Aplicativo Mulheres Positivo disponibiliza 200 vagas para mulheres

Para aumentar o número de mulheres no mercado de trabalho, a TIM fechou parceria com um aplicativo de celular, o Mulheres Positivas. A iniciativa foi realizada há três meses e já reúne 40 empresas, que atualmente oferecem mais de 200 vagas para variados perfis em vários estados do Brasil.



As oportunidades podem ser acessadas por meio do aplicativo Mulheres Positivas, que também disponibiliza cursos de capacitação com temas como inovação, tecnologia e negócios, carreira, gestão do tempo, saúde e diversidade e inclusão. O acesso é gratuito para toda a sociedade e clientes TIM navegam na plataforma sem consumir seu pacote de dados.



Há vagas em todas as regiões do país, para mais de 100 funções em variados níveis. As oportunidades incluem desde cargos como consultora de vendas em lojas até posições gerenciais, passando por áreas como jurídico, comercial, recursos humanos, tecnologia da informação e saúde.



Entre as empresas com vagas abertas no momento, além da TIM, estão Pirelli, Enel, Stellantis, Microsoft, Via, Generali, Oracle, Huawei e Nokia, entre outras. Para se inscrever, basta efetuar o cadastro simples no aplicativo. Ao clicar na vaga, a mulher é direcionada para a página da empresa responsável e seguirá o processo seletivo diretamente com a companhia.Para visualizar as vagas disponíveis, é necessário baixar o aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS.