recursos humanos, entre outras. Para mais informações, as vagas estão cadastradas no link https://ilegra.gupy.io/ .

>> GOFIND

DIVERSAS VAGAS

A startup catarinense de Joinville Gofind está com cinco vagas abertas para analista de sucesso do cliente - suporte, front-end developer (Junior/Pleno), back-end developer (Pleno/Sênior), CSM - gestão de clientes e estágio na área comercial. Os interessados podem se candidatar no link https://www.gofind.online/trabalhe-conosco .

>> LOGTECH CARGON

OPERACIONAL E FINACEIRO

A logtech CargOn, com sede em Curitiba (PR), está com três vagas para atuar no modelo de trabalho híbrido, remoto e presencial, pelo regime CLT, com benefícios. São duas vagas para operacional e uma para financeiro. Os interessados podem se candidatar pelo e-mail vagas@cargon.com.br

>> VIASOFT

DESENVOLVEDOR

A Viasoft, localizada em Pato Branco (PR), está com 30 vagas para desenvolvedor Pleno e Sênior, nas linguagens Delphi e Java, para trabalhar presencialmente ou home office. O currículo pode ser enviado pelo site https://www.viasoft.com.br/vagas , onde também é possível ter mais informações sobre as oportunidades.

>> NINDUU

DESENVOLVEDOR

A Niduu está com 10 vagas abertas para desenvolvedor back-end (Júnior, Pleno e Sênior), desenvolvedor front-end (Júnior, Pleno e Sênior), desenvolvedor mobile (Júnior, Pleno e Sênior) e designer UX/UI. Para se candidatar, acesse o link https://niduu.gupy.io/ .

>> MAGIS5

ANALISTA

O Magis5 com sede em Rio Claro, no interior de São Paulo, está com quatro vagas abertas, sendo três para o time de desenvolvimento, para os cargos de analista de desenvolvimento de software, analista QA e analista funcional; e um analista, para o time de implantação. Todas as vagas são efetivas CLT, com possibilidade de contrato remoto ou híbrido. É desejável experiência. Os interessados podem se candidatar pelo link: https://recrutamentomagis5.solides.jobs/ .

>> EMBRACON

TECNOLOGIA, ADMINISTRAÇÃO e VENDAS

A Embracon está com mais de 100 vagas abertas para cargos nos setores de tecnologia, administração e vendas. As oportunidades são para trabalhar nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiânia, Sergipe, Pará, Pernambuco e Distrito Federal. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida. Os interessados devem fazer as inscrições no site https://embracon.gupy.io/ .

>>ALLYA

DUAS VAGAS

A Allya, startup localizada em São Paulo, está com duas vagas abertas, sendo uma para Analista em customer care (CX) - temporário - e outra para web designer I. As vagas são para atuar em modelo home office. Para mais informações e inscrições, acesse: https://jobs.kenoby.com/allyaAllya .

>> ZARPO

HOME OFFICE

O Zarpo está com oito vagas, sendo duas oportunidades para integrar a equipe de marketing, três para a área de sourcing operacional, uma para produto e desenvolvimento, uma para business intelligence e outra para o time comercial. As vagas são home office, com possibilidade de retorno ao escritório da agência, localizado em São Paulo, após o fim da pandemia. Os interessados em se candidatar podem encontrar mais detalhes e informações sobre as posições acessando o site https://jobs.kenoby.com/zarpoviagens .

>> 100 OPEN

DESENVOLVEDOR BACKEND

A 100 Open Startups , principal plataforma de open innovation do país, com sede em São Paulo, também está com oportunidades abertas. São vagas para Desenvolvedor Backend (NodeJS e MongoDB) e Desenvolvedor Full Stack Senior - Javascript. Os currículos devem ser enviados para vagas@openstartups.net .

>> ALLUGATOR

DIVERSAS VAGAS

A fintech mineira Allugator está com 12 oportunidades abertas, para as vagas de FP&A, analista de departamento pessoal, software developer júnior, head de tecnologia, analista de logística, analista financeiro, coordenador de vendas e estágio em finanças - com foco em nota fiscal. Além disso, há vagas abertas exclusivamente para mulheres, para os cargos de SDR - assinatura, SDR hunter - investimentos, inside sales - assinatura e inside sales closer - investimentos. Inscreva-se: https://allugator.solides.jobs/.

>> INBENTA

REGIME CLT

A Inbenta está com vagas abertas para trabalhar remoto. Para a vaga de customer success, é necessária a formação em ciência da computação ou administração de empresas; a posição de solutions engineer exige profissionais da ciência da computação; e o estágio como knowledge engineer é para estudantes de linguística computacional, linguística, tradução, estudos linguísticos, comunicação ou jornalismo. Para as vagas, acesse o link https://inbenta.bamboohr.com/jobs/ e, para estágio, é necessário enviar um e-mail para iboudinov@inbenta.com .

>> OPUS

OPORTUNIDADES

A OPUS Software, empresa com mais de 30 anos de mercado, especializada em desenvolvimento de software e reconhecida por oito anos seguidos como Great Place to Work, está com oportunidades abertas. São vagas para Squad Lead, Cloud e para o programa de estágio. Para as informações da vaga, com os requisitos necessários e os benefícios, acesse o link https://www.opus-software.com.br/oportunidade-de-carreiras/ .

>> O BOTICÁRIO

TECNOLOGIA

O Grupo Boticário está com cerca de 160 vagas abertas em tech para trabalho remoto. As oportunidades são para posições diversas, incluindo desenvolvedores, design de produtos, UX, especialista em engenharia de dados, entre outras. Os interessados podem se candidatar por meio do site de recrutamento do Grupo Boticário: https://www.grupoboticario.gupy.io .

>>FIDUC

TECNOLOGIA

A Fiduc está com seleção aberta para 40 vagas direcionadas a profissionais de tecnologia. As oportunidades vão de posições em nível analista à coordenação de equipes. A empresa busca por perfis com experiência na área para estruturar um time de alta performance, responsável por desenvolver soluções inovadoras. Os profissionais interessados em participar da seleção da Fiduc podem conferir mais detalhes sobre as vagas no site da empresa no link: www.fiduc.com.br/vagas .

>>ORAL SIN

DENTISTA

A Oral Sin acaba de lançar seu hotsite destinado ao cadastro de currículos de profissionais de Odontologia. Com 400 unidades comercializadas e 310 já em funcionamento, a aposta é para contratação imediata e também criar um banco de currículos. Os interessados devem acessar o site: https://www.oralsin.com.br/trabalheconosco-dentista .

>> ALSTOM

700 VAGAS

A Alstom vai abrir mais de 750 postos de trabalho no estado de São Paulo para seus negócios de Rolling Stock (material rodante). Desse total, cerca de 700 posições serão abertas para atuação na unidade industrial da empresa, localizada na cidade de Taubaté (SP). Para capacitar os futuros profissionais que atuarão na produção dos mais de 130 trens, sendo mais de 750 carros, a Alstom assinou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Inscreva-se: www.alstom.com .

>>STARK BANK

PRODUTOS BANCÁRIOS

A Stark Bank está com 10 vagas abertas destinadas àqueles que querem fazer parte de uma fintech que oferece serviços e produtos bancários para empresas e startups em rápido crescimento. A empresa está buscando candidatos que gostam de desafios e que são apaixonados pelo mercado financeiro. As vagas abertas estão relacionadas às áreas de engenharia de software, compliance, customer success, marketing, business e people. Inscreva-se: https://starkbank.com/en/careers .

>>RECARGAPAY

HOME OFFICE

A RecargaPay abriu mais de 60 vagas para diferentes níveis hierárquicos e com a opção de trabalho remoto. Dessas, mais de 20 são para a área de tecnologia e produto, enquanto as outras oportunidades são para posições em operações e BizDev, finanças, marketing e customer experience. A autonomia e autenticidade são fatores importantes para a cultura organizacional e os colaboradores que chegam precisam ter noções de diversidade, compreender a necessidade de realização, independência e senso de colaboração. Inscreva-se: https://recargapay.com.br/carreiras .

>> TRIMBLE

MULHERES

A Trimble Inc. abre 16 vagas para diversas especialidades em tecnologia. Os cargos disponíveis são full stack engineer, quality assurance engineer, devops engineer e engineering manager. As vagas são para início imediato e todas na modalidade home office, mesmo depois da pandemia. Candidatos de todo o País podem acessar o site https://careers.trimble.com/ e conferir os detalhes. Para incentivar a presença feminina no setor, além do site de recrutamento da empresa, as mulheres podem encaminhar o currículo diretamente para o e-mail womenemtech@trimble.com .

>> CI&T

MULTINACIONAL

A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas globais, anuncia a abertura de 250 vagas para a área de tecnologia. A companhia, que busca os mais variados talentos e perfis, abre pela primeira vez oportunidades para quem mora nas regiões norte, nordeste, sul e centro-oeste do país. Só no primeiro semestre deste ano, a empresa contratou 1.125 profissionais no Brasil. Inscreva-se: https://ciandt.com/br/pt-br/carreiras .

>> GROUP SOFTWARE

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

A Group Software, empresa que fornece soluções tecnológicas para shoppings, imobiliárias e condomínios, está com mais de 30 oportunidades de emprego nas áreas de backoffice, mercado, sucesso do cliente e tecnologia. Mais informações podem ser encontradas no link: shorturl.at/qzHW7 .

>> MELHOR ENVIO

COTAÇÃO

O Melhor Envio, plataforma de cotação e geração de fretes que oferece condições mais competitivas para quem vende pela internet, está com 17 vagas em aberto para as seguintes áreas: líder de operações comerciais, auxiliar financeiro/fiscal (pelotas/rs), designer pleno, product designer pleno, analista do sucesso do parceiro, auxiliar de suporte operacional e logística, analista de suporte técnico, back-end software engineer júnior, back-end software engineer sênior, data engineer pleno, devops engineer, front-end pleno, qa engineer pleno. para o melhor ponto, as vagas são de atendimento, auxiliar operacional, auxiliar de treinamento e supervisor geral. Todas são para modelo home office, com exceção das oportunidades para o Melhor Ponto, em São Paulo, e Auxiliar Financeiro/Fiscal, em Pelotas/RS. As pessoas podem se candidatar pelo link: shorturl.at/cryCT.

>> KONDUTO

PAGAMENTOS ON-LINE

A Konduto, empresa de antifraude para pagamentos on-line, está com sete vagas em aberto para diferentes funções, como analista de desempenho jr, executivo de relacionamento pl, desenvolvedor fullstack pl, tech lead backend, analista de dados pl, product manager (pm) e dev backend pleno. Os interessados podem saber mais sobre as oportunidades e se candidatar pelo link: shorturl.at/bvDF5.

>> NEURALMED

HEALTECH

A NeuralMed, healthtech que utiliza inteligência artificial para desenvolver soluções de auxílio às tomadas de decisões nas instituições de saúde para analisar imagens e textos médicos está com 4 vagas abertas, sendo estas para: analista de qa, designer ux/ui, desenvolvedor de frontend pleno e desenvolvedor de python. Para mais informações sobre as vagas e para a inscrição basta acessar o link: https://neuralmed.gupy.io/ .

>> MARKET4U

REDE DE MERCADO

O market4u, maior rede de mercado autônomo e inteligente do Brasil e da América Latina está com 22 vagas em aberto para: estágio em mídia, analista de performance, assistente comercial sale ops, assistente de atendimento I, assistente de customer success, dev ops sênior, UI/UX, analista de qualidade, engenheiro de software, dev android, DBA, gerente de produto, dev iOS, promotor (eventos, shopping e feira), estagiário jurídico, estoquista, cobrança, repositor, analista de customer success, atendimento SC síndico e assistente financeiro. Os candidatos interessados em ocupar uma dessas vagas mencionadas podem mandar seu currículo para o e-mail: talentos@market4u.com.br .

>> OUTBACK

NOVAS UNIDADES

A marca de temática australiana Outback Steakhouse abre suas portas na capital federal nos próximos meses. Além do investimento de R$ 4 milhões em território brasiliense, a marca irá gerar cerca de 58 vagas de emprego na cidade, já em processo de recrutamento. As oportunidades também são para primeiro emprego, já que a rede não exige experiência e treina todos os contratados. O cadastro pode ser feito pelo site https://jobs.kenoby.com/outback .

>> NVOIP

STARTUP

A Nvoip, startup de telecomunicações que oferece para pequenas e médias empresas uma plataforma de comunicação de voz, SMS e API, está com 11 vagas abertas para estágio e efetivos para Juiz de Fora (MG). As vagas são para analista de banco de dados, desenvolvedor Java pleno, desenvolvedor reactJS pleno, estágio em criação de conteúdo, estágio em marketing, consultor comercial jr, estágio telecom, líder de sucesso do cliente, estágio em eventos, estágio em social media e estágio comercial. Os interessados podem se candidatar por meio do link: https://nvoip.solides.jobs/ .

>> BLOX

INVESTIMENTOS

Bloxs Investimentos — A Bloxs Investimentos, plataforma pioneira em investimentos alternativos no Brasil, que tem como objetivo aproximar os investidores individuais a projetos da economia real, está com duas vagas abertas, uma para analista de operações estruturadas e outra para analista de performance digital. Os interessados podem se cadastrar pelo link: https://bloxs.solides.jobs/ .

>> SÓLIDES

RECRUTAMENTO

A Sólides, startup que oferece uma plataforma completa de recrutamento e seleção, com people analytics e gestão comportamental, possui 33 vagas em aberto para cargos como engenheiro de dados; desenvolvedor(a) ruby on rails - pleno; analista de qa pleno; desenvolvedor react.js sênior e pleno; estagiário de marketing (customer succss); product manager; product manager senior; analista de qa senior; especialista de r&s; desenvolvedor ruby on ralls sênior; social media sênior, dentre outros. Os interessados podem se candidatar por meio do link: https://solides.solides.jobs/ .

>> SGA TI

NUVEM

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, está com uma vaga em aberto para consultor de pré-vendas, que terá como atribuição compreender o cenário de cada cliente e propor novas soluções para os desafios reais. O candidato precisa ser graduado em tecnologia, ter certificações preferencialmente Microsoft, ter experiência com pré vendas de soluções de Datacenter e Digital, conhecimento em soluções de Cloud (IaaS, SaaS e PaaS) com um dos principais players de Cloud do mercado (Google Cloud, Azure ou AWS) e inglês intermediário. Os candidatos podem se inscrever pelo link: https://www.linkedin.com/jobs/view/2623243745/ .

>> SHOWKASE

PEQUENOS NEGÓCIOS

A Showkase, plataforma que ajuda pequenos negócios a venderem on-line de forma descomplicada e integrada a todas as redes sociais e canais digitais, está com oito vagas abertas para as funções de growth marketer | digital strategist; social media analyst; marketing digital | conteúdo | inbound marketing; ux/ui designer | product designer; consultor comercial; engenheiro de software fullstack pleno (com background em java); estagiário de desenvolvimento de software e estagiário de marketing. Os interessados podem enviar e-mail para: rh@showkase.com.br .

>> SAMBATECH

SOLUÇÕES

A Sambatech, empresa que tem como propósito levar o conhecimento a todos os cantos do país desenvolvendo soluções de tecnologia, está com 22 vagas abertas para tecnologia e design. Mais informações sobre as vagas e como se candidatar no link.: https://sambatech.kula.jobs/ .

>> CLOUDEZ

CLOUD HOSTING

A Cloudez é uma empresa de Cloud Hosting que organiza e automatiza as atividades operacionais de agências e prestadores de serviços digitais, desde a hospedagem cloud até cobranças, para obter eficiência, gerar mais receita e aumentar seu diferencial junto aos clientes. No momento está com uma vaga aberta para SDR. Para os interessados em cadastrar seu currículo no banco de talentos da empresa é só acessar esse link: shorturl.at/jtIKP .

>> SALESFARM

SERVICE DO BRASIL

A SalesFarm que é a primeira plataformas Sales as a Service do Brasil está com nove vagas abertas para o time interno, sendo elas: analista de treinamento, estagiário em social media, estagiário em design gráfico, líder de vendas, coordenador comercial, analista de dados e vendedor home office. Essa é sua chance de entrar na startup mais animada de Vitorinha. Candidate-se: https://plataforma.salesfarm.com.br/register .

>> CIDADANIA4U

TRANSPARÊNCIA

A Cidadania4u, empresa especializada em cidadania europeia de forma transparente e prática, está com vagas abertas na modalidade 100% remota. As vagas são para as áreas de sales development representative, inside sales, customer success e contabilidade. As posições são efetivas e contam com benefícios como Assistência médica, odontológica e vale-refeição. Para mais informações sobre a vaga e se cadastrar, clique aqui:https://www.cidadania4u.com.br/trabalhe-conosco/ .

>> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS

ONG

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups), uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o desenvolvimento de startups, está com seis vagas abertas para as áreas de marketing, designer gráfico, customer success, comunidades e web designer. As vagas estão temporariamente remotas por conta da pandemia, mas depois será presencial em São Paulo, na região da Vila Olímpia. Para mais informações e se cadastrar, clique aqui: shorturl.at/gjmyQ.

>> PAGBRASIL

PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS

A PagBrasil, fintech brasileira líder no processamento de pagamentos para e-commerce ao redor do mundo, está com oportunidades para Analista de Conteúdo Pleno, Analista de Suporte Técnico e Desenvolvedor (a) Full Stack Pleno, além do Banco de Talentos aberto para a recepção de currículos. As vagas são para Porto Alegre e os interessados podem se candidatar aqui:https://pagbrasil.gupy.io/ .

>> FAR.ME

HEALTHTECH

A Far.me, healthtech e primeira plataforma de compra de medicamentos recorrentes no Brasil, está com uma vaga para business partner RH (pleno/sênior) em Belo Horizonte ou São Paulo, e uma vaga para inside sales B2C em São Paulo. Os interessados devem encaminhar o currículo para people@farme.com.br

>> SIDIA

SOLUÇÕES DIGITAIS

O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia — que realiza a implementação de soluções digitais para o mercado local e global — está com mais de 300 vagas, direcionadas para candidatos com formação superior nas áreas de ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, desenvolvimento de software, design, engenharia elétrica e engenharia mecatrônica. Inscreva-se: https://www.sidia.com/trabalhe-no-sidia/ .

>> PLUSDIN

SERVIÇOS FINANCEIROS

O Plusdin, fintech de indicadores de serviços financeiros que recomenda produtos exclusivamente de acordo com as necessidades de cada cliente está com oito vagas disponíveis para as seguintes funções de product designer, ux designer, backend engineer (backend specialist), mobile engineer specialist (kotlin/flutter), senior mobile engineer specialist (android), sucesso do cliente, desenvolvedor full stack e frontend engineer (frontend specialist). Os interessados podem se candidatar pelo link: https://plusdin.solides.jobs/ .

>> PINGBACK

CRIADORES DE CONTEÚDOS

A Pingback, plataforma de criadores de conteúdos independentes que reúne em um só lugar publicações de diversos gêneros, está com vagas em aberto para ui engineer, backend developer, customer success, growth hacker, social media manager, videomaker, android developer e ios developer. Os interessados podem se candidatar pelo link: https://airtable.com/shrLdjsxFAzAyeoPI .

>> NVOIP

TELECOMUNICAÇÕES

A Nvoip, startup de telecomunicações que oferece ao mercado uma plataforma de comunicação de voz, SMS e API para pequenas, médias e grandes empresas. Está com 16 vagas disponíveis para as funções de gestor de tráfego pleno/sênior, head de marketing, head de pessoas e cultura, designer gráfico, estágio em designer e criação, estágio administrativo e financeiro, estágio comercial, estágio sucesso do cliente, analista de sucesso do cliente jr e consultor comercial jr. Os interessados podem se candidatar pelo link: https://www.nvoip.com.br/quero-ser-um-nvoiper/ .

>> TELEPERFORMANCE

OPORTUNIDADES

A empresa Teleperformance está com 270 vagas abertas no VAGAS.com.br. São oportunidades para a função de atendente receptivo bilíngue e trilíngue. Para se candidatar é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, e possuir língua inglesa e/ou espanhola em nível intermediário a avançado. É desejável experiência em Call Center com suporte, atendimento chat ou multiskill. Inscreva-se: shorturl.at/eyCKO .

>> GHFLY

MARKETING DIGITAL

A GhFly Network, holding que conta com a GhFly e Adyante, ambas especializadas em marketing digital com foco em performance, está com 25 vagas abertas para diferentes áreas de atuação. Em processo de expansão, a companhia, que pretende dobrar de tamanho até o fim de 2021, busca profissionais para os departamentos de Mídia, SEO, Data Intelligence, Business Strategy, Data Insights, CRM, Marketing e Criação. Para mais informações sobre as vagas disponíveis, acesse: https://ghflynetwork.gupy.io/ .

>> SENSEDIA

CAMPINAS

As empresas de tecnologia Sensedia, Icaro Tech e Sofist, sediadas em Campinas, oferecem, no total, 115 vagas de trabalho e estágio para todo o Brasil. As três empresas são certificadas pelo Instituto Great Place to Work (GPTW), as vagas são para a modalidade home office e estão abertas, também, para pessoas com deficiência (PCD). Todas as oportunidades estão abertas para pessoas com deficiência (PCD) e as vagas podem ser acessadas no site: https://br.sensedia.com/sensedia-career#Carrers .

>> HOME AGENT

ATENDIMENTO

A Home Agent, primeira operação de atendimento do Brasil baseada totalmente em home office, está com mais de 600 vagas abertas para trabalho 100% em modelo home office e com contratos no formato CLT, em cerca de 40% das posições disponíveis são para colocações permanentes. Esse aumento está atrelado a duas importantes fases para as grandes companhias do varejo: Black Friday e Natal. Inscreva-se: http://www.homeagent.com.br/ .

>> NAVA TECHNOLOGY

ATUAÇÃO REMOTA

A NAVA Technology for Business, empresa de tecnologia especialista na oferta de plataformas e serviços, também vem ampliando sua oferta de vagas e, atualmente, tem mais de 200 posições abertas para atuação em São Paulo e Belo Horizonte. Parte das vagas são para atuação remota e outras são para trabalho presencial. As informações e os requisitos para as vagas podem ser encontrados em: https://jobs.kenoby.com/nava .

>> MadeiraMadeira

EXPANSÃO

A MadeiraMadeira está com 300 vagas abertas, focadas nos planos de expansão de lojas físicas e de logística da empresa. Com base em tecnologia, a empresa possui mais de 30 softwares desenvolvidos internamente para atender a operacionalização do e-commerce, com soluções práticas para a experiência do cliente. As vagas podem ser acessadas por meio do link: https://madeiracarreira.gupy.io/

>> MATERA

SOLUÇÕES

A Matera, empresa de tecnologia, está com 61 vagas abertas em várias localidades do país. Em áreas como: especialista em marketing, coordenador de customer care, analista de sistemas pleno, entre outros. Há vagas para atuação remota para todo o Brasil e também presencial em Campinas, sede da Matera. As inscrições podem ser realizadas no site: https://jobs.kenoby.com/matera .

>> CONTABILIZEI

PIONEIRA

A Contabilizei , empresa pioneira que transformou o mercado de contabilidade no Brasil, está com 130 vagas abertas para atuação em todo país em áreas como engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. Há vagas para atuação remota e também presencial. As inscrições podem ser realizadas no site: https://www.linkedin.com/company/contabilizei/.

>> LALAMOVE

VAGAS

A empresa de logística e tecnologia Lalamove está com 15 vagas em aberto nas áreas de customer experience, operações, financeiro, marketing e vendas. Atualmente, a logtech está presente em cidades do sudeste, sul, centro-oeste, norte e nordeste do País e conta com 60 mil usuários e 50 mil motoristas parceiros cadastrados na plataforma. As inscrições podem ser realizadas no site: https://www.lalamove.com/careers .

>> KINGHOST

DIGITAL

A KingHost está buscando profissionais de todas as regiões do Brasil para as seguintes posições: gerente de atendimento, analista de rh, estágio de suporte técnico e analista de desenvolvimento PL. Os interessados devem estar alinhados com as skills de cada vaga e com o propósito da empresa. Os currículos devem ser enviados para o e-mail talentos@kinghost.com.br .

>> DIVIBANK

FINTECH

A Divibank é uma fintech localizada em São Paulo que tem o objetivo de providenciar capital para PMEs e startups que anunciam no mundo online. A empresa está com as seguintes posições em aberto: desenvolvedor full stack pl/sr (duas vagas), analista de risco de crédito, analista de operações, customer success, sdr e head of business development. Os currículos podem ser enviados para vagas@divibank.co .

>> HILAB

HEALTHTECH

A healthtech especialista em exames laboratoriais remotos, está com 33 oportunidades. Entre as principais estão analista de dados e engenheiro de dados. Todas as oportunidades anunciadas são para trabalho presencial, em Curitiba (PR), sede da Hilab. Para a visualização das vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site da https://hilab.gupy.io/ para envio de currículo.

>> MUNDIALE

CONVERSATIONAL

A Mundiale, empresa referência em conversational commerce e experiências digitais, está com 200 oportunidades para atuar no setor de teleatendimento. As vagas são para trabalhar presencialmente na sede da companhia, em Belo Horizonte (MG) e não é preciso ter experiência na função. O único requisito é ter completado o ensino médio. Os interessados devem acessar esse link , selecionar a vaga de customer partner (televendedor), preencher o formulário e anexar o currículo. Se preferir, o candidato também pode enviar o currículo para o e-mail: vagas@mundiale.com.br , especificando no "assunto" o cargo escolhido.

>> FORTBRASIL

FINANCEIRO

A FortBrasil está com quatro vagas abertas para setores diversos, as posições são para atuar como analista de risco, executivo de contas, e coordenador de sistemas. Entre os principais benefícios oferecidos pela empresa estão o auxílio home office, planos de saúde e odontológico, convênios educacionais, Gympass, convênio com o SESC, cartão Vai Bem e diversos outros. As vagas podem ser acessadas pelo link: https://jobs.kenoby.com/fortbrasil .

>> ROCKETSEAT

EDTECH

A Rocketseat está com vagas abertas para quem quer trabalhar na área de TI. As oportunidades são voltadas tanto para quem é focado em Back end quanto para Front end. As jornadas de trabalho serão feitas de forma 100% remota, com auxílio Home Office. Para se candidatar, os interessados podem acessar o Linkedin da empresa ou este link: shorturl.at/ghlHU.

>> ADDI

STARTUP

A ADDI, startup criada com objetivo de oferecer uma opção de pagamento condizente com a situação econômica dos países da América Latina, que deu início à sua plataforma de ‘compre agora, pague depois’ para ser uma solução para esse público e impulsionar o e-commerce nessa região, está com mais de 10 vagas abertas para o novo escritório da empresa em São Paulo. Entre elas, analista de suporte ao cliente, analistas de negócios de risco, gerente de produto, gerente de engenharia de software. Os interessados podem se candidatar pelo LinkedIn da ADDI: shorturl.at/jBV01.

>> VITTA RESIDENCIAL

INCORPORADORA

A Vitta Residencial, construtora e incorporadora, é movida pelo propósito de criar e construir empreendimentos que promovam melhorias na qualidade de vida, com conforto e segurança. A empresa está com mais de 50 vagas abertas que contemplam estágio, analistas, coordenadores, mestres de obras, consultores de vendas, analista de suprimentos, gerentes de obra e muito mais. Os Interessados podem se candidatar no link: shorturl.at/nAY14 .

>> B4A

BEAUTY TECH

A B4A (Beauty For All), maior beauty-tech brasileira, que tem o propósito de tornar a beleza acessível para todos, está com mais de 20 vagas abertas para os departamentos, comercial, B2C, CRM, financeiro, criação de conteúdo, influencers, legal, TI, performance, proprietary brands. Os interessados podem se inscrever no link: shorturl.at/eEQR9 .