Estudantes de escola de Sobradinho vencem prêmio por inovação

MC Millena Campello*

(crédito: Arquivo pessoal)

O Startup in School (SIS) é um programa estudantil que incentiva o empreendedorismo tecnológico entre os estudantes do 9º ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio de escolas públicas do Distrito Federal, com apoio do Google e Ideias de Futuro. Após um mês fazendo um curso de inovação e empreendedorismo tecnológico, os 10 melhores grupos participaram de uma competição para seleção das startups que melhoram o dia a dia da cidade onde moram ou da região.

Yorran Medeiros Carvalho: autor do designer e da ideia do aplicativo (foto: Aquivo Pessoal)

Procura-se DF foi o projeto mais pontuado da edição deste ano do Distrito Federal. Os vencedores foram os alunos do Centro de Ensino Médio de Sobradinho 01 Arthur Silva Pereira,15 anos; Carla Bianca, 16; Leandro Coelho,16; Nicolle Martins, 16; e Yorran Medeiros, 15. A startup do grupo criou um aplicativo para divulgar pessoas e animais desaparecidos.

Membro do Clube de Ciência da escola, Yorran, 15 anos, se inscreveu no SIS DF assim que soube da oportunidade. "Eu pensava que seria apenas um curso, não que iríamos desenvolver um aplicativo", lembra. Na primeira etapa do programa, os estudantes têm um mês de aula, na qual aprendem o básico sobre modelo de negócio e como desenvolver protótipos. Depois, participam da competição.

Leandro Coelho da Silva: desenvolvedor do app (foto: Yorran Medeiros Carvalho)

Foi Yorran que teve a ideia do aplicativo: "Eu estava indo para escola e vi que, nas paradas de ônibus de Sobradinho, vários anúncios de pessoas e animais desaparecidos, mas eles não atualizam quando encontram as pessoas porque é mais difícil. Então, chamei o grupo e falei que achava interessante abordar esse tema", conta o estudante. Quem desenvolveu o aplicativo foi o colega Leandro Coelho.

O prêmio de R$ 2 mil foi dividido entre os estudantes, mas eles pretendem investir em material escolar para as aulas virtuais. As professoras Ângela Maria Moraes Dantas,35, e Valéria Pereira Soares,34, que acompanharam o projeto, vão receber R$ 200, cada uma. A quantia será usada para reformar a sala do Clube de Ciência, que precisa ser pintada e organizada. Além do vale-presente para os alunos e professores, os estudantes terão quatro meses de mentorias especializadas para desenvolvimento e lançamento no mercado.

Em pé: Yorran, Rafael Uzredo (diretor) e as professoras Ângela e Valéria Sentados: Leandro, Arthur, Carla Bianca e Nicolle Suzan (foto: Yorran Medeiros Carvalho)

Este foi o quarto evento do SIS 100% digital de 30 edições presenciais. Oswaldo Cruz, um dos organizadores da ação, explica que as aulas on-line exigiram uma certa adaptação. "No ensino presencial, há contato e empatia entre os professores e os alunos de forma facilitada, o que permite engajar mais os estudantes. No on-line, a distância cria uma barreira para isso, e você precisa achar maneiras de desafiar os alunos e de fazer com que eles trabalhem em grupo', diz.