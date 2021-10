O aplicativo Hermes, desenvolvido por cinco alunas do Centro de Ensino Médio 01 do Gama, ficou em segundo lugar na competição. Ana Gabrielly Ribeiro, 17 anos, Enzo Yãn Freiras, 17, Clara Santos, 17, Isabela Alves, 17, Melissa Miranda, 16, e Mylena Matos Rocha, 16, criaram um app para combater as notícias falsas. A principal funcionalidade do aplicativo é "informar, de modo claro e objetivo, apresentar oportunidades, incentivar o olhar holístico do jovem e promover o protagonismo voltado para o ensino médio", diz Isabela Alves. Em junho, as estudantes participaram de uma simulação de Havard e perceberam que o nível dos alunos de lá era muito alto. Por isso, resolveram criar o Clube de Debate na escola. Com encontros semanais sobre temas diversos, surgiu, também, o Jornal do Clube de Debate, em formato de site. O aplicativo foi uma extensão desse projeto.

"As fake news eram um problema recorrente na sala de aula. Por meio do jornal do clube de debate, tínhamos um conhecimento do que seria feito. Então, pensamos no app", explica a estudante. O dinheiro ganho da premiação (R$ 1 mil) será investido totalmente no aplicativo: 'É que precisamos de publicidade".

Agora, os dois grupos vão começar a mentoria com os dois patrocinadores do evento, o Google e o Ideias de Futuro, empresa que ajuda a criar projetos sociais de educação. "A gente gosta de dizer que quem ganha o prêmio ganha mais trabalho. Porque eles vão ter quatro meses de acompanhamento profissional para evoluir ainda mais a ideia e ter a chance de lançar um protótipo", afirma Oswaldo Cruz, engenheiro ambiental pela USP.

Isabela planeja os passos para os próximos meses: "Vamos instalar o aplicativo em várias escolas, principalmente nas públicas. E queremos ter um bom engajamento pelas redes sociais dos alunos."

Outras categorias

Um projeto de app para conectar consumidores de baixa renda e pequenos estabelecimentos de bairro (mercadinhos e farmácias), na busca de produtos mais baratos, conquistou a categoria Inovação. A startup Orange Bag foi desenvolvida pelos alunos Gustavo Henrique de Almeida, Maria Eduarda Araújo, Mayra Gomes Simão e Nycollas Pereira, do Centro de Ensino Fundamental 01 do Paranoá.

Na categoria Atitude Empreendedora, o projeto Virtual Designer venceu a competição. Trata-se de uma consultoria para digitalizar pequenos negócios, desenvolvido pelos alunos Paulo Rodrigo, Diego Santiago, Victor Hugo, do Instituto Federal de Brasília, câmpus São Sebastião. (MC)

*Estudante de jornalismo

da UnB sob a supervisão

de Ana Sá