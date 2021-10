CURTAS GERAIS

CB Correio Braziliense

>> INTELI

CURSOS TECNOLÓGICOS

Termina na próxima terça-feira, 2/11, o período de inscrições para o 1º processo seletivo do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli). Estudantes de todo o país que estejam ou tenham concluído recentemente o terceiro ano do ensino médio podem participar. A primeira etapa da seleção está agendada para sexta-feira (5/11), com a prova de matemática e lógica (as notas dos exames: Enem, SAT e IB também serão aceitas). A segunda fase do processo ocorrerá entre 16 e 30/11. Inscreva-se: https://www.inteli.edu.br/processo-seletivo/.

>> STJ

ESTÁGIO

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) abre inscrições para mais processo seletivo de estágio. As vagas contemplam diversos cursos de nível médio e superior. O período de inscrições começa quinta-feira (4/11) e vai até 16/11. Inscreva-se: https://pp.ciee.org.br/vitrine/2986/detalhe.



>> HOSPITAL DA CRIANÇA

CIEE

O Hospital da Criança está com seleção aberta para seleção de estágio. As inscrições vão do dia 28 de outubro a 4 de novembro. A prova ocorrerá em 8 de novembro. O processo está sendo feito por meio do Ciee. Interessados devem se inscrever no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/2966/detalhe.



>> AGU

ESTÁGIO - PÓS-GRADUAÇÃO.

A Advocacia Geral da União (AGU) abriu inscrições para mais um processo seletivo de estágio. As vagas contemplam o curso de pós-graduação em direito. O período de inscrições começa vai até 19/11. Inscreva-se: https://pp.ciee.org.br/vitrine/3006/detalhe.