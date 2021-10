Estão abertas as inscrições para professores substitutos na SEDF

E EuEstudante

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) abriu as inscrições, nesta segunda-feira (18), para a seleção com formação de cadastro reserva para professores substitutos. Os professores contratados são para atuarem nos turnos diurnos e noturnos, com jornada semanal de 40 e 20 horas, respectivamente.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix, até o dia 10 de novembro, com a taxa de inscrição de R$ 49,50 (professor diurno) e R$ 20,40 (professor noturno).

A remuneração é de acordo com os padrões iniciais da carreira de magistério público do Distrito Federal (professor de educação básica – 20 horas: R$ 1.929,43; e professor de educação básica – 40 horas: R$ 3.858,87). Além dos ganhos, os professores terão direito a gratificações.

Prova e etapas

O exame é objetivo, com caráter classificatório e eliminatório. O exame valerá 100 pontos e será composto por questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos, específicos e complementares.

A seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez, os inscritos poderão ser convocados até o término do prazo. A etapa está prevista para 19 de dezembro e será aplicada nos turnos matutino e vespertino, com três horas de duração.

De acordo com a retificação publicada na segunda-feira (18), o candidato será reprovado na prova objetiva e eliminado do processo seletivo se se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de Conhecimentos Básicos;

b) Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de Conhecimentos Complementares;

c) Obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de Conhecimentos Específicos.