Lista de concursos

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 54 concursos e 8.959 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há quatro editais abertos para vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há 11 seleções abertas com 930 oportunidades. Nos conselhos regionais, há três concursos com 145 postos vagos. Entre os nacionais, há dois certames abertos para 882 oportunidades. Há ainda 25 seleções para outras regiões com 4.685 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 107 oportunidades. Os institutos federais oferecem três concursos e 382 postos vagos.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (HUB)

Inscrições de 20 de outubro a 8 de novembro no site https://enare.ebserh.gov.br/. Prova de residência com 124 vagas. A seleção ocorrerá em diversos estados: Feira de Santana (BA), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Uberlândia (MG), Caratinga (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Dourados (MS), Sinop (MT), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Londrina (PR), Nova Iguaçu (RJ), Passo Fundo (RS), Pelotas (RS) Bauru (SP), São Carlos (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP), Araguaína (TO), Petrolina (PE) e Joinville (SC).

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (SEEDF)

Inscrições até 10 de novembro no site http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/seedf_2021.aspx . Concurso com 1.631 vagas para professor substituto temporário para integrar o banco reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Salários: entre R $1.929,43 e R $3.858,87. Taxa de inscrição: entre R $20,40 e R $49,50.

NACIONAIS

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO

Inscrições de 27 de outubro a 19 de novembro de 2021 no site: https://bit.ly/2ZF12u2. Concurso com 53 vagas imediatas e ainda cadastro reserva para nível superior para analista de previdência complementar - área de atuação: administrativa - logística, recursos humanos e governança (4), analista de previdência complementar - área de atuação: atuária (2), analista de previdência complementar - área de atuação: auditoria e controle (5), analista de previdência complementar - área de atuação: comercial (6), analista de previdência complementar - área de atuação: comunicação e ouvidoria (6), analista de previdência complementar - área de atuação: contábil (2), analista de previdência complementar - área de atuação: investimentos (12), analista de previdência complementar - área de atuação: jurídica (3), analista de previdência complementar - área de atuação: previdenciária (7), analista de previdência complementar - área de atuação: tecnologia (6). Salário: R$ 6.848. Taxa de inscrição: R$ 117.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)

Inscrições de segunda-feira (1º) até às 16h do dia 20 de dezembro de 2021 no site: https://bit.ly/3bkk1fU. Concurso com 20 vagas de nível superior para o cargo de auditor federal de controle externo. Salário: R$ 21.947,82. Taxa de inscrição: R$ 180.



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE JUSTIÇA DA TERCEIRA REGIÃO

Inscrição de 25 de outubro até 23 de novembro de 2021 no site: https://bit.ly/3mnyRIR. Concurso com 106 vagas para contratação de nível superior para os cargos de juiz federal substituto em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Salário:

R$ 32.004,65. Taxa de inscrição: R$ 220.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

Inscrições de 3 de novembro a 9 de novembro de 2021,no site: https://bit.ly/3GvEvR0. Concurso com 776 vagas para nível fundamental, nível médio e nível superior para os cargos de supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (8); chefe dos agentes de proteção etnoambiental (24); agentes de proteção etnoambiental (120); supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (7); chefe dos agentes de proteção etnoambiental (14); agentes de proteção etnoambiental (70); supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (4); chefe dos agentes de proteção etnoambiental (8); agentes de proteção etnoambiental (40); supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (4); chefe dos agentes de proteção etnoambiental (8); agentes de proteção etnoambiental (40); supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (6); chefe dos agentes de proteção etnoambiental (16); agentes de proteção etnoambiental (80); supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (1); chefe dos agentes de proteção etnoambiental (2); agentes de proteção etnoambiental (10); supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (14); chefe dos agentes de proteção etnoambiental (37); agentes de proteção etnoambiental (185); supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (6); chefe dos agentes de proteção etnoambiental (12); agentes de proteção etnoambiental (60). Salário: entre

R$1.100 a R $4.400. Taxa de inscrição: gratuita.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR/CRO 11

Inscrições de 29 de outubro até 16 de novembro de 2021 no site: https://bit.ly/3vOqVmQ. Concurso com sete vagas e ainda cadastro reserva para nível técnico e nível superior em técnico intermediário pleno (1); técnico em edificações pleno (2); desenhista sênior (cadastro reserva); arquiteto sênior (2); engenheiro sênior (2). Salários: entre R$ 3.571,11 a R$ 8.943,13. Taxa de inscrição: R$ 50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ - GO

Inscrições de 20 de novembro até 10 de dezembro de 2021 no site: https://bit.ly/2ZyfbJn. Concurso com 213 vagas e ainda formação de cadastro reserva para nível fundamental, nível médio, nível técnico e nível superior para os cargos de: agente de serviços gerais (21); agente de serviços de higiene e alimentação (13); agente de manutenção mecânica (1); auxiliar de serviços póstumos (2); auxiliar de consultório dentário (3); agente de combate às endemias (7); motorista (2); operador de máquinas (2); tratorista (2); administrativo (5); auxiliar de controle interno (1); fiscal do meio ambiente (2); técnico em enfermagem (7); enfermeiro (7); fonoaudiólogo (1); médico (5); psicólogo (2); analista ambiental (3); assistente social (3); profissional de educação pedagogia (120); engenheiro agrônomo (1); engenheiro elétrico (1); médico veterinário (1); engenheiro em segurança do trabalho (1). Salário: entre R $1.216,54 a R $14.206,03. Taxa de inscrição: R $90 para nível fundamental; R$ 120 para nível médio e técnico e R$190 para nível superior.

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 3 de novembro no site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc-o--Dv9_8lczSYMtb6_2003ZMk_jvhg0xrfaXBslAAdMjA/viewform. Concurso com 24 vagas para advogado (3); arquiteto e urbanista (4); economista (3); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (10); tecnólogo em agrimensura (1). Salários: entre R$ 2.903,20 e R$ 4.665,82. Taxa: não há.

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 11 de novembro no site: https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jspid=282. Concurso com 74 vagas para técnico em agrimensura (1); técnico em análise e tratamento (6 vagas imediatas e 7 para cadastro reserva); técnico em automação (1); técnico em edificações (4); técnico em enfermagem do trabalho (cadastro reserva); técnico em manutenção eletromecânica (8 vagas imediatas e 4 para cadastro reserva); técnico em recursos humanos (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em tecnologia da informação (1); administrador (1), advogado (1), analista de tecnologia da informação (2), biólogo (1), contador (2), economista (1), engenheiro civil (2), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), engenheiro sanitarista ambiental (1), jornalista (1), médico do trabalho (1), psicólogo (1), químico (1) e tecnólogo em saneamento ambiental (6 vagas imediatas e 1 para cadastro reserva). Salário: R$ 1.606,13 e

R$ 6.337,67. Taxa: entre R$ 80,00 e R$ 100,00.

DEFENSORIA PÚBLICA DO MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 18 de novembro no site: conhecimento.fgv.br/concursos/dpgems21. Concurso com 7 vagas para defensor público do estado do Mato Grosso do Sul. Salário: R$ 28.884,20.Taxa: R$ 250.

PREFEITURA DE PIRES DO RIO (GO)

Inscrições até 19 de novembro no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_piresrio_go_21. Concurso com 152 vagas para auxiliar de serviços gerais na área de assistência social (10); auxiliar de serviços gerais na área de educação (33); monitor de creche (33); procurador jurídico do município (1); assistente social (3); professor (70) e psicólogo (2). Salário: entre R$ 1.100 e

R$ 2.874 Taxa: entre R$ 70 e R$130.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 23 de novembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo21. Concurso com 39 vagas para promotor de justiça substituto. Salário: R$ 28.884,20. Taxa: R$ 285,00.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 23 de novembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo21. Concurso com 5 vagas para oficial de promotoria e secretário auxiliar. Salário:

R$ 3.549,56. Taxa: R$ 62.

61º CONCURSO DO MP DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 23 de novembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo21. Concurso com 169 vagas, sendo procurador de justiça (1); promotor de justiça de entrância final 3ª entrância (25); promotor de justiça de entrância final 2ª entrância (53); promotor de justiça de entrância final 1ª entrância (40); procurador de justiça substituto (50). Salário entre:

R$ 28.884,20 e R$ 35.462,22. Taxa: R$ 285,00.



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO DO MATO GROSSO DO SUL (TRF3 MS)

Inscrições até 23 de novembro no site http://web.trf3.jus.br/concurso-magistrado/InscricaoConcurso. Concurso com 106 vagas para juiz federal substituto. Salário: não informado.Taxa: R$ 220.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS

Inscrições até 29 de novembro no site: www.cs.ufg.br. Concurso com 95 vagas imediatas para o cargo de Analista Judiciário, sendo 46 para a área "Apoio Judiciário e Administrativo" e 49 para a área "Judiciária". Salário: entre R$ 3.833,88 e R$ 4.259,86. Taxa: entre R$115 e R$127,70.