Acolhimento necessário

AL Ana Luisa Araujo

Roberto Niwa e Luana Coutinho na empresa Markt Club - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para Luana Coutinho, vencedora do prêmio, só de a mulher estar falando com um psicólogo, e saber que tem a possibilidade de entrar em um site com espaço de acolhimento feito especialmente para ela será reconfortante. “É uma realidade [a violência doméstica], a gente não pode ignorar, tem que tratar disso. Normal não é, mas infelizmente é muito comum", lamenta.

O CEO da Markt Club, Roberto Niwa Camilo, explica a importância de incentivar jovens a perseguir seus sonhos e correr atrás daquilo que desejam. Para ele, o projeto de Luana abarca uma questão social muito importante e fundamental nos dias de hoje. Apesar de ser uma empresa, essencialmente, de desenvolvimento tecnológico, Roberto diz que não queria fechar o prêmio somente para projetos da área de tecnologia da informação, e assim o fez. Se este fosse o caso, mulheres que sofrem com violência doméstica não poderiam ser beneficiadas, agora, com essa ferramenta que está prestes a ser lançada.

Roberto afirma que a geração mais jovem está interessada em criar um empreendimento totalmente inovador que mude o mundo, ou em ter estabilidade por meio de um concurso público. Ele pondera que é possível achar um meio do caminho entre esses dois objetivos. “As pessoas estão muito focadas, hoje em dia, em conquistar o mundo, em ser o novo Mark Zuckerberg. É preciso entender que esse padrão não é o que vai fazer a todos feliz”, argumenta.

Sobre o projeto, Roberto diz que a vencedora trabalhou a ideia do começo ao fim e isso a tornou campeã. “Muita gente trouxe uma ideia mas tentou inserir várias outras que não faziam parte. Não havia uma estruturação com começo, meio e fim”, afirma.

Ele explica que há a razão da sugestão, a execução e o resultado, e esses elementos eram importantes para a empresa. “O projeto da Luana tinha exatamente isso”, finaliza.

Mulheres atendidas pela Secretaria da Mulher do DF poderão ser contratadas pela PGR

As mulheres vulneráveis economicamente em decorrência de violência doméstica e familiar, atendidas pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), terão a oportunidade de serem contratadas para prestação de serviços terceirizados na Procuradoria-Geral da República (PGR).

Por considerar que a dependência financeira é um dos dos principais motivos da permanência da mulher em situações de violência, e que a autonomia econômica oferece a oportunidade de escolha, a SMDF assinou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria-Geral do MPF. O trato, que tem vigência de cinco anos, assegura a inclusão dessas mulheres nas contratações da PGR.

O documento prevê que, nos contratos com quantitativo de 50 ou mais trabalhadores, no mínimo 2% das vagas deverão ser reservadas para mulheres indicadas pela SMDF e o processo seletivo para a contratação será realizado pelas empresas prestadoras de serviços. O acordo com a PGR tem validade de 60 meses.

"Esse é um passo importante, porque garante que as mulheres que são atendidas pelos equipamentos da Secretaria, além de receber todo o acolhimento psicossocial, terão a oportunidade de reconstruírem suas histórias sendo autônomas economicamente. É um recomeço", destaca a Secretária da Mulher, Ericka Filippelli.

A secretária-geral do Ministério Público Federal, subprocuradora-geral Eliana Torelly, reforça que o acordo de cooperação assinado revela o compromisso do MPF com o combate à violência de gênero e proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. “O acesso dessas mulheres ao mercado de trabalho é um passo importante para a garantia da independência econômica, o que é bastante facilitado pela reserva de vagas levada a efeito."

Quem poderá ser contratada?

A secretaria será responsável por elaborar uma relação de candidatas, a partir dos cadastros de mulheres atendidas pelos equipamentos de apoio à vítimas de violência doméstica e familiar, como Ceam, Nafavd, Casa da Mulher Brasileira e Casa Abrigo.

A Secretaria da Mulher do DF oferece ainda cursos, oficinas e palestras gratuitas, por meio dos programas Oportunidade Mulher, Empreende Mais Mulher e Mão na Massa.

