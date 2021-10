Agências e empresas oferecem 282 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

>>TRUEPAY

LIDERANÇA E SENIORIDADE TÉCNICA

A TruePay investe em contratações com mais de 40 vagas abertas para as áreas de tecnologia, data, produto e designer. Entre as posições em aberto, ao menos cinco são voltadas para perfis de liderança e senioridade técnica. Os profissionais poderão trabalhar no modelo híbrido ou totalmente remoto. Dessa forma, pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo podem se candidatar. Inscreva-se: https://jobs.lever.co/TruePay .

>>UBER

ENGENHEIROS

A Uber anunciou a abertura de 60 novas vagas para pessoas engenheiras de todo País. Ao todo, são 160 vagas para diversas áreas dentro da empresa. Além do foco em tecnologias avançadas voltadas a desenvolver ferramentas para a Segurança em todo o mundo, o Centro de Tecnologia passa agora a contar com duas áreas focadas em Uber para Empresas e Transit, o recurso do app que integra os transportes público e privado das cidades. Inscreva-se: https://www.uber.com/us/en/careers/ .

>>CABANA BURGER

PESSOAS TRANS

O Cabana Burger acaba de anunciar umaa vaga exclusiva para pessoas trans. A oportunidade é para agente de RH e inclui também capacitação e desenvolvimento de carreira. Inscreva-se: https://cabanaburger.gupy.io/jobs/1261040?jobBoardSource=gupy_public_page .

>>CLICKBUS

A ClickBus está com inscrições abertas para àquelas que desejam atuar nas áreas de atendimento ao cliente, comercial, desenvolvimento, growth, gestão, produtos e data analytics. Ao todo são mais de 20 vagas para profissionais de diversos níveis, de gestão a operação. As vagas estão abertas para candidatos de todo o país, já que sua operação está operando em modelo híbrido (home-office e presencial) e full-remote. O regime de contratação é CLT e entre os benefícios oferecidos estão vale refeição/alimentação, Gympass, seguro de vida e auxílio creche. Os interessados podem conferir a lista de oportunidades e se inscrever na página de carreira da empresa, neste link: https://clickb.us/vagas21 .

>>MERCADO ELETRÔNICO

O Mercado Eletrônico, líder em soluções para e-commerce B2B na América Latina, está com 6 vagas de emprego para as mais diversas áreas relacionadas à tecnologia e compras corporativas. Entre as oportunidades, estão Aprendiz, Assistente de Compras (exclusiva para profissionais com deficiência – PCD), desenvolvedor back-end java, líder UX, motion designer pleno e product owner. O formato de trabalho é home office ou híbrido. Para se candidatar, basta enviar o currículo para os e-mails: selecao@me.com.br ou bruna.scagliante@me.com.br .

>>4INTELLIGENCE

TECNOLOGIA

A 4intelligence está com vagas abertas. A empresa está em busca de data scientists, software engineers, incluindo da área de quality assurance, legal analyst e tech recruiter e tem vagas de estágio em várias áreas. Além do pacote de benefícios, a 4intelligence oferece a possibilidade de trabalho 100% remoto, ou presencial nos escritórios de São Paulo ou Santa Rita do Sapucaí. Os interessados devem acessar as vagas pelo LinkedIn: https://bit.ly/3Gxpjmt .

>>AHFIN

DESENVOLVEDOR

A Ahfin está com uma vaga para desenvolvedor full stack, com benefícios como VR, VA, beneflex, plano de saúde e odontológico, Plano de Saúde Financeira da própria Ahfin, ginástica laboral, convênio com Sesc, Acate e outros. Para mais informações, basta acessar pelo LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/view/2701092713/ .

>>BOX DELIVERY

DIVERSAS ÁREAS

A Box Delivery está com processo seletivo com mais de 100 vagas abertas para diversas áreas, primordialmente em São Paulo, mas também há oportunidades em Campinas, Praia Grande, Guarujá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Os interessados devem enviar o CV para: vagas@boxdelivery.com.br.

>>CARUPI

26 VAGAS

A Carupi possui 26 vagas com média salarial de R$ 3.000. As candidaturas podem ser feitas pelo LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gocarupi/jobs/?viewAsMember=true .

>>COREBIZ

7 VAGAS

A Corebiz, em busca pessoas para complementar o time, possui 7 vagas disponíveis com faixa salarial de R$ 3.000 a R$ 7.000, conforme o nível. As oportunidades disponíveis estão no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/corebiz-brasil/jobs .

>>PONTTE

3 VAGAS

A Pontte está com três vagas abertas. Uma vaga para engenharia de software sênior, pessoa desenvolvedora pleno e pessoa consultora de financiamento imobiliário. A Pontte oferece como benefícios plano de saúde, odontológico, Gympass, incentivo à educação, vale-refeição e vale-alimentação. Para se candidatar, basta acessar o link: https://bit.ly/2ZIaXz1.

>>VERDE CAMPO

ANALISTA

A empresa está com vagas abertas de analista de e-commerce sênior: (https://lnkd.in/ekbu7mY) e para analista de marketing também sênior: (https://lnkd.in/eEUu9s4 ).

>>ELFA

50+

A Elfa lançou um programa de recolocação e desenvolvimento profissional para pessoas com 50 anos ou mais - o Talento Sênior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site até 17 de novembro. Os candidatos precisam ter mais de 50 anos e ensino superior ou técnico completo. As vagas são para atuação nas cidades de João Pessoa/PB, São Paulo/SP e Goiânia/GO. Inscreva-se: https://bit.ly/3GwhI7W .

>>BRASILCENTER

VENDAS E CALL CENTER

A BrasilCenter anuncia a abertura de mais de 400 vagas de trabalho para promotores de venda e operadores de call center em diversas regiões do Brasil. As oportunidades são para pessoas maiores de 18 anos com Ensino Médio Completo, de preferência com experiência na área de atuação. Para participar do processo seletivo, basta cadastrar o currículo no site da companhia e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as etapas de seleção on-line: https://junteseanosbcc.brasilcenter.com.br/ .

>>MULHERES POSITIVAS

200 VAGAS

O movimento da TIM para ampliar o acesso das brasileiras ao mercado de trabalho acaba de completar três meses e já reúne 40 empresas, que – atualmente – oferecem mais de 200 vagas para variados perfis e em diferentes Estados do Brasil. As oportunidades podem ser acessadas por meio do aplicativo Mulheres Positivas, que também disponibiliza cursos de capacitação com temas como inovação, tecnologia e negócios, carreira, gestão do tempo, saúde e diversidade e inclusão. O acesso é gratuito para toda a sociedade e clientes TIM navegam na plataforma sem consumir seu pacote de dados. Saiba mais: https://home.mulherespositivas.com.br/ .

>> OLX

ZAP+

A OLX Brasil anuncia a abertura de mais de 150 vagas em diversas áreas da empresa. Em tecnologia, que engloba disciplinas como engenharia, produto, design e dados, são 94, sendo 42 para OLX, 31 para Zap+ e 21 para áreas centrais, que atendem as duas unidades de negócios. E para as áreas de marketing, comercial, operações, rentals, gente, finanças e estratégia, são 61 oportunidades, sendo 21 para OLX, 33 para Zap+ e sete para áreas centrais. O trabalho é 100% remoto. Inscreva-se: https://careers.smartrecruiters.com/OLXBrasil.

CHANCES DE TRAINEE

>> SCHNEIDER ELETRIC

A Schneider Electric abre as inscrições do seu Programa de Trainee 2022. Ao todo, são 10 vagas para trabalhar na cidade de São Paulo, em sua maioria seguindo o modelo híbrido de trabalho. Com duração de dois anos, o programa oferece aos jovens talentos a participação em projetos regionais, treinamentos, mentorias de carreira e proximidade com a liderança. Os pré-requisitos exigidos são a formação em bacharelado ou tecnólogo nos cursos de administração, marketing, economia e afins, engenharias, ciência da computação e informática entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições estarão abertas até 28/11. O início do programa está previsto para Fevereiro de 2022. Para mais detalhes e cadastro, acesse: https://schneidergraduate.com/pt/# .

>> LAFARGEHOLCIM

ENGENHARIAS

A LafargeHolcim está com inscrições abertas para o Programa Trainee LH 2022. O objetivo é oferecer uma formação técnica e comportamental completa para os jovens talentos, que ao longo de 14 meses, irão vivenciar todas as etapas da linha de produção da empresa. Estão sendo oferecidas 12 vagas, para as áreas de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia de Minas e Engenharia Elétrica. Podem se inscrever até 15/11 candidatos formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Inscreva-se: https://nr.tn/3blpYJq .

>> NEON

QUALQUER CURSO

A Neon abre inscrições para a primeira edição de seu programa de trainees, chamado de Futuros Brilhantes. O processo seletivo será 100% virtual e aberto para estudantes e jovens profissionais de todo o país. A primeira edição do programa de trainee tem a expectativa de preencher 10 vagas. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos de idade e formação superior em qualquer curso ou instituição concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições ficam abertas até 18 de novembro: 99jobs.com/traineeneon .

>> WHIRLPOOL

TODOS OS CURSOS

A Whirlpool está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022. Os candidatos poderão atuar nas Unidades de São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) ou Joinville (SC) e terão até 8 de novembro para se inscrever. Todos os cursos de formação superior são elegíveis para inscrição nas vagas, desde que a formação seja entre Dezembro de 2018 a Dezembro de 2021. O inglês no nível intermediário também é um pré-requisito para inscrição no programa, além de disponibilidade para atuar em qualquer uma das localidades onde as vagas estão abertas e para viagens. Inscrições: https://bit.ly/Trainee22 .

>> BP BUNGE BIOENERGIA

JOVENS ENGENHEIROS

A BP Bunge Bioenergia lançou o segundo ciclo de seus programas para atração de novos talentos. Estão abertas até 7 de novembro as inscrições para a edição 2022 do Programa Trainees e do Programa Jovens Engenheiros. Com duração de 12 meses, o programa tem o objetivo de estimular jovens recém-formados a desenvolverem suas carreiras em cargos de especialista nas operações agrícola e industrial e nas áreas corporativas, como comercial, finanças e TI. Podem participar do processo seletivo universitários formados entre dezembro de 2018 e julho de 2021. Inscreva-se: https://traineebpbunge.across.jobs/ .

CARGO VAGAS SALARIO

AÇOUGUEIRO 42 ENTRE R$ 1.280 E R$ 1.530 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 5 ENTRE R$ 1.231,82 E R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.155 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 4 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BAR 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.250 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 5 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

BORDADOR À MAQUINA 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 3 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 13 ENTRE R$ 1.276,70 E R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 9 ENTRE R$ 1.214 E R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRO À MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 17 ENTRE R$ 1.224 E R$ 1.344,34 + BENEFÍCIOS

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 31 ENTRE R$ 1.188 E R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 6 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE SUPERMERCADO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

IMPRESSOR SERIGRÁFICO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 5 ENTRE R$ 1.300 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MEC NICO 2 R$ 1.700 E R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MEC NICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MESTRE SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 2 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 5 R$ 1.169,62 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.350 + BENEFÍCIOS

NUTRICIONISTA 1 R$ 2.200,06 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 12 ENTRE R$ 1.164 E R$ 1.224 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CALDEIRA 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.439 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 1.280 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 15 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 19 ENTRE R$ 1.170 E R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 1 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 4 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 2 ENTRE R$ 1.150 E R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 3 ENTRE R$ 1.155 E R$ 1.651,08 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 22 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

VISTORIADOR DE RISCO DE AUTO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste