Senac-DF: processo seletivo para motorista está aberto

EE Eu Estudante

(crédito: foto ilustrativa)

O Senac-DF abre processo seletivo para formação de cadastro reserva e uma vaga imediata para atuar como motorista na administração regional do Senac-DF. Interessados podem fazer a inscrição no link https://www.df.senac.br/processo-seletivo/motorista/, até 2 de novembro.

O processo seletivo terá cinco fases: preenchimento do formulário eletrônico/currículo, análise curricular, avaliação prática, entrevista técnica e comportamental. Os candidatos que irão participar devem possuir CNH na categoria D válida, diploma de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e experiência mínima de seis meses.

O candidato que for selecionado terá remuneração de R$ 2.712 e acesso a plano de saúde; auxílio alimentação/refeição; vale-transporte; auxílio creche; seguro de vida, auxílio funeral, credenciamento no Sesc na modalidade trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo.