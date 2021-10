Oportunidades de cursos gratuitos, capacitação e eventos

E EuEstudante

>> CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL

CURSOS GRATUITOS

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, e com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), vai investir cerca de R$ 5 milhões para capacitar empresários e colaboradores das empresas do DF. Para isso, lançou o Programa Desenvolve 4.0 e o Programa de qualificação de Empresas e Trabalhadores. O principal objetivo é aumentar a inovação dentro das empresas e aumentar a produtividade dos negócios locais. Novas turmas foram abertas, com início no dia 11 de outubro e duração até o dia 22 do mesmo mês. Entre os temas estão planejamento estratégico para empresas, legislação trabalhista, marketing digital, gestão financeira e gestão de recursos humanos. Empresas interessadas nos cursos do DESENVOLVE 4.0 podem acessar o site www.desenvolvedf.com.br e analisar as opções, já as empresas que queiram receber as mentorias é só entrar em contato via Whatsapp, no número (61) 9.9514-5259.

>> SENAC-DF

CURSOS GRATUITOS

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. A partir desta última sexta-feira (1º), a instituição disponibilizou 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas, em diversas áreas, como: saúde; comunicação; beleza; gastronomia; moda; logística; tecnologia da iInformação e muito mais. O prazo para inscrição vai até o dia 13 de outubro, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/ .



>> VETOR BRASIL

LIDERANÇA PARA NEGROS

Programa irá selecionar 40 profissionais negros que gerem equipes no setor público para desenvolver competências de Liderança, Gestão de Pessoas e em Diversidade, Equidade e Inclusão. Com inscrições abertas até 8 de outubro, o programa terá mais de 100 horas de formação on-line. O público-alvo do programa são pessoas negras que estão atuando no executivo do setor público, nas suas primeiras experiências em posições de liderança e que já trabalham gerindo equipes. Inscreva-se: www.vetorbrasil.org.br .



>>BOOTCAMP ITAÚ

PESSOAS PRETAS E PARDAS

Em busca de formar uma comunidade mais diversa e ajudar no desenvolvimento de novos profissionais, o Itaú Unibanco promove mais uma edição do Bootcamp Itaú Devs exclusivo para pessoas pretas e pardas. Gratuito, o programa quer encontrar talentos para compor a área de Tecnologia do banco. As inscrições podem ser feitas até 15 de outubro e o início da turma está previsto para o dia 17 de novembro. Inscreva-se: https://99jobs.com/itau-unibanco/jobs/164870-bootcamp-itau-devs-exclusivo-pessoas-trans?preview=true .

>> UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

FEIRA DE PROFISSÕES

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), instituição que pertence a Cruzeiro do Sul Educacional, realiza nos dias 6 e 7 de outubro, a sua tradicional Feira de Profissões, em versão virtual. A ação tem por objetivo auxiliar os participantes no processo de decisão sobre qual carreira eles pretendem seguir e visa ainda contextualizar um pouco sobre como funciona a vida universitária e mostrar a realidade do mercado de trabalho. Inscrições: http://fepro.udf.edu.br/ .