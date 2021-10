Agências e empresas oferecem 424 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

>> BRASÍLIA

HOSPITAL

A Dasa, rede de saúde integrada do Brasil, está em expansão e anunciou mais de 150 novas oportunidades para a região de Brasília. As vagas estão distribuídas em três hospitais: Hospital Brasília, Maternidade Brasília e Hospital Águas Claras. Inscreva-se: https://dasahospitais.gupy.io/ .

>> CARREFOUR

VÁRIAS OPORTUNIDADES

O Carrefour abrirá mais de 3 mil vagas até o final deste ano. As oportunidades são direcionadas a todos os formatos da rede e estão distribuídas por todas as cidades em que o Carrefour possui unidades. Há oportunidades para cargos de recepcionista de caixa, repositores, açougueiros, padeiros, peixeiros, agentes de fiscalização, operadores de centro de distribuição, farmacêuticos, frentistas, operador de loja de conveniência, técnico de manutenção, entre outros. Todas as oportunidades são para vagas efetivas que serão preenchidas até dezembro de 2021. Para se candidatar, basta acessar o site de carreiras da companhia e checar quais são os requisitos de cada vaga: https://carrefour.99jobs.com/ .

>> 4INTELLIGENCE

TECNOLOGIA

A 4intelligence está com vagas abertas. A empresa está em busca de data scientists, software engineers, incluindo da área de quality assurance, legal analyst e tech recruiter e tem vagas de estágio em várias áreas. Além do pacote de benefícios, a 4intelligence oferece a possibilidade de trabalho 100% remoto, ou presencial nos escritórios de São Paulo ou Santa Rita do Sapucaí. Inscreva-se: https://4intelligence.gupy.io/ .

>> AHFIN

DESENVOLVEDOR

A Ahfin está com uma vaga para desenvolvedor full stack, com benefícios como VR, VA, beneflex, plano de saúde e odontológico, Plano de Saúde Financeira da própria Ahfin, ginástica laboral, convênio com Sesc, Acate e outros. Para mais informações, basta acessar pelo LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/view/2701092713/ .

>> BOX DELIVERY

DIVERSAS ÁREAS

A Box Delivery tem mais de 100 vagas abertas para diversas áreas, primordialmente em São Paulo, mas também há oportunidades em Campinas, Praia Grande, Guarujá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Os interessados devem enviar o CV para: vagas@boxdelivery.com.br .

>> CARUPI

COMPRA E VENDA

A Carupi é uma startup de tecnologia que facilita o trâmite de compra e venda de automóveis de forma segura, sem sair de casa e com preços justos, que reinventou a forma de comercializar carros usados e seminovos apresentando uma solução inédita e exclusiva. São 26 vagas com média salarial de R$ 3.000. As candidaturas podem ser feitas pelo LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gocarupi/jobs/?viewAsMember=true.

>> COREBIZ

OMNICHANNEL

A Corebiz busca pessoas para complementar o time. Ao todo são sete vagas disponíveis com faixa salarial de R$ 3 mil a R$ 7 mil, conforme o nível. As oportunidades disponíveis estão no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/corebiz-brasil/jobs.

>> PONTTE

CRÉDITO DIGITAL

A Pontte é uma plataforma de crédito digital. A startup está com três vagas abertas. Uma vaga para engenharia de software sênior, pessoa desenvolvedora pleno e pessoa consultora de financiamento imobiliário. A Pontte oferece como benefícios plano de saúde, odontológico, Gympass, incentivo à educação, vale-refeição e vale-alimentação. Para se candidatar, basta acessar o link: shorturl.at/uUWX9 .

>> VERDE CAMPO

COCA-COLA COMPANY

A Verde Campo, empresa da Coca-Cola Company, está de portas abertas para novos colaboradores. A empresa está com vagas abertas de analista de e-commerce sênior: https://lnkd.in/ekbu7mY e para analista de marketing também sênior https://lnkd.in/eEUu9s4 .

>> TICKET

96 VAGAS

A Ticket abre 96 vagas de trabalho para atuação em diversos setores, com destaque para 75 postos na área de tecnologia. Entre as oportunidades estão os cargos de analista de planejamento e controladoria orçamentária, analista de produtos pleno, gerente de design de produto e consultor de vendas – este, destinado a pessoas com deficiência (PCD). Inscreva-se: https://wd3.myworkdaysite.com/recruiting/edenpeople/Edenred_Careers .

>> JUNTOS SOMOS MAIS

20 VAGAS

A Juntos Somos Mais está com mais de 20 vagas abertas na estrutura da startup, sendo, em sua maioria, na área de tecnologia. As posições variam principalmente entre tech leaders, coordenadores de engenharia, product owners, desenvolvedores back-end e front-end, user experiences, analistas de suporte e profissionais de engenharia de dados. Além disso, a empresa tem mais 18 vagas no pipeline para abertura até dezembro de 2021. Os interessados podem se candidatar via Linkedin ou na página de carreiras da Juntos: https://juntossomosmais.gupy.io/ .

>> HEACH RECURSOS HUMANOS

DIVERSAS VAGAS

A Heach Recursos Humanos, empresa de recrutamento e seleção, está com 135 vagas abertas, de diferentes áreas, para serem ocupadas pelo Brasil inteiro. De todas, três são home-office, e as outras são para atuar no estado do Espírito Santo. As oportunidades de destaque são para gerente agrícola, desenvolvedor FrontEnd e BackEnd pleno, além de estudantes de Recursos Humanos estágio em recrutamento e seleção. Para conferir essas e as outras 132 vagas, basta acessar: https://heach.abler.com.br/ .

>> TELADOC HEALTH

DESENVOLVEDOR

A Teladoc Health está com 19 vagas abertas na cidade de São Paulo em diversas áreas: senior developer specialist, application development coordinator, software analyst pleno, operations manager, customer service assistant, analista QA, IT BPM specialist, analista de produtos, developer analyst jr, senior scrum master, IT help desk e quality analyst. Os candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo LinkedIn da empresa: https://www.linkedin.com/company/teladoc-health/jobs/ .

>> SCALA DATA CENTERS

DIVERSAS VAGAS

A Scala Data Centers anuncia mais de 100 novas vagas na América Latina que sustentarão o processo de expansão agressivo da companhia, na região. São mais de 45 posições nas áreas de engenharia e construção e mais de 30 posições nas áreas de operação e backoffice, para atuação em controladoria, tesouraria, gestão de projetos, engenharia elétrica, mecânica e civil, segurança do trabalho, administração de sistemas, rede e segurança, ESG, entre outras. Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail: recrutamento@scaladatacenters.com .

>> ASAAS

50 COLABORADORES

A fintech de gestão financeira Asaas, de Joinville (SC), deve contratar cerca de 50 colaboradores até o fim de outubro. As vagas abertas envolvem as áreas de análise e prevenção, comercial, controle interno, data science, engenharia, marketing, produto e qualidade. O processo seletivo é remoto e a empresa oferece benefícios como plano de saúde integral, vale refeição ou alimentação, auxílio home office e subsídio para educação e atividades físicas. O modelo de trabalho para os contratados poderá ser híbrido. A startup já cresceu de 200 para 450 colaboradores neste ano — a ideia é finalizar 2021 com aproximadamente 550. Inscrições em https://jobs.kenoby.com/asaas .

>> BRy

REMOTO

A BRy Tecnologia está com oito vagas abertas, uma delas para estágio, na área de desenvolvimento. Todo o processo seletivo está ocorrendo de forma remota e as posições são para trabalho em Florianópolis (SC), cidade em que fica a sede da empresa, com possibilidade de trabalho remoto, híbrido ou presencial. Entre os benefícios oferecidos para as vagas de estágio estão plano de carreira, vale refeição/alimentação e auxílio para transporte. As vagas para contratação CLT também tem planos de saúde e odontológico. Mais informações sobre todas as oportunidades podem ser acessadas em bry.com.br/vagas-na-bry .

>> CASHWAY

SISTEMAS FINANCEIROS

A CashWay, techfin de Florianópolis (SC), especialista em sistemas financeiros para cooperativas de crédito, financeiras e fintechs, está com 16 vagas de emprego abertas. A empresa dá preferência para o trabalho presencial. Com sede na capital catarinense, a CashWay já opera em todo o país e em Angola e, em breve, irá internacionalizar suas atividades para todo o Mercosul. Mais informações sobre as vagas e inscrição no link https://cashway.solides.jobs/ .

>> DELIVERY MUCH

APLICATIVO

A Delivery Much, aplicativo de delivery que atua no interior do Brasil, está com 31 vagas em aberto. A maioria das oportunidades é para o setor de tecnologia, mas há posições também para a área comercial, de relacionamento e logística. Todas as oportunidades são para trabalho remoto. Após a pandemia, os colaboradores podem optar por trabalhar presencialmente ou em modelo híbrido no escritório da empresa em Florianópolis (SC). As vagas são abertas para todos os públicos, incluindo pessoas com deficiências (PcDs), mães solos e pessoas pretas, indígenas e LGBTQIA+. Mais informações e inscrições pelo link https://carreiras.deliverymuch.com.br/ .

>> DOT DIGITAL GROUP

ADMINISTRATIVO

A empresa de educação digital corporativa DOT Digital Group tem 31 vagas abertas para trabalho em home office nas áreas administrativa, de tecnologia, comercial, para desenvolvimento, fornecedor conteudista, suporte, marketing e na operação EAD. O DOT digital group é uma das maiores empresas do setor do Brasil. Mais de 10 milhões de pessoas já foram capacitadas por meio de suas plataformas e ferramentas. Com sede em Florianópolis e atuação também em São Paulo, Brasília, Lisboa (Portugal) e Boston (EUA), tem cerca de 350 colaboradores. Informações sobre as vagas e inscrições podem ser obtidas no link https://dotgroup.enlizt.me/ .

>> EFFECTI

STARTUP

A Effecti, startup de Rio do Sul (SC) especializada em tecnologia para licitantes, está com 9 vagas abertas. Os benefícios incluem plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, seguro de vida, tarifa especial para curso de inglês na Rockfeller e 4you2, entre outros. As inscrições estão abertas e a admissão na empresa ocorre sempre nos dias 1º ou 15. Inscrições e contato para envio de portfólio: https://jobs.solides.com/effecti .

>> EYEMOBILE

GETNET

A Eyemobile, que desenvolve um sistema completo de tecnologia para vendas físicas e digitais, está com 45 vagas abertas. A empresa tem sede em Florianópolis/SC e o modelo de trabalho varia entre remoto ou híbrido. A Eyemobile está em processo de expansão acelerada após a oficialização do M&A com a Getnet e pretende continuar aumentando a equipe para reforçar sua cultura de inovação e rápido desenvolvimento. Inscrições podem ser realizadas pelo LinkedIn, no link linkedin.com/company/eyemobile-technologies/jobs

>> FACILITAPAY

REGIME CLT

A FacilitaPay, fintech brasileira para realização de pagamentos e transações financeiras transfronteiriças via API, está com 15 oportunidades de trabalho disponíveis em regime CLT. Fundada em Nova Lima (MG), mas com atuação internacional, a empresa ampliou seu quadro de funcionários em 35% no último trimestre. Além disso, com 70% do time em modelo home office, realiza contratações sem restrições geográficas. Para conferir mais informações e se inscrever nos processos seletivos, acesse o link facilitapay.com/careers .

>> HEXAGON

AGRICULTURA

A divisão de agricultura da Hexagon, que desenvolve soluções tecnológicas para o campo, está com 9 vagas abertas. No momento, toda a empresa está atuando remotamente. Mais informações em https://hexagonagriculture.solides.jobs/ .

>> INVOLVES

RETAIL TECH

A Involves, retail tech que desenvolve soluções para indústria e varejo, está com 25 vagas. O processo seletivo acontece online e as oportunidades são para trabalho remoto. A empresa tem práticas inovadoras de gestão de pessoas e foi eleita pelo ranking Virtuous Company a empresa com cultura mais ética do Brasil e pelo ranking GPTW a 8ª melhor empresa de médio porte do Brasil para trabalhar em 2020 e a 12ª melhor empresa de tecnologia para trabalhar em 2020. Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas em https://jobs.kenoby.com/involves .

>> MHNET TELECOM

TELECOMUNICAÇÕES

A Mhnet Telecom, empresa de telecomunicações com mais de 265 mil clientes, está com 165 vagas de trabalho disponíveis em 32 cidades. Com operações no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a empresa possui 950 colaboradores diretos, e mais de 650 indiretos. Mais informações no link: vagas.mhnet.com.br .

>> REIVAX

ENERGIA

Multinacional brasileira líder na área de tecnologia para geração de energia, a REIVAX está com 3 oportunidades abertas: uma para gestor de negócios, na área nomercial, uma para estágio em engenharia e outra para estágio em planejamento e controle industrial. As vagas são para atuação presencial na sede da empresa em Florianópolis (SC), e a companhia oferece horários flexíveis, vale alimentação ou refeição, vale transporte, convênios com farmácias, plano de saúde e odontológico, e apoio à formação continuada com cursos e treinamentos. Mais informações podem ser acessadas em https://reivax.enlizt.me/ .

>> RTM

MERCADO FINANCEIRO

A RTM está com 8 vagas abertas. Há oportunidades nas áreas de inovação, negócios, projetos, tecnologia da informação, governança e administrativo, para trabalho no modelo híbrido (presencial e home office). Entre os benefícios oferecidos estão o plano de previdência privada, assistência médica e odontológica, seguro de vida, programa de educação corporativa, vale-alimentação/vale-refeição. O processo seletivo acontece online. Detalhes das vagas e inscrições em: https://www.vagas.com.br/vagas-de-rtm?ordenar por=mais _ relevantes .

>> SUPERO

DESENVOLVEDOR

A Supero Tecnologia tem 14 oportunidades abertas para atuação como desenvolvedor, analista de marketing pleno, analista funcional pleno, executivo de contas e tech recruiter pleno-sênior. As posições são para home office. Com sede em Florianópolis e escritórios em Blumenau e Joinville, a Supero está há 18 anos no mercado e é especialista na contratação de profissionais de TI para atender projetos sob demanda de empresas dos mais variados segmentos, como saúde, energia, sistema financeiro e indústrias. Inscrições em https://www.supero.com.br/oportunidades/ .

>> WAY2

VAGAS ABERTAS

A Way2, fornecedora de soluções tecnológicas para medição e gestão de energia elétrica, tem 13 vagas abertas. As oportunidades são para desenvolvedor(a) front end - júnior, analista de aplicações, analista de banco de dados, analista de produto e mercado de geração distribuída, analista de qualidade de software, analista de suporte, analista de customer success para geração distribuída, coordenador(a) de suporte, estagiário(a) de operações, desenvolvedor(a) back end e desenvolvedor(a) full stack php. As vagas são para trabalho remoto, mas os colaboradores podem usar a sede da empresa, em Florianópolis, para reuniões e outras atividades. Inscrições em https://www.way2.com.br/sobre/faca-parte-do-time/ .

>> ZITRUS

HEALTHTECH

A healthtech Zitrus está com 21 vagas abertas. São oportunidades em modelo remoto e híbrido, principalmente, para desenvolvedores (back-end e front-end) e analistas de dualidade de software. A empresa, com sede em Joinville (SC), oferece convênio com clínica psicológica; auxílio-creche; PPR, entre outros benefícios. Em plena expansão, a desenvolvedora de softwares de gestão para planos de saúde deve abrir outros 15 novos postos até o fim do ano. Os interessados podem se inscrever em https://jobs.kenoby.com/zitrushealthtech .

CHANCES DE TRAINEE

>> WHIRLPOOL

A Whirlpool está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022. Os candidatos poderão atuar nas unidades de São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) ou Joinville (SC) e terão até 5 de novembro para se inscrever. Todos os cursos de formação superior são elegíveis para inscrição nas vagas, desde que a formação seja entre dezembro de 2018 a dezembro de 2021. O inglês no nível intermediário também é um pré-requisito, além de disponibilidade para atuar em qualquer uma das localidades onde as vagas estão abertas e disponibilidade para viagens. As inscrições ficarão abertas de 07/10 a 05/11. Inscrições: https://bit.ly/Trainee22

>> CBMM

LIDERANÇA

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2022 da CBMM. A iniciativa selecionará jovens talentos para um ciclo de desenvolvimento fast-track com duração de um ano, com foco em aprimorar capacidades de liderança, gestão e inovação. Os profissionais interessados podem se candidatar às vagas até 31 de outubro, através do site cbmm.across.jobs .

>> BK BRASIL

PROGRAMA 2022

A BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes no país, iniciou a seleção para o Programa de Trainee 2022. O programa, intitulado ‘Uma carreira de sucesso para você devorar’, busca encontrar profissionais que desejam crescer em uma jornada de desenvolvimento, autonomia e criatividade, com o intuito de construir um plano de carreira dentro da companhia no Brasil. Em parceria com a Cia. de Talentos, o programa ficará com as inscrições abertas até 21 de outubro no site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/Traineebkepopeyes2022 .

>> PEPSICO

NEX GEN

A PepsiCo está com inscrições abertas para seu programa de Trainee Next Gen, com 12 vagas disponíveis e processo seletivo totalmente on-line para as áreas de recursos humanos, marketing, operações, finanças e vendas. Os interessados podem se inscrever até 20 de outubro via chatbot com vídeos e interações divertidas sobre a PepsiCo por meio do site da 99jobs: shorturl.at/uCKS3 .

>> NITRO

TRAINEE

O Grupo Nitro está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022. Podem participar estudantes de todos os cursos de graduação formandos em 2021 ou formados a partir de dezembro de 2019, com inglês avançado e disponibilidade para viagens. As vagas são para atuar na unidade localizada em São Paulo. A empresa oferece salário compatível com o mercado, plano de desenvolvimento de carreira, assistência médica e odontológica, plano de previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida em grupo, vale-alimentação ou refeição, estacionamento, Programa PAE (Apoio Social, Psicológico. Jurídico e Financeiro) e centro de lazer (academia, quadra poliesportiva). As inscrições vão até 21 de outubro: https://www.nitroquimica.com.br/ .

>> TIM

NEGROS

Terminam nesta segunda-feira (18) as inscrições para a nova turma do Programa de Estágio da TIM que tem como uma das premissas, a valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador. A operadora oferece 165 vagas em diferentes regiões do país, mantendo a meta de preencher metade delas com pessoas negras. Inscrições no site: shorturl.at/lmrFZ .

>> VERNALHA PEREIRA

ADVOCACIA

O Programa de Trainee 2021 do Vernalha Pereira, escritório de advocacia, está com inscrições abertas até este domingo (17/10). Este ano com parceria com o Instituto Ser + de São Paulo para impulsionar a inclusão de jovens autodeclarados negros e todo processo realizado em formato de Gamification. O Programa tem por objetivo aprimorar o processo de seleção do escritório, por meio da contratação de jovens talentos, que terão oportunidade de integrar as áreas de atuação do escritório, além de contribuir com novas ideias e percepções. Inscreva-se: https://trainee.vernalhapereira.com.br/

>> PROGRAM

FORMAÇÕES DIVERSAS

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do EDP Trainee Program. Presente em 22 países e em quatro continentes, a EDP busca perfis de todas as áreas de formação para escrever sua história em busca de se tornar uma Empresa 100% verde até 2030. Ao fim do programa, os trainees selecionados podem integrar o quadro de colaboradores da Companhia. As candidaturas podem ser feitas até 24 de outubro: https://www.edp.com/en .

>> AZUL

QUALQUER ÁREA

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee 2022 da Azul. São cerca de 15 vagas abertas para candidatos com formação superior em qualquer área de atuação para início em janeiro de 2022. Os interessados poderão se inscrever até 19 de outubro por meio do site https://www.voeazul.com.br/trainee





VAGAS DE EMPREGO

CARGO VAGAS SALARIO

AÇOUGUEIRO 24 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.530 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.155 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 1 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.164,64 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE VETERINÁRIO 1 R$ 1.225 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COLORISTA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 7 ENTRE R$ 1.310 E R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 3 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 6 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE SUPERMERCADO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

IMPRESSOR SERIGRÁFICO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SOM E ACESSORIOS DE VEICULOS 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE GERADOR 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 3 ENTRE R$ 1.750 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÁRMORE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CALDEIRA 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 22 ENTRE R$ 1.439 E R$ 1.588 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 20 R$ 1.106 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 31 ENTRE R$ 1.800 E R$ 1.995 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 15 R$ 1.170 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 3 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

POLIDOR DE METAIS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 11 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.170 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIO

TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 R$ 1.225 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 2 R$ 1.155 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 52 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.352 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 36 R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

VISTORIADOR DE RISCO DE AUTO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste