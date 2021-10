Universidade Federal de Goiás investe em inteligência artificial

LJ Laura Jovchelovitch Noleto*

Wellington Machado, CEO e fundador da Quantum - (crédito: Comunicação CEIA)

Na área de exatas, a Inteligência Artificial se destaca como uma das profissões do futuro. O curso de IA, que antes existia apenas na pós-graduação, foi criado no bacharelado em 2019 na Universidade Federal de Goiás (UFG). Anderson Soares, 37 anos, é o coordenador do Curso de Graduação e do Centro de IA da UFG. Ele diz que, a cada ano que passa, a demanda por profissionais da área fica mais crítica. A iniciativa de criar um bacharelado veio da percepção de que existem muitas vagas no mercado para serem preenchidas e poucos profissionais qualificados.

Ele avalia que, devido ao processo de digitalização, a importância da Inteligência Artificial é crescente. "Eu diria que IA depende muito de dados, quanto mais digital as pessoas forem, maior a dependência de IA", afirma Anderson Soares. Ele revela que as redes sociais, por exemplo, só funcionam por IA. A Inteligência Artificial analisa as preferências e hábitos dos usuários e tenta oferecer conteúdos mais relevantes para eles: "Esse é um exemplo em que usar a IA não é uma opção, é um pré-requisito". O professor reforça que pessoas são necessárias para executar esses trabalhos, por isso, a formação de profissionais é essencial.

O curso da UFG conta com duas turmas e, segundo o coordenador, 90% dos alunos participam de projetos com empresas privadas durante a formação. Segundo o professor Anderson, o curso dá contato precoce com a área, e é notável o apetite das empresas de trabalharem com esses alunos. Para Anderson Soares, esses são sintomas claros de que o curso tem sido uma experiência exitosa. (LJN)

Prestígio da medicina

crédito: Arquivo pessoal

Heloisy Pereira Rodrigues, 21 anos, está no terceiro semestre da graduação em Inteligência Artificial na UFG. Ela conta que entrou por acaso. Quando estava na colação de grau da irmã, o reitor falou que eles iam criar o curso de graduação em IA. Na época, ela estava matriculada em um cursinho pré-vestibular, estudando para passar em medicina. Perto do período das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SISU), ela não tinha nota para o curso que queria. Foi, então, que a mãe dela lembrou da fala do reitor, e Heloisy decidiu pesquisar sobre Inteligência Artificial. Nas pesquisas, viu que a IA estava entre as profissões que seriam mais bem remuneradas no futuro. Como sempre gostou de matemática, resolveu entrar no curso e não se arrependeu.

Segundo ela, a matriz curricular da graduação em inteligência artificial não força os alunos a ficarem só na teoria, eles têm contato com a prática desde o início. Heloisy confirma a informação de que a maior parte da turma está trabalhando em parceria com empresas e com bolsa remunerada desde o primeiro semestre. Atualmente, existem 18 projetos em andamento com empresas que contrataram os alunos das duas turmas. Ela diz que os professores formam uma mentalidade empreendedora nos alunos, ensinando-os sobre gestão e negócios: "Saber não só a parte técnica, mas, sim, do mundo que está ao seu redor, pensar em soluções para a vida das pessoas".

Ela conta que, antes, era leiga na área de tecnologia: "Muita gente não sabe o que é Inteligência Artificial, eu mesma, antes do curso, não sabia". Com o passar do tempo, percebeu o potencial do mercado. "Tecnologia daqui pra frente sempre vai ser isso, mercado sempre vai ter", afirma. Ela e os amigos até brincam que, no futuro, a IA vai ser um curso tão procurado e com tanto prestígio quanto o de Medicina. (LJN)

Educação do futuro

crédito: Wellington Machado

Wellington Machado, CEO e fundador da Quantum, conta que leu um estudo sobre a geração Z, conhecida como geração fone de ouvido, que mostrava que esses meninos e meninas tinham dificuldades de expressar emoções.

Isso foi um indicativo de que era importante desenvolver as habilidades interpessoais e socioemocionais nas crianças, como empatia, persistência, trabalho em equipe e resolução de problemas. A ideia dele e do sócio Rafael era fazer isso por meio do empreendedorismo e da tecnologia.

Para que as crianças se mantenham interessadas nos estudos, ele identifica que elas precisam ser ativas em sala de aula. "Todo nosso programa é baseado em metodologias ativas. O aprendizado é baseado em projetos, sala de aula invertida e gamificação. O aluno vira protagonista", afirma. O objetivo da Quantum é desenvolver crianças e jovens de 7 a 12 anos para as habilidades do futuro. Por meio de aulas híbridas,a Quantum une a educação gamificada a atividades práticas e on-line.

As crianças e os jovens aprendem sobre empreendedorismo, tecnologia, habilidades socioemocionais e o grupo de conhecimentos chamado STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Entre os cursos oferecidos estão as áreas de robótica, programação, desenvolvimento de games e carreiras digitais. São mais de 150 professores e 3 mil alunos registrados em 43 cidades em 15 estados brasileiros.