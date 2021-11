ONG promove evento on-line para auxiliar a carreira de jovens

E EuEstudante

(crédito: Pedro Ventura/Agência Brasília)

Com o intuito de ampliar o conhecimento dos jovens sobre o mercado de trabalho atual e abordar as dúvidas e inseguranças comuns deste público, o Fórum Ser + vai reunir, dia 6 de novembro, especialistas em empregabilidade e carreira e profissionais ativos no mercado de trabalho, atuantes em empresas como Itaú, Accenture, iFood, Nutrien, Grupo DPSP, Academia da Marca, ESPM e Academia do Universitário para uma roda de conversas. Em formato virtual e gratuito, o evento abordará o futuro do trabalho como tema central.

“Oferecer meios para que nossa juventude tenha uma concorrência mais justa na carreira é a nossa missão. Além dos cursos e mentorias trabalhadas ao longo do ano, nos dedicamos aos eventos, como o Fórum Ser +, para levar a conhecimento dos jovens a realidade sobre o mercado de trabalho e dicas para conseguirem conquistar o tão sonhado primeiro emprego”, explica Wandreza Bayona, diretora executiva do Instituto Ser +, responsável pelo evento.

Dados da PNAD Contínua publicados em março de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o número de jovens sem emprego corresponde a 29,8%, seis pontos acima de 2019. Para a especialista, os principais impasses que impedem o pontapé inicial dos jovens no primeiro emprego ou na colocação profissional desta faixa etária é a falta de experiência e qualificação.

“Por isso que pensamos em eventos abertos para que os jovens consigam entender que é possível empreender a própria vida e assumir o protagonismo juvenil”, reforça Bayona.O Fórum Ser + terá transmissão ao vivo no Youtube da ONG, e os participantes poderão acompanhar a programação e interagir por meio do chat, expressando suas opiniões e dúvidas. Os interessados poderão fazer o cadastro gratuito no site da organização ou diretamente pelo hotsite.

Programação



Data: 06/11 (sábado)

9h30 – Abertura com Sofia Esteves

10h – Painel 1 “Juventude e o Futuro do Trabalho”, com Fabio Cavinato (Accenture) e Renata Citron (iFood)

11h – Painel 2 “Preparando a Juventude para os próximos desafios”, com Roberta Anchieta (Itaú), Carlos Brito (Nutrien) e Paulo Audician (Grupo DPSP)

12h – Painel 3 “Carreira em startup é sempre a primeira opção do jovem?”, com Fabio Mariano Borges (ESPM/USP), Thiago Shimada (Academia da Marca) e Diego Cidade (Academia do Universitário)

12h45 – Encerramento com Wandreza Bayona (Ser +)

12h55 – Gincana com premiações: 1º lugar, um tablet ou celular; 2º lugar, ingresso para um Parque de Diversões e 3º lugar, uma cesta de produtos