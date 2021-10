precisa-se

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

Cargo Vagas Salário

AÇOUGUEIRO 33 ENTRE R$ 1.300

E R$ 1.530 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

(COMÉRCIO) 5 ENTRE R$ 1.231,82

E R$ 1.300 BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.155 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 2 R$ 1.150 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE

FRIOS E LATICÍNIOS 10 R$ 1.162 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL

DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE

REFRIGERAÇÃO 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.400 BENEFÍCIOS

BORDADOR À MÁQUINA 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 3 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 14 ENTRE R$ 1.214 E R$ 1.700 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.232,97 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

DESENHISTA DE PAGINAS

DA INTERNET (WEB DESIGNER) 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO

NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO

ARRUMADOR 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 6 R$ 1.162 BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO

DE PERDAS 15 R$ 1.316 BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 7 ENTRE R$ 1.610

E R$ 1.800 BENEFÍCIOS

GERENTE DE SUPERMERCADO 3 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

IMPRESSOR SERIGRÁFICO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SOM E

ACESSORIOS DE VEICULOS 1 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO,

À MÁQUINA 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

MEC NICO 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS

DE MADEIRA 2 ENTRE R$ 1.200

E R$ 1.800 BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 9 ENTRE R$ 1.231,82

E R$ 1.169,62 BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 1 R$ 3.200 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 3 R$ 1.336,25 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 ENTRE R$ 1.336,25

E R$ 1.600 BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 6 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CALDEIRA 2 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 29 ENTRE R$ 1.439

E R$ 1.588 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 15 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 15 R$ 1.170 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 3 ENTRE R$ 1.100

E R$ 1.500 BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 58 ENTRE R$ 1.162

E R$ 1.500 BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 2 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

(INSTALAÇÃO 2 ENTRE R$ 1.150

E R$ 1.700 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE SUPORTE AO

USUÁRIO DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO 1 R$ 1.225 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

DE MÁQUINAS 2 R$ 1.155 BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 48 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.600 BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 2 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

VISTORIADOR DE RISCO DE AUTO 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

TOTAL 428