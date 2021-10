CHANCES DE TRAINEE

E EuEstudante

>> SCHNEIDER ELETRIC

A Schneider Electric abre as inscrições do seu Programa de Trainee 2022. Ao todo, são 10 vagas para trabalhar na cidade de São Paulo, em sua maioria seguindo o modelo híbrido de trabalho. Com duração de dois anos, o programa oferece aos jovens talentos a participação em projetos regionais, treinamentos, mentorias de carreira e proximidade com a liderança. Os pré-requisitos exigidos são a formação em bacharelado ou tecnólogo nos cursos de administração, marketing, economia e afins, engenharias, ciência da computação e informática entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições estarão abertas até 28/11. O início do programa está previsto para Fevereiro de 2022. Para mais detalhes e cadastro, acesse: https://schneidergraduate.com/pt/#.



>> LAFARGEHOLCIM

ENGENHARIAS

A LafargeHolcim está com inscrições abertas para o Programa Trainee LH 2022. O objetivo é oferecer uma formação técnica e comportamental completa para os jovens talentos, que ao longo de 14 meses, irão vivenciar todas as etapas da linha de produção da empresa. Estão sendo oferecidas 12 vagas, para as áreas de engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, engenharia de minas e engenharia elétrica. Podem se inscrever até 15/11 candidatos formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Inscreva-se: https://nr.tn/3blpYJq.



>> NEON

QUALQUER CURSO

A Neon abre inscrições para a primeira edição de seu programa de trainees, chamado de Futuros Brilhantes. O processo seletivo será 100% virtual e aberto para estudantes e jovens profissionais de todo o país. A primeira edição do programa de trainee tem a expectativa de preencher 10 vagas. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos de idade e formação superior em qualquer curso ou instituição concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições ficam abertas até 18 de novembro: 99jobs.com/traineeneon.



>> WHIRLPOOL

TODOS OS CURSOS

A Whirlpool está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022. Os candidatos poderão atuar nas Unidades de São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) ou Joinville (SC) e terão até 8 de novembro para se inscrever. Todos os cursos de formação superior são elegíveis para inscrição nas vagas, desde que a formação seja entre dezembro de 2018 a dezembro de 2021. O inglês no nível intermediário também é um pré-requisito para inscrição no programa, além de disponibilidade para atuar em qualquer uma das localidades onde as vagas estão abertas e para viagens. Inscrições: https://bit.ly/Trainee22.



>> BP BUNGE BIOENERGIA

JOVENS ENGENHEIROS

A BP Bunge Bioenergia lançou o segundo ciclo de seus programas para atração de novos talentos. Estão abertas até 7 de novembro as inscrições para a edição 2022 do Programa Trainees e do Programa Jovens Engenheiros. Com duração de 12 meses, o programa tem o objetivo de estimular jovens recém-formados a desenvolverem suas carreiras em cargos de especialista nas operações agrícola e industrial e nas áreas corporativas, como comercial, finanças e TI. Podem participar do processo seletivo universitários formados entre dezembro de 2018 e julho de 2021. Inscreva-se: https://traineebpbunge.across.jobs/.