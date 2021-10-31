precisa-se

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.
Cargo Vagas Salário
Cargo Vagas Salário
Cargo Vagas Salário
AÇOUGUEIRO 42 ENTRE R$ 1.280
E R$ 1.530 BENEFÍCIOS
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
(COMÉRCIO 5 ENTRE R$ 1.231,82
E R$ 1.300 BENEFÍCIOSWW
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5 R$ 1.100 BENEFÍCIOS
ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.155 BENEFÍCIOS
ATENDENTE BALCONISTA 4 R$ 2.600 BENEFÍCIOS
ATENDENTE DE BAR 3 R$ 1.100 BENEFÍCIOS
AUXILIAR DE LINHA DE
PRODUÇÃO 4 R$ 1.250 BENEFÍCIOS
AUXILIAR DE MARCENEIRO 5 ENTRE R$ 1.100
E R$ 1.600 BENEFÍCIOS
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS
AUXILIAR TÉCNICO DE
REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.400 BENEFÍCIOS
BORDADOR À MAQUINA 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS
BORRACHEIRO 3 R$ 1.300 BENEFÍCIOS
CARPINTEIRO 13 ENTRE R$ 1.276,70
E R$ 1.804 BENEFÍCIOS
CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS
CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS
COSTUREIRA EM GERAL 9 ENTRE R$ 1.214
E R$ 1.700 BENEFÍCIOS
COSTUREIRO À MÁQUINA
NA CONFECÇÃO EM SÉRIE 3 R$ 1.500 BENEFÍCIOS
COZINHEIRO GERAL 17 ENTRE R$ 1.224
E R$ 1.344,34 BENEFÍCIOS
DESENHISTA DE PÁGINAS
DA INTERNET (WEB DESIGNER) 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS
ESTETICISTA 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS
GARÇOM3 1 ENTRE R$ 1.188
E R$ 1.300 BENEFÍCIOS
GERENTE COMERCIAL 6 R$ 1.800 BENEFÍCIOS
GERENTE DE SUPERMERCADO 3 R$ 2.000 BENEFÍCIOS
GESSEIRO 2 R$ 1.804 BENEFÍCIOS
IMPRESSOR SERIGRÁFICO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS
LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS
MARCENEIRO 5 ENTRE R$ 1.300
E R$ 2.000 BENEFÍCIOS
MECÂNICO 2 R$ 1.700 E R$ 1.800
BENEFÍCIOS
MEC NICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS
MESTRE SERRALHEIRO
DE ALUMÍNIO 2 R$ 2.300 BENEFÍCIOS
MONTADOR DE MÓVEIS
DE MADEIRA 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS
MOTOFRETISTA 5 R$ 1.169,62 BENEFÍCIOS
MOTORISTA CARRETEIRO 1 R$ 1.900 BENEFÍCIOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.350 BENEFÍCIOS
NUTRICIONISTA 1 R$ 2.200,06 BENEFÍCIOS
OPERADOR DE CAIXA 12 ENTRE R$ 1.164
E R$ 1.224 BENEFÍCIOS
OPERADOR DE CALDEIRA 2 R$ 1.200 BENEFÍCIOS
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.439 BENEFÍCIOS
PADEIRO 1 R$ 1.280 BENEFÍCIOS
PEDREIRO 15 R$ 1.800 BENEFÍCIOS
PINTOR DE OBRAS 19 ENTRE R$ 1.170
E R$ 1.804 BENEFÍCIOS
PIZZAIOLO 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500 BENEFÍCIOS
RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS
REPOSITOR DE MERCADORIAS 1 R$ 1.164 BENEFÍCIOS
SERRALHEIRO 4 R$ 2.200 BENEFÍCIOS
SUSHIMAN 2 R$ 1.100 BENEFÍCIOS
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 1.950 BENEFÍCIOS
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
(INSTALAÇÃO) 2 ENTRE R$ 1.150
E R$ 1.400 BENEFÍCIOS
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS 3 ENTRE R$ 1.155 E R$ 1.651,08 BENEFÍCIOS
TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE
OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS
VENDEDOR INTERNO 22 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.600 BENEFÍCIOS
VISTORIADOR DE RISCO DE AUTO 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS
TOTAL 282