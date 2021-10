Embaixda dos EUA anuncia as 90 brasileiras selecionadas para a AWE 2.0

E EuEstudante

(crédito: AWE Brasil/Divulgação)

A Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, em parceria com o Grupo +Unidos, anunciaram, hoje (25), a lista das 90 selecionadas para a AWE 2.0, segunda edição da Academia para Mulheres Empreendedoras (AWE) - programa internacional do Departamento de Estado dos EUA voltado para empreendedoras que estão buscando oportunidades para fortalecer e ampliar os seus negócios.

Foram selecionadas mulheres de 19 estados brasileiros e do Distrito Federal para participar da formação, que tem início previsto para 18 de novembro de 2021, em comemoração ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino.



A formação é focada em estratégias para alavancar o potencial econômico, criação de condições propícias para maior estabilidade, segurança e prosperidade do negócio de mulheres empreendedoras. Além disso, as participantes poderão defender projetos para angariar capital semente.

A lista pode ser acessada no site da AWE.