Espaço de Cidadania do CIEE retoma atividades presenciais

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) trabalha há 57 anos com a capacitação profissional e a inserção de jovens no mundo do trabalho. Voltado à promoção do conhecimento e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias, o Espaço de Cidadania do CIEE, localizado no Distrito Federal, com unidades também em São Paulo, Salvador e Manaus, recebe adolescentes em situação de vulnerabilidade social com atividades temáticas e oficinas, no contraturno escolar.



Desde março de 2020, a unidade do DF estava com suas atividades presenciais suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. O CIEE possibilitou a permanência dos alunos no projeto, a distância, por meio da doação — ainda no início da pandemia — de aparelhos celulares e chips.

Entre os dias 6 e 8 de outubro, os conviventes do Espaço de Cidadania compareceram ao local para recebimento da cesta básica e dos vales-transporte do mês a serem utilizados no retorno às atividades presenciais, iniciadas nessa segunda-feira (18). Na ocasião, eles também ganharam um brinde do CIEE: um vale Big Mac, referente à campanha da lanchonete Mc Donalds, Mac Dia Feliz.



A proposta do Espaço de Cidadania é fortalecer a convivência, a participação cidadã, o retorno ou permanência na escola e uma formação geral para o mundo do trabalho. Durante um ano e meio, em momento de pandemia e isolamento social, a unidade do Espaço de Cidadania do DF manteve as atividades e o vínculo com os alunos e familiares, via WhatsApp e por meio de outras plataformas virtuais (Google meet).