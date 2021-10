precisa-se

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Cargo Vagas Salário

AÇOUGUEIRO 42 ENTRE R$ 1.280

E R$ 1.530 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

(COMÉRCIO 5 ENTRE R$ 1.231,82

E R$ 1.300 BENEFÍCIOSWW

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.155 BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 4 R$ 2.600 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BAR 3 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE

PRODUÇÃO 4 R$ 1.250 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 5 ENTRE R$ 1.100

E R$ 1.600 BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE

REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

BORDADOR À MAQUINA 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 3 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 13 ENTRE R$ 1.276,70

E R$ 1.804 BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 9 ENTRE R$ 1.214

E R$ 1.700 BENEFÍCIOS

COSTUREIRO À MÁQUINA

NA CONFECÇÃO EM SÉRIE 3 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 17 ENTRE R$ 1.224

E R$ 1.344,34 BENEFÍCIOS

DESENHISTA DE PÁGINAS

DA INTERNET (WEB DESIGNER) 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

GARÇOM3 1 ENTRE R$ 1.188

E R$ 1.300 BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 6 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

GERENTE DE SUPERMERCADO 3 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

IMPRESSOR SERIGRÁFICO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 5 ENTRE R$ 1.300

E R$ 2.000 BENEFÍCIOS

MECÂNICO 2 R$ 1.700 E R$ 1.800

BENEFÍCIOS

MEC NICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

MESTRE SERRALHEIRO

DE ALUMÍNIO 2 R$ 2.300 BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS

DE MADEIRA 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 5 R$ 1.169,62 BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 1 R$ 1.900 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.350 BENEFÍCIOS

NUTRICIONISTA 1 R$ 2.200,06 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 12 ENTRE R$ 1.164

E R$ 1.224 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CALDEIRA 2 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.439 BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 1.280 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 15 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 19 ENTRE R$ 1.170

E R$ 1.804 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500 BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 1 R$ 1.164 BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 4 R$ 2.200 BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 2 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 1.950 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

(INSTALAÇÃO) 2 ENTRE R$ 1.150

E R$ 1.400 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

DE MÁQUINAS 3 ENTRE R$ 1.155 E R$ 1.651,08 BENEFÍCIOS

TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE

OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 22 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.600 BENEFÍCIOS

VISTORIADOR DE RISCO DE AUTO 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

TOTAL 282