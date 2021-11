E EuEstudante

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) abre o processo seletivo para o XII Concurso de Provas e Títulos para Obtenção do Título Profissional de Especialista em psicologia em 26 estados e no Distrito Federal. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de dezembro no site do Instituto Quadrix.

As especialidades para obtenção do título previstas no edital normativo são: avaliação psicológica, neuropsicologia, psicologia clínica, psicologia do esporte, psicologia do trânsito, psicologia em saúde, psicologia escolar e educacional, psicologia hospitalar, psicologia jurídica, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia social, psicomotricidade e psicopedagogia.

Os requisitos pedem que o candidato seja psicólogo com mais dois anos de inscrição no Conselho Regional de Psicologia, contínuos ou intermitentes, contados da data de realização das provas, e estar em pleno gozo de seus direitos, conforme legislação vigente.

A prova será objetiva, com 40 questões de múltipla escolha e pontuação total máxima de 60,00 pontos, e prova discursiva, contendo em quatro questões abertas para redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, com pontuação máxima de 40 pontos.

O exame está previsto para 13 de dezembro, no turno da tarde, com duração de quatro horas e 30 minutos, e será aplicado em todas as capitais federais e no DF. Os candidatos aprovados nas provas objetiva e discursiva serão convocados para entrega de documentos para avaliação de títulos e de experiência profissional.

O prazo de validade do concurso será de 12 meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União. O edital na íntegra pode ser acessado no link.